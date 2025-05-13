Türkiye’den bir ilk daha: LHD gemisinden kalkan İHA ile atış yapıldı

Bir ilk daha gerçekleşti
TCG Anadolu gemisinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ve CATS ile donatılırken ROKETSAN’ın MAM-L mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Görevlerini tamamlayan SİHA’lar yine TCG Anadolu'ya geri döndü.
Gerçekleştirilen test sonrasında açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise şu değerlendirmelerde bulundu;
“1 dakikadan az bir sürede havalanan iki Bayraktar TB3, TCG ANADOLU’dan yükseldi… Yerli motorumuz PD-170’in gücüyle semaya çıktı, MAM-L mühimmatı ASELFLIR-500 ve CATS elektro-optik sistemiyle hedefi tam isabetle vurdu! Bu sadece bir test değil; Değişen harp doktrinlerine Türk mühendisliğinin, yerli gücün ve vizyonun verdiği tarihi bir cevaptır! Semadan gemiye, gemiden hedefe… Artık her cephe bizimdir!”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli