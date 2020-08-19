Boeing, işten çıkarma sürecinin ikinci dalgasına hazırlanıyor

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2019 yılında karıştığı ölümcül kazalar neticesinde yere çekilen ve koronavirüs salgını nedeniyle de ardı ardına sipariş iptalleri alan Amerikan havacılık devi Boeing üretimi 737 MAX uçakları, şirkete ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Bu kapsamda Boeing yeni tedbirler alınacağını duyurdu.

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Hatırlanacağı üzere şirket nisan ayında 160 bin personelden oluşan işgücünün %10’luk kısmını kapsayan 16 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuş ve sürecin yılsonuna kadar tamamlanacağı belirtilmişti. Ancak günün sonunda gelinen noktada Boeing’in yeni bir hamle daha yapması gerekti.

Detaylı açıklama, Ağustos ayının sonlarına doğru

Şirketin aldığı kararı çalışanlara duyuran CEO Dave Calhoun, bu yıl ikinci kez gönüllü işten çıkma paketi sunulacağını belirtti. Paket kapsamında işten çıkanların maaş ve sosyal haklar gibi avantajları korunacak.

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Calhoun, yaptığı açıklamada “Ne yazık ki işten çıkarma sürecini yeni gerçekliğe uyum, likiditeyi koruma ve yeniden büyümeye başlayabilmek için zor fakat gerekli bir adım olarak görüyoruz. Çünkü önümüzdeki üç yıl çok daha küçük bir pazar görmeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Boeing, ikinci kez başvurduğu işten çıkarma süreci ile ilgili çalışanlara 24 Ağustos tarihinde daha detaylı bir açıklama yapacak.

https://news.yahoo.com/boeing-plans-second-wave-layoffs-141954296.html

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