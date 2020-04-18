Ekmekten probiyotik içecek elde edildi

Tam Boyutta Gör

National University of Singapore kurumundan Profesör Liu Shao Quan, Dr. Toh Mingzhan ve Nguyen Thuy Linh adlı araştırmacılar ekmekten probiyotik içecek üretti. Marketlerde yaygın olarak ''sandviç ekmeği'' adı altında satılan ekmek türünü alan ekip, ekmeği küçük parçalara böldü ve su ile bulamaç haline getirdi.

Daha sonra elde edilen bulamaç, pastörize edildi ve içerisine probiyotik maya ile bakteri eklendi. Üretilen karışım 6 hafta içerisinde mayalanma gösterdi ve fermantasyon süreci başladı.

İlginizi Çekebilir

Yeni kanser ilacı AMG 510 faz 2 denemelerine hak kazandı

Ekmekler farklı bir şekilde değerlendirilebilecek

Tam Boyutta Gör

Fermantasyon sonucu elde edilen hafif asitli ve kabarçıklı içeceğin milyarlarca probiyotik hücre içerdiği belirtiliyor. Ayrıca üretim süresince hiçbir ekmek parçasının israf edilmemesi ve çöpe gitmemesi oldukça önem arz ediyor.

Ayrıca Bkz. "Antibakteriyel bakır plaka üretildi"

Araştırma ekibi piyasada bulunan probiyotik içeceklerin ve ürünlerin azlığına dikkat çekiyor ve bayatlayan ekmeklerin bu şekilde değerlendirilebileceğini belirtiyor.

http://news.nus.edu.sg/research/tasty-probiotic-drink-made-unsold-bread

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.