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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kablosuz kulaklık ve giyilebilir cihaz pazarı yükselişte, liderler farklı

    2020 yılında kablosuz kulaklık ve giyilebilir cihaz pazarları önemli bir büyüme yakaladı. Birinde Apple diğerinde ise Xiaomi geçen yılı lider olarak tamamladı.
    01 Nisan 2021, 14:00 (1 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kablosuz kulaklık ve giyilebilir cihaz pazarı yükselişte, liderler farklı
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    2020 yılının adeta pandemiye kurban verilmesi pek çok alışkanlığı baştan aşağı değiştirdi. Durgunluğa giren bilgisayar pazarı adeta şahlanırken yonga üretimi talebe yetişmez oldu. Giyilebilir cihaz ve kablosuz kulaklık sektörleri de bu şahlanıştan nasibini alıyor.

    Kablosuz kulaklık ve giyilebilir cihaz pazarı yükselişte

    Canalys tarafından yapılan pazar analizine göre kişisel akıllı ses ürünleri pazarı geçen yıl dördüncü çeyrekte yüzde 24.8 büyüdü. Apple toplam 37.3 milyon ürün satışı ile açık ara lider. Samsung ve Harman Kardon ve toplam 11.4 milyon ürün ile ikinci. Xiaomi ise 8 milyonla üçüncü.

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    2020 yılı genelinde Apple ve Beats toplamda 109 milyon ürün satarak en yakın rakibini üçe katlamış. Samsung ve Harman Kardon sadece 38.3 milyon adet satabilmiş. Xiaomi ise 25.4 milyon ürün ile en çok büyümeyi göstermiş.

    Giyilebilir cihaz pazarında ise Apple son çeyrekte 14.5 milyon adet ürün satmış. Xiaomi düşüş göstermesine rağmen 8.7 milyon ürün ile ikinci sırada. Huawei ve Honor birleşimi 6.7 milyon satış ile üçüncü.

    Kablosuz kulaklık ve giyilebilir cihaz pazarı yükselişte, liderler farklı
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    2020 yılı genelinde Xiaomi 37.7 milyon ürün ile liderliği ele geçiriyor. Apple yüzde 29 büyüme ile 35.2 milyon ürün satmış ancak ikinci sırada kalmış. Huawei yüzde 46 büyüme ile 32.2 milyon ürün satmış.

    Kategoriye göre tam kablosuz kulaklık sınıfı ve kafa üstü kablosuz kulaklık sınıfı büyümesini sürdürmüş. Giyilebilir tarafta ise akıllı saatlere ilginin arttığı görülüyor. Nispeten uygun fiyatlı akıllı bileklikler ise önceki yıla göre düşük kalmış. Analizde kişisel teknolojik ürünlere bu yılda ilginin süreceğini gösteriyor ancak yonga sıkıntısının krize dönüşmesi artışı sınırlı tutacak.



    https://www.gsmarena.com/canalys_global_tws_and_wearables_sales_unaffected_by_covid19_jumped_15_in_2020-news-48447.php
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mustafa.kerem 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kablosuz kulaklığı kim bulduysa Allah razı olsun ne diyim
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    MetalWave (serdar günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    saatin ucuzu, telefonun ucuzu, arabanın ucuzu alınırda kulaklığın ucuzu alınmaz. bırakın abicim fiyat performansı, hepsini denedim inceleyenlerin önerdiklerinede aldım detay yok hiçbirinde. muhtemelen bunları beğenenler ya serdar ortaç yada rap dinliyordur :D
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) MetalWave
    Saatin ucuzundan bir şey olmaz ama telefonun ucuzu süründürür, arabanın ucuzu öldürür. Bu kadar ses meraklısı isen Fidelio X3 almanı öneririm.
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    Selimkanca61 (Selim Kanca) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) MetalWave
    bir kablosuz önerde keyfimiz yerine gelsin Metal Bey, ciddi ciddi beklemedeyim.
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    K Kayaa__h 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    50tlye sahte aldım keyifle kullanıyorum valla :)
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hayloyu gt1 aldım. dün gedi. 2 gündür kullanıyorum. güzel gibi. fiyatı da uygun.
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