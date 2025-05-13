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    Türkiye’den bir ilk daha: LHD gemisinden kalkan İHA ile atış yapıldı

    DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu gemisinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA’lar ASELSAN’ın görüntüleme sistemlerini kullanarak ROKETSAN’ın mühimmatıyla atış yaptı.

    Türkiye’den bir ilk daha: LHD gemisinden kalkan İHA’dan ilk atış Tam Boyutta Gör
    9 Mayıs'ta Keşan’dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar kısa bir süre önce DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu LHD gemisine iniş gerçekleştirmişti. Tatbikat kapsamında TCG Anadolu’dan havalanan yerli SİHA’lar, yine yerli ekipmanlarla atış gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu. Böylece ilk kez bir LHD’den kalkan SİHA ile atış gerçekleştirilmiş oldu.

    Bir ilk daha gerçekleşti

    TCG Anadolu gemisinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ve CATS ile donatılırken ROKETSAN’ın MAM-L mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Görevlerini tamamlayan SİHA’lar yine TCG Anadolu'ya geri döndü.

    Türkiye’den bir ilk daha: LHD gemisinden kalkan İHA’dan ilk atış Tam Boyutta Gör
    Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), düşük ağırlığı ile insansız hava araçları (İHA), hafif taarruz uçakları hava-yer görevlerine yönelik geliştirilmişti. MAM-L, sabit ve hareketli hedeflere karşı alternatif harp başlıkları ile yüksek vuruş hassasiyeti ve etkinliğe sahip. ASELFLIR-500 ve CATS ise yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi.

    Gerçekleştirilen test sonrasında açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise şu değerlendirmelerde bulundu;

    “1 dakikadan az bir sürede havalanan iki Bayraktar TB3, TCG ANADOLU’dan yükseldi… Yerli motorumuz PD-170’in gücüyle semaya çıktı, MAM-L mühimmatı ASELFLIR-500 ve CATS elektro-optik sistemiyle hedefi tam isabetle vurdu! Bu sadece bir test değil; Değişen harp doktrinlerine Türk mühendisliğinin, yerli gücün ve vizyonun verdiği tarihi bir cevaptır! Semadan gemiye, gemiden hedefe… Artık her cephe bizimdir!”

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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