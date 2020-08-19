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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kalaşnikof ilk akıllı silahını duyurdu: MP-155 Ultima

    Dünyaca ünlü Rus silah şirketi Kalaşnikof, mobil cihazlara bağlanabilen fütüristik bir "akıllı tüfek" üretti. MP-155 Ultima isimli silah renkli ekran ve Bluetooth teknolojisine sahip.
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    Savunma...
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kalaşnikof ilk akıllı silahını duyurdu: MP-155 Ultima
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    Rus silah şirketi Kalaşnikof, renkli ekran ve Bluetooth teknolojisine sahip yivsiz tüfek modelini sahneye çıkardı. MP-155 Ultima olarak adlandırılan silah akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor.

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    Şirket henüz tüm detaylarını açıklamadığı yeni silahını, 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Army 2020 uluslararası savunma fuarında sergileyecek. Fuar kapsamında teknik özellikler konusunda detaylı bir bilgilendirme yapılması planlanıyor.

    Kalaşnikof ilk akıllı silahını duyurdu: MP-155 Ultima
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    MP-155 Ultima görünüm olarak sıradan bir yivsiz av tüfeğine benziyor. Gövdesinde küçük bir renkli ekran var. Tanıtım videosuna bakılırsa bu ekrandan atış modları ayarlanabildiği gibi pusula da açılabilecek. Menüde kamera, medya ve çekim gibi seçenelerin de yer alması dikkat çekiyor.

    Kısa bir atış videosu yayınlandı

    Kalaşnikof temsilcileri, silahın Bluetooth aracılığıyla mobil cihazlarla, örneğin bir akıllı telefonla bağlantı kurabileceğini söyledi. Anlaşıldığı kadarıyla MP-155 Ultima, atış sayısı ve diğer parametreler hakkında bilgi aktarabilecek.

    Rus şirket silahla yapılan atışın gösterildiği bir video da paylaştı. Yayınlanan görüntüde silahın "akıllı" özellikleriyle ilgili herhangi bir detay yok. MP-155 Ultima ile ilgili merak edilen diğer tüm ayrıntıları yaklaşık on gün sonra öğreneceğiz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SaB0 (M KSKN) 2 gün en beğenilen
    Kullanan devletler geri zekalı olduktan sonra silah akıllı olsa ne olur..
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 1 gün
    Kaç tane leş olduğunu mu sayacak
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    nebulabado 2 gün
    Silah ne kadar akıllı bilmiyorum ama çok kaba ve kullanışsız olduğu kesin.
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    Halilowich (H Y) 2 gün
    Oyunlarda bu tür füturistik silahlar kalan mermi sayısını falan gösteriyordu, yavaş yavaş gerçek olacaklar sanırım.
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    SIR_INDO_SCARF (Alper Sümer) 2 gün Halilowich
    O iş biraz zor olur ha 20 30 sene sonra olur ama pili dahada küçültemedikleri sürece hiçbir şey ifade etmez
    1 Yanıt Yanıtla
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    SaB0 (M KSKN) 2 gün en beğenilen
    Kullanan devletler geri zekalı olduktan sonra silah akıllı olsa ne olur..
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