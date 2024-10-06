Gelişmiş gürültü engelleme özelliğine sahip Anker Liberty 4 Pro satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Anker, yüksek gürültü engelleme performansına sahip üst seviye kablosuz kulaklığı Liberty 4 Pro'yu piyasaya sürdü. Yedi sensörlü bir sistem ve gelişmiş yeniden kalibrasyon teknolojisiyle donatılan kulaklıklar, her ortamda etkili gürültü azaltımı vaddediyor.

Anker Liberty 4 Pro özellikleri

Anker Liberty 4 Pro, altı mikrofon ve bir barometre dahil olmak üzere yedi ayrı sensörü barıdırıyor. Bu sayede, piyasadaki en iyi gürültü azaltma performansı sunan kulaklıklardan biri haline geliyor. Ayrıca her 0,3 saniyede bir gürültü seviyesi kalibre edilerek değişen ortamlarda en etkili gürültü engelleme performansına ulaşılıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak Liberty 4 Pro ayrıca, şarj seviyesini gösteren ve çeşitli ayarlara erişmeyi sağlayan dokunmatik ekranlı bir şarj kutusuyla geliyor. Bu kutuyla beraber kulaklık, 40 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Sony LinkBuds Fit tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Ses kalitesi konusunda da iddialı olan Liberty 4 Pro, derin baslar için 10,5 mm sürücü ve tizler için bir tweeter içeren çift sürücülü sistem ile dengeli ve zengin bir ses deneyimi vadediyor. Kulaklık ek olarak, telefon görüşmelerinde gürültüyü etkili bir biçimde azaltmaya yardımcı olan 6 mikrofon, yüksek ses kalitesi için LDAC desteği ve IPX5 su ve toz sıçramasına dayanıklılık özelliklerini barındırıyor.

Anker Liberty 4 Pro, ABD'de 130 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda. Anker, satın alan kullanıcılara ayrıca ücretsiz bir seyahat çantası da hediye ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Anker Liberty 4 Pro satışa sunuldu: Gelişmiş gürültü engelleme