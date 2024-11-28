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    Huawei FreeBuds Pro 4 tanıtıldı: Gelişmiş gürültü engelleme ve yüksek ses kalitesi

    Huawei, yeni üst seviye kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 4'ü tanıttı. Gelişmiş gürültü engelleme ve kayıpsız ses gibi özelliklere sahip kulaklık neler sunuyor?  
    Huawei FreeBuds Pro 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yakın zamanda Mate 70 serisi ve Mate X6 akıllı telefonlarını ve MatePad Pro 13.2 tabletini tanıttığı bir etkinlik düzenledi. Şirket, bu etkinlikte yeni üst seviye kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 4'ü de tanıttı. HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle birlikte tanıttığı ilk kulaklık olan FreeBuds Pro 4 neler sunuyor bir göz atalım.

    Huawei FreeBuds Pro 4 özellikleri

    FreeBuds Pro 4, HarmonyOS 4.3 ve daha yeni Huawei cihazlarıyla eşleştirildiğinde 2,3 Mbps aktarım hızı ve 48 kHz/24 bit çözünürlüğünde kayıpsız ses sağlayan Kirin A2 çipiyle geliyor. Ayrıca, SBC, AAC, L2HC 4.0 (HarmonyOS 4.0 veya üzeri) ve LDAC kodeklerini destekliyor.

    Kulaklıkta, gelişmiş ses kalitesi için 11 mm'lik dört mıknatıslı dinamik sürücüyü mikro düzlemsel bir tweeter ile birleştiren süper algılamalı çift sürücüler yer alıyor. Kulaklık, dijital frekans bölme teknolojisi, dinamik EQ, aktif gürültü engelleme (ANC) ve şeffaf modları destekliyor.

    Huawei FreeBuds Pro 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geliştirilmiş yapay zeka gürültü azaltma teknolojisi, dört mikrofon ve arka plan gürültüsünü ortadan kaldıran ve sesi etkili bir şekilde yakalayan ters kemik iletimli alıcı mikrofonla görüşme kalitesini arttırıyor. Sistem, 100 dB görüşme gürültüsünü ve 10 m/s'ye kadar hızlarda rüzgar gürültüsünü engelleyebiliyor.

    FreeBuds Pro 4 ayrıca yüz yüze çeviri, ultra sürükleyici mekansal ses desteği, baş hareketleriyle çağrı yanıtlama veya reddetme, IP54 sertifikası gibi özellikleri barındırıyor.

    FreeBuds Pro 4, normal kullanımda 6,5 saate kadar, ANC açıkken 4,5 saate kullanım süresi sunuyor. Kutusuyla beraber bu süreler 33 saat ve ANC açıkken 23 saate kadar çıkıyor.

    Obsidian Black, Snow White ve Spruce Green renkleriyle satışa çıkan kulaklık, 206 dolar fiyattan ön siparişe açılmış durumda. Satışlar 4 Aralık'ta Çin'de başlayacak.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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    sol ayak baş parmak hissizlik 1.5 dci triger seti kaç km değişir egea motor arıza lambası sarı yanıyor kırmızı reçete sicile işler mi ters r

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