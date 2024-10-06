Gelişmiş gürültü engelleme özelliğine sahip Anker Liberty 4 Pro satışa sunuldu

Anker Liberty 4 Pro özellikleri
Anker Liberty 4 Pro, altı mikrofon ve bir barometre dahil olmak üzere yedi ayrı sensörü barıdırıyor. Bu sayede, piyasadaki en iyi gürültü azaltma performansı sunan kulaklıklardan biri haline geliyor. Ayrıca her 0,3 saniyede bir gürültü seviyesi kalibre edilerek değişen ortamlarda en etkili gürültü engelleme performansına ulaşılıyor.
Ses kalitesi konusunda da iddialı olan Liberty 4 Pro, derin baslar için 10,5 mm sürücü ve tizler için bir tweeter içeren çift sürücülü sistem ile dengeli ve zengin bir ses deneyimi vadediyor. Kulaklık ek olarak, telefon görüşmelerinde gürültüyü etkili bir biçimde azaltmaya yardımcı olan 6 mikrofon, yüksek ses kalitesi için LDAC desteği ve IPX5 su ve toz sıçramasına dayanıklılık özelliklerini barındırıyor.
Anker Liberty 4 Pro, ABD'de 130 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda. Anker, satın alan kullanıcılara ayrıca ücretsiz bir seyahat çantası da hediye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.