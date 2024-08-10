QCY'den, şeffaf kapağıyla dikkat çeken uygun fiyatlı TWS kulaklık: MeloBuds Neo

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı kulaklıklarıyla bilinen QCY, Çin'de MeloBuds Neo isimli yeni bir TWS kulaklığı piyasaya sürdü. Şeffaf kutusu ve uygun fiyatıyla dikkat çeken kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

QCY MeloBuds Neo özellikleri

QCY MeloBuds Neo, dört faklı renkte şeffaf kapaklı kutusu ve kutu üzerinde kulaklıkların şarj yüzdesini gösteren ekranıyla ilk bakışta diğer Bluetooth kulaklıklardan ayrılıyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

10 mm dinamik sürücülere sahip kulaklığın yün kağıt biyofilm hoparlörler ile geniş bir ses alanı ve temiz vokaller sunabildiği belirtiliyor. Dört adet mikrofona sahip kulaklık, çağrı gürültü engelleme özelliğini de barındırıyor.

Samsung, Galaxy Buds 3 Pro'daki kalite sorunlarını çözdü 1 gün önce eklendi

Tek şarjla 7 saate kadar dinleme süresi sunan MeloBuds Neo, kutusuyla beraber toplam 24 saat pil ömrü sunabiliyor. Bağlantı tarafında, güncel Bluetooth 5.3 sürümü desteği ve aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği bulunuyor. Ayrıca 68 ms'lik düşük gecikme süresiyle oyunlar için de ideal bir kulaklık olarak öne çıkıyor. Son olarak kulaklık, IPX5 derecelendirmesiyle ter ve hafif yağmurlara karşı da koruma özelliği sunuyor.

Fiyatlandırma tarafında kullanıcıları üzmeyen QCY, MeloBuds Neo ile de geleneği bozmuyor ve 19 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

QCY, MeloBuds Neo isimli kablosuz kulaklığını tanıttı