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    Ekmekten probiyotik içecek elde edildi

    National University of Singapore kurumundan bir grup araştırmacı ekmekten probiyotik içecek üretti. Fermantasyon sonucu elde edilen içeceğin milyarlarca probiyotik hücre içerdiği belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Ekmekten probiyotik içecek elde edildi
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    National University of Singapore kurumundan Profesör Liu Shao Quan, Dr. Toh Mingzhan ve Nguyen Thuy Linh adlı araştırmacılar ekmekten probiyotik içecek üretti. Marketlerde yaygın olarak ''sandviç ekmeği'' adı altında satılan ekmek türünü alan ekip, ekmeği küçük parçalara böldü ve su ile bulamaç haline getirdi.

    Daha sonra elde edilen bulamaç, pastörize edildi ve içerisine probiyotik maya ile bakteri eklendi. Üretilen karışım 6 hafta içerisinde mayalanma gösterdi ve fermantasyon süreci başladı.

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    Ekmekler farklı bir şekilde değerlendirilebilecek

    Ekmekten probiyotik içecek elde edildi
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    Fermantasyon sonucu elde edilen hafif asitli ve kabarçıklı içeceğin milyarlarca probiyotik hücre içerdiği belirtiliyor. Ayrıca üretim süresince hiçbir ekmek parçasının israf edilmemesi ve çöpe gitmemesi oldukça önem arz ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Antibakteriyel bakır plaka üretildi"

    Araştırma ekibi piyasada bulunan probiyotik içeceklerin ve ürünlerin azlığına dikkat çekiyor ve bayatlayan ekmeklerin bu şekilde değerlendirilebileceğini belirtiyor.



    http://news.nus.edu.sg/research/tasty-probiotic-drink-made-unsold-bread Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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