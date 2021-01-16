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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecekte piyasaya süreceği telefonların kutularından şarj cihazı ve kablolu kulaklığı kaldıracağını açıkladı. Şirket bu kararını kademeli olarak hayata geçirecek.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak
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    Samsung uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Galaxy S21 serisini 14 Ocak'ta tanıttı. Güney Koreli şirket beklenildiği gibi yeni amiral gemisi telefonlarının kutusuna şarj cihazı ve kablolu kulaklık dahil etmedi.

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    Şirket, gelecekte piyasaya süreceği Galaxy telefonlarının kutusundan da şarj cihazı ve kablolu kulaklığı kademeli olarak kaldıracağını açıkladı. Şirket çok sayıda Galaxy kullanıcısının zaten sahip oldukları şarj cihazı ve kulaklıkları yeniden kullandığını belirtti.

    Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak
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    USB-C standardına güveniyor

    Samsung telefon kutularından şarj cihazı ve kulaklıkların kaldırılmasının çevre sorunlarının çözülmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Hatırlayacağınız üzere Apple da iPhone kutularını "hafifletirken" aynı gerekçenin arkasına sığınmıştı.

    Güney Koreli şirket dev 2017'den beri Galaxy cihazlarında standartlaştırılmış USB-C tipi şarj bağlantı noktaları kullandığını, bu nedenle eski şarj cihazlarının yeni Samsung telefonlarla kullanılabileceğini sözlerine ekledi.



    https://www.samsungmobilepress.com/featurestories/answers-to-your-questions-about-the-galaxy-s21-series-from-samsung-mobile-executives Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    5 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    5 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    moondaye (r s) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sorun değil.biz de samsung u kademeli olarak hayatımızdan çıkaracağız...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    raxetul (Emrah Urhan) 37 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    USB-C "soketine" değil, USB-PD 3.0 protokolüne güvensinler. Samsung şarj aletleri başka cihazları tanımayıp şarj etmiyor.

    Her üreticinin saçma şarj protokolleri baydı artık iyice...
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    carter (Volkan ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Samsung, aynısını Apple yaptığında dalga geçmeye çalışıyordu. Şimdi bu hareketiyle resmen kendini aşağılıyor.
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunların parasını düşeceklerse hiç sorun değil. Daha düşük wattlı adaptör koyup ikinci adaptörü almaktansa böyle daha iyi. Yine de fiyattan düşeceklerini sanmıyorum.
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde pahalı olduğu için, bize garip geliyor, yoksa dünyada pek takan yok. Mal ucuz çünkü.
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    MadeGuy (Tony Soprano ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Firmalar artık iyice çirkinleşmeye başladı. Zaten üst segment telefonlara 1000+ dolar ödüyoruz bir de üstüne şarj cihazı gibi telefonun demirbaşı olan bir aleti ayrı olarak satmak istiyorlar. Ayıp!
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    Moueson 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İyi halt edecek!
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung işe; Apple' a gönderme yaptığı saçma reklamlarını Twitter' dan kaldırarak başladı...
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung telefon kutularından şarj cihazı ve kulaklıkların kaldırılmasının çevre sorunlarının çözülmesine yardımcı olacağını düşünüyor.


    tabi lan manyak mısın.d
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    moondaye (r s) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sorun değil.biz de samsung u kademeli olarak hayatımızdan çıkaracağız...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böylelikle çoğu kişinin de Samsung'u bırakacağı anlaşılmış oldu.

    Umarım diğer şirketler bu tür saçma bir şey yapmaz.
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    482 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, galaxy ve
    4 etiket daha akıllı telefon kutu içeriği şarj cihazı Mobil Teknolojiler
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