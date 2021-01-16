Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak

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Samsung uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Galaxy S21 serisini 14 Ocak'ta tanıttı. Güney Koreli şirket beklenildiği gibi yeni amiral gemisi telefonlarının kutusuna şarj cihazı ve kablolu kulaklık dahil etmedi.

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Şirket, gelecekte piyasaya süreceği Galaxy telefonlarının kutusundan da şarj cihazı ve kablolu kulaklığı kademeli olarak kaldıracağını açıkladı. Şirket çok sayıda Galaxy kullanıcısının zaten sahip oldukları şarj cihazı ve kulaklıkları yeniden kullandığını belirtti.

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USB-C standardına güveniyor

Samsung telefon kutularından şarj cihazı ve kulaklıkların kaldırılmasının çevre sorunlarının çözülmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Hatırlayacağınız üzere Apple da iPhone kutularını "hafifletirken" aynı gerekçenin arkasına sığınmıştı.

Güney Koreli şirket dev 2017'den beri Galaxy cihazlarında standartlaştırılmış USB-C tipi şarj bağlantı noktaları kullandığını, bu nedenle eski şarj cihazlarının yeni Samsung telefonlarla kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

https://www.samsungmobilepress.com/featurestories/answers-to-your-questions-about-the-galaxy-s21-series-from-samsung-mobile-executives

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