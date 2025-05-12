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    Fransa kendi robot ordusunu kurmak için somut adımlar atmaya başladı

    Yapay zeka ve robotik alanında yaşanan gelişmeler, robot orduları hızla gerçeğe dönüştürüyor. ABD ve Çin'den sonra Fransa da kendi robot ordusunu kurmak için somut adımlar atmaya başladı.

    Fransa robot asker ordusu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ve robotik alanında eş zamanlı olarak yaşanan gelişmeler, pek çok görevi yerine getirebilecek düşünebilen robotların gerçeğe dönüşmesini artık neredeyse an meselesi hâline getirdi. Nitekim evlerde hizmet robotu olarak kullanılacak ilk modeller şimdiden prototip aşamasına geçmiş aşamada. Üretim tesislerinde çalıştırılacak robotlar ise gerçeğe dönüşmeye daha da yakın. Hatta bunun ilk örneklerini görmeye başladık bile. Robotik alanında yaşanan bu atılımın askeri tarafa yansıması da kaçınılmazdı. Nitekim o yönde de ilk adımların atılmaya başladığını görüyoruz.

    Hatırlarsanız bir Pentagon yetkilisi Şubat ayında Defense One'a konuşmuş ve Pentagon'un katil robotlar geliştirmekle ilgilendiğini söylemişti. Pentagon tarafından LAW yani Lethal Autonomous Weapons (Ölümcül Otonom Silahlar) olarak sınıflandırılan bu yeni nesil "silahlar", sadece ABD'nin değil pek çok ülkenin gelecek planları arasında önemli yer tutuyor. Nitekim bu hafta Fransa'dan da benzer bir açıklama geldi. Fransa Ordusu'nda görevli General Bruno Baratz, 2028 yılına kadar cepheye robot askerler sürmeyi planladıklarını açıkladı.

    Fransa, 2040'a Kadar Kendi Robot Ordusuna Sahip Olmayı Hedefliyor

    Fransa aslında bu yönde ilk adımları 2021 yılında atmaya başlamış, projenin henüz konsept aşamasında olduğu o dönmde, 2040 yılına kadar robot bir ordu kurma hedefi belirlenmişti. General Bruno Baratz, bu hedefe 2040'tan çok daha önce ulaşmalarının mümkün olacağını düşünüyor. Fransız generale göre Fransa, çok yakın bir gelecekte bir robot ordusuna sahip olacak.

    Geçtiğimiz günlerde Fransa'da bir askeri üste şu ana kadar geliştirilen robot prototiplerinin test edildiği, bazıları insansı, diğerleri tekerlekli ya da dron biçimindeki robotların sahada nasıl performans sergilediğinin ölçüldüğü belirtiliyor.

    Fransa bu robotların keşif görevlerinde, mayın temizlemede ya da tamir işlerinde kullanılabileceğini söylüyor. Ancak yapay zeka alanındaki gidişatı yakından takip edenler, bu robotların doğrudan çatışmalarda kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu açıkça görebiliyor. NitekimGoogle ve OpenAI gibi şirketler, yapay zekanın sahada çatışmaya girmesini engelleyecek etik kurallarını daha şimdiden gevşetmeye başladılar bile.

    Zaten Fransa'dan gelen açıklamalar da gidişatın bu yönde olacağına işaret ediyor. Fransa Ordusu'nda görevli bir diğer general olan Tony Maffeis, “Robotların bir düşmanla temasa geçtiklerinde daha etkili olabileceklerini kanıtlamamız gerekiyor. Robotlar savaşmayı kolaylaştırmalı, engellememeli."

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 3 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 1 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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