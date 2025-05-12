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    Pakistan-Hindistan savaşında fark yaratan Çinli savunma devi AVIC hızla değer kazanıyor

    Çinli AVIC'in geliştirdiği J-10C savaş uçaklarının Pakistan-Hindistan savaşında Batılı rakiplerine karşı üstünlük kurması, başta AVIC olmak üzere Çinli savunma şirketlerinin değerini katladı.

    Çin savaş uçağı J-10C Tam Boyutta Gör
    Son günlerde Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan sıcak çatışmalar, savunma sanayii açısından da dengeleri değiştirebilecek bazı gelişmelere sahne oldu. Özellikle Pakistan'ın Çin'den aldığı J-10C savaş uçaklarının çok daha maliyetli olan Fransa yapımı Rafale'lere karşı üstünlük kurması epey ses getirdi.Sahada ortaya çıkan bu tablo hemm Çin yapımı savaş uçaklarına bakışı değiştirdi, hem de sıcak çatışmada neyin daha önemli olduğunu daha iyi anlamamızı sağladı. Çünkü J-10C'nin Rafale'ye karşı üstünlük kurmasını sağlayan, daha uzun menzilli radarları ve daha uzağa atış yapabilme becerisi oldu.

    Çinli Savunma Devi AVIC'in Hisseleri Bir Haftada Yüzde 40 Arttı

    Bugüne kadar sahada test edilmemiş olan Çin uçaklarının girdikleri ilk sıcak çatışmada Batılı rakiplerine karşı üstünlük kurması, Çin'in savunma sanayisine olan güveni arttırdı. Paktistan'ın Hindistan uçaklarını daha ülkeye giremeden avlamak için kullandığı J-10C savaş uçaklarının üreticisi olan AVIC Chengdu Aircraft (Çin Havacılık Sanayii Kurumu), bu gelişmenin ardından hızla tırmanışa geçti. Devlete ait bir savunma şirketi olan AVIC'in hisseleri bir haftada yüzde 36 arttı. Böylece şirketin son bir aydaki toplam değer artışı yüzde 44'e ulaştı.

    AVIC'in hisselerindeki bu artışın başlıca sebebi, başta J-10C olmak üzere Çin yapımı uçak ve radar sistemlerinin artık diğer ülkeler için daha cazip hâle gelmiş olması. NATO gibi askeri paktlar Batılı ülkelerin bu uçakları satın almasına engel olacaktır elbette ama bu paktın dışında olan Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri yeni satın alımlar yaparken AVIC gibi Çinli şirketleri tercih edebilir. Çünkü AVIC'in savaş uçakları, Batılı rakiplerine kıyasla çok daha ucuz. Çeşitli kaynaklara göre Fransız Rafale platformu 100-120 milyon dolar arasında birim fiyata sahipken, onu düşürmeyi başaran J-10C’nin fiyatı ise 45 ila 50 milyon dolar arasında.

    AVIC hisselerindeki bu artışın bir diğeri sebebi de Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin tam olarak çözüme kavuşmamış olması. İki ülke Donald Trump'ın arabuluculuk yapmasıyla ateşkes ilan etmiş olsa da yıllardır devam eden bu gerilimin önümüzdeki günlerde tekrar sıcak çatışmaya dönüşmesi pekâlâ mümkün. Böyle bir durumda Pakistan'ın kayıplarının yerini doldurmak için yeni bir satın alım yapması gerekecektir ki bu da AVIC için potansiyel bir gelir anlamına geliyor. Yatırımcılar da bu potansiyelin farkında olduğu için AVIC'in hisseleri şu anda çok daha değerli hâle gelmiş durumda.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-07/china-s-defense-stocks-are-big-winners-in-india-pakistan-clash https://www.businesstoday.in/markets/stocks/story/india-pak-tensions-chinese-j-17-fighter-jet-makers-stock-rallies-36-in-2-days-475213-2025-05-08
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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 6 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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