Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak

Samsung uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Galaxy S21 serisini 14 Ocak'ta tanıttı. Güney Koreli şirket beklenildiği gibi yeni amiral gemisi telefonlarının kutusuna şarj cihazı ve kablolu kulaklık dahil etmedi.İlginizi Çekebilir Artık tüm Samsung amiral gemisi telefonlarda Bixby tuşunun işlevi değiştirilebilecek
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri"
Şirket, gelecekte piyasaya süreceği Galaxy telefonlarının kutusundan da şarj cihazı ve kablolu kulaklığı kademeli olarak kaldıracağını açıkladı. Şirket çok sayıda Galaxy kullanıcısının zaten sahip oldukları şarj cihazı ve kulaklıkları yeniden kullandığını belirtti.
USB-C standardına güveniyor
Samsung telefon kutularından şarj cihazı ve kulaklıkların kaldırılmasının çevre sorunlarının çözülmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Hatırlayacağınız üzere Apple da iPhone kutularını "hafifletirken" aynı gerekçenin arkasına sığınmıştı.
Güney Koreli şirket dev 2017'den beri Galaxy cihazlarında standartlaştırılmış USB-C tipi şarj bağlantı noktaları kullandığını, bu nedenle eski şarj cihazlarının yeni Samsung telefonlarla kullanılabileceğini sözlerine ekledi.
https://www.samsungmobilepress.com/featurestories/answers-to-your-questions-about-the-galaxy-s21-series-from-samsung-mobile-executives Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü
Her üreticinin saçma şarj protokolleri baydı artık iyice...
tabi lan manyak mısın.d
Umarım diğer şirketler bu tür saçma bir şey yapmaz.
22 Kişi Okuyor (4 Üye, 18 Misafir) 11 Masaüstü 11 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
482 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy ve