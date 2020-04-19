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    Kalp ve akciğer seslerini monitörize eden küçük sensör geliştirildi

    Georgia Institute of Technology kurumu araştırmacıları tarafından geliştiren sensör, uğur böceğinden daha küçük boyutuyla dikkat çekiyor. Yeni sensör elektrokardiogram yani EKG'yi taklit ediyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Tarih öncesi çağlardan bu yana insan vücudunda bulunan bazı organlar hekimler tarafından oskültasyon ile muayene ediliyor. Kalp sesleri ile akciğer sesleri hekimlere birçok patolojinin ipuçlarını vermekle beraber, bilim insanları tarafından geliştirilen küçük sensörler ile kişilerin günlük hayatındaki vital bulguları monitörize edilebilecek gibi görünüyor.

    Georgia Institute of Technology kurumu araştırmacıları tarafından geliştiren sensör, uğur böceğinden daha küçük boyutuyla dikkat çekiyor. Aktivitelerin iletimi açısından elektrokardiogram yani EKG'yi taklit eden sensör kişilerin kalp sağlığını sürekli ve gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

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    EKG

    Şu anda rutin kullanımda EKG oldukça yaygın olarak kullanılıyor ve hastaların kalp sağlıkları hakkında hekimlere bilgi veriyor ancak elektrokardiyogramlar kalp seslerini monitörize etmiyor. Yani diğer bir deyişle EKG kalbin elektriksel aktivitesi hakkında hekimlere bilgi sağlıyor. Üfürüm vb. patolojiler ise ancak oskülte edilerek anlaşılabiliyor.

    Yeni geliştirilen sensör 270 nanometre genişliğinde 2 adet silikon katman içeriyor. Silikon katmanlar elektrot olarak işlev görüyor, insan vücudunda meydana gelen kalp ve akciğer seslerini algılayabiliyor ve algıladığı sesleri dış ortam seslerinden ayırabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Ekmekten probiyotik içecek elde edildi"

    Ayrıca sensör cilde veya kıyafetlere sürtünürse oluşan sürtünme seslerini ayırt ediyor ve kalp ile akciğerleri, seslerden yararlanarak devamlı olarak monitörize edebiliyor. Araştırmacılar sensörü geliştirmeyi ve sensörü kalp kapakları ile kalbi etkileyebilecek ek patolojileri ( Örnek : Akciğer kanseri, metastatik kanserler vb. ) takip etmek için kullanmayı hedefliyor.

    Yeni araştırma Digital Medicine dergisinde yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41746-020-0225-7 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    azizfikri 40 dk.
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