QCY'den, şeffaf kapağıyla dikkat çeken uygun fiyatlı TWS kulaklık: MeloBuds Neo

QCY MeloBuds Neo özellikleri
QCY MeloBuds Neo, dört faklı renkte şeffaf kapaklı kutusu ve kutu üzerinde kulaklıkların şarj yüzdesini gösteren ekranıyla ilk bakışta diğer Bluetooth kulaklıklardan ayrılıyor.
10 mm dinamik sürücülere sahip kulaklığın yün kağıt biyofilm hoparlörler ile geniş bir ses alanı ve temiz vokaller sunabildiği belirtiliyor. Dört adet mikrofona sahip kulaklık, çağrı gürültü engelleme özelliğini de barındırıyor.
Tek şarjla 7 saate kadar dinleme süresi sunan MeloBuds Neo, kutusuyla beraber toplam 24 saat pil ömrü sunabiliyor. Bağlantı tarafında, güncel Bluetooth 5.3 sürümü desteği ve aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği bulunuyor. Ayrıca 68 ms'lik düşük gecikme süresiyle oyunlar için de ideal bir kulaklık olarak öne çıkıyor. Son olarak kulaklık, IPX5 derecelendirmesiyle ter ve hafif yağmurlara karşı da koruma özelliği sunuyor.
Fiyatlandırma tarafında kullanıcıları üzmeyen QCY, MeloBuds Neo ile de geleneği bozmuyor ve 19 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.