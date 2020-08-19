Kalaşnikof ilk akıllı silahını duyurdu: MP-155 Ultima

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Rus silah şirketi Kalaşnikof, renkli ekran ve Bluetooth teknolojisine sahip yivsiz tüfek modelini sahneye çıkardı. MP-155 Ultima olarak adlandırılan silah akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor.

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Şirket henüz tüm detaylarını açıklamadığı yeni silahını, 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Army 2020 uluslararası savunma fuarında sergileyecek. Fuar kapsamında teknik özellikler konusunda detaylı bir bilgilendirme yapılması planlanıyor.

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MP-155 Ultima görünüm olarak sıradan bir yivsiz av tüfeğine benziyor. Gövdesinde küçük bir renkli ekran var. Tanıtım videosuna bakılırsa bu ekrandan atış modları ayarlanabildiği gibi pusula da açılabilecek. Menüde kamera, medya ve çekim gibi seçenelerin de yer alması dikkat çekiyor.

Kısa bir atış videosu yayınlandı

Kalaşnikof temsilcileri, silahın Bluetooth aracılığıyla mobil cihazlarla, örneğin bir akıllı telefonla bağlantı kurabileceğini söyledi. Anlaşıldığı kadarıyla MP-155 Ultima, atış sayısı ve diğer parametreler hakkında bilgi aktarabilecek.

Rus şirket silahla yapılan atışın gösterildiği bir video da paylaştı. Yayınlanan görüntüde silahın "akıllı" özellikleriyle ilgili herhangi bir detay yok. MP-155 Ultima ile ilgili merak edilen diğer tüm ayrıntıları yaklaşık on gün sonra öğreneceğiz.

https://vk.com/kalashnikovgrp

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