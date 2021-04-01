Kablosuz kulaklık ve giyilebilir cihaz pazarı yükselişte, liderler farklı

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2020 yılının adeta pandemiye kurban verilmesi pek çok alışkanlığı baştan aşağı değiştirdi. Durgunluğa giren bilgisayar pazarı adeta şahlanırken yonga üretimi talebe yetişmez oldu. Giyilebilir cihaz ve kablosuz kulaklık sektörleri de bu şahlanıştan nasibini alıyor.

Kablosuz kulaklık ve giyilebilir cihaz pazarı yükselişte

Canalys tarafından yapılan pazar analizine göre kişisel akıllı ses ürünleri pazarı geçen yıl dördüncü çeyrekte yüzde 24.8 büyüdü. Apple toplam 37.3 milyon ürün satışı ile açık ara lider. Samsung ve Harman Kardon ve toplam 11.4 milyon ürün ile ikinci. Xiaomi ise 8 milyonla üçüncü.

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2020 yılı genelinde Apple ve Beats toplamda 109 milyon ürün satarak en yakın rakibini üçe katlamış. Samsung ve Harman Kardon sadece 38.3 milyon adet satabilmiş. Xiaomi ise 25.4 milyon ürün ile en çok büyümeyi göstermiş.

Giyilebilir cihaz pazarında ise Apple son çeyrekte 14.5 milyon adet ürün satmış. Xiaomi düşüş göstermesine rağmen 8.7 milyon ürün ile ikinci sırada. Huawei ve Honor birleşimi 6.7 milyon satış ile üçüncü.

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2020 yılı genelinde Xiaomi 37.7 milyon ürün ile liderliği ele geçiriyor. Apple yüzde 29 büyüme ile 35.2 milyon ürün satmış ancak ikinci sırada kalmış. Huawei yüzde 46 büyüme ile 32.2 milyon ürün satmış.

Kategoriye göre tam kablosuz kulaklık sınıfı ve kafa üstü kablosuz kulaklık sınıfı büyümesini sürdürmüş. Giyilebilir tarafta ise akıllı saatlere ilginin arttığı görülüyor. Nispeten uygun fiyatlı akıllı bileklikler ise önceki yıla göre düşük kalmış. Analizde kişisel teknolojik ürünlere bu yılda ilginin süreceğini gösteriyor ancak yonga sıkıntısının krize dönüşmesi artışı sınırlı tutacak.

https://www.gsmarena.com/canalys_global_tws_and_wearables_sales_unaffected_by_covid19_jumped_15_in_2020-news-48447.php

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