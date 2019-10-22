Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanadalı şirket, “Geniş bant görünmezlik pelerini” adını verdiği malzemenin patentini aldı

    Kanada merkezli Hyperstealth Biotechnology isimli şirketin “Geniş bant görünmezlik pelerini” adını verdiği malzeme ilgili nesnenin etrafındaki ışığı bükerek, hedefe görünmezlik sağlıyor.
    2 sa.
    1,1b
    17
    5
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kanadalı şirket, “Geniş bant görünmezlik pelerini” adını verdiği malzemenin patentini aldı
    Dünya orduları için kamuflaj maksatlı üniformalar üretmesiyle tanınan Kanada merkezli Hyperstealth Biotechnology isimli şirket, “Kuantum Görünmezlik” adını verdiği bir malzemenin patentini aldı.

    Arkasında bulunan nesneleri görünmez kılabilen malzeme, askeri maksatlarla kullanılmak üzere geliştiriliyor. Şirketin, Ekim ayı başlarında yapmış olduğu patent başvurusunda ortaya çıkan malzeme; bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor ve hem çok ince biçimde hem de maliyet etkin olarak üretilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Katar, artan sıcaklıklar nedeniyle sokakları da soğutmayı planlıyor"

    Basın duyurusu kapsamında yapılan açıklamada konuşan şirket yetkilileri, malzemenin ilgili nesne etrafındaki ışığı bükerek görünmezlik sağladığını ifade ederken ışık kaynağının; görünür spektrum, kızılötesi, ultraviyole veya kısa dalga kızılötesi ışık olabileceğini belirtmiş. Hyperstealth bu sebeple malzemeye, “Geniş bant görünmezlik pelerini” adını vermiş.

    Kanadalı şirket, “Geniş bant görünmezlik pelerini” adını verdiği malzemenin patentini aldı
    Tam Boyutta Gör

    Patent başvurusu sırasında söz konusu malzemeyi tanıtan ve özelliklerini sergileyen yaklaşık 100 dakikalık bir görüntü paylaşan şirket, bu videoda bir tank ve uçak maketini görünmezlik pelerini ile gizlemesini sergiliyor.

    Üretim aşamasına geçilmesini müteakip muharebe sahasının şeklini değiştirme potansiyeline sahip malzeme, bakalım gerçek hayatta ne derece etkin olacak?

    Son olarak şirketin yayınladığı içeriğe burada, malzemenin özelliklerini gösteren kısa videoya ise aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://futurism.com/the-byte/watch-invisibility-cloak-military-use Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MustafaC53 2 sa. en beğenilen
    Müthiş bişey. Bu malzeme ile kara birlikleri düşmana ses mesafesi kadar yaklaşabilir.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TalihsizSerüvenci 7 dk. yeni yorumcu
    Biz de uzaya 4 şeritli yol yapcaz??? :))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    John Wick 1 sa.
    Duş kabinlerindeki camlara benziyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TIGERSHARK 1 sa.
    Termal kamera ve gece görüş dürbünlerinin işini bitirir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    faniseyler 2 sa.
    Amerika pyd li itlere dağıtır şimdi bunlardan
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MustafaC53 2 sa. en beğenilen
    Müthiş bişey. Bu malzeme ile kara birlikleri düşmana ses mesafesi kadar yaklaşabilir.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sn. Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Karakomik Filmler' gişede çakıldı 52 dk. 2020'de vergi gelirlerinin rekor seviyeye çıkarılması hedefleniyor 1 sa. Teknoloji devlerine Dijital Hizmet Vergisi geliyor 1 sa. Sinemalarda mısır kavgasını sona erdiren kanun uygulanmaya başladı 2 sa. Google, neden Pixel 4 serisinde 4K 60 FPS video çekme özelliğinin olmadığını açıkladı 2 sa. Adobe Illustrator, 2020’de iPad’e geliyor 2 sa. QP Bilişim'in RDR 2 için topladığı RTX 2070 SUPER ekran kartlı sistemin oyun performansı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kanadalı şirket, “Geniş bant görünmezlik pelerini” adını verdiği malzemenin patentini aldı Sonraki Kripto yatırımcılarının 6 temel korkusu 12 sa. Kingston yeni 2.5 inçlik SSD modelini duyurdu 13 sa. Vin Diesel'li süper kahraman filmi Bloodshot'ın ilk fragmanı paylaşıldı 14 sa. Samsung M30S 6000mAh bataryalı telefon ön inceleme 15 sa. G.SKILL dünyanın en düşük gecikmeli DDR4-4000 belleklerini duyurdu 16 sa. Monster'da Bu Hafta - Control 18 sa. Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı 18 sa. Amazon Amerika satıcıları son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini satıyor 19 sa. ESA ve NASA ortak projesi Solar Orbiter, Güneş’i keşfetmeyi bekliyor 19 sa. AMD Ryzen 9 3950X ile Intel Core i9-10980XE karşı karşıya 20 sa. Boeing faaliyet karı yüzde 40 düştü 20 sa. 2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı 21 sa. Tamamen e-mürekkep ekranlı Hisense A5 geliyor 21 sa. Xiaomi, önümüzdeki yıl 10'dan fazla 5G akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini açıkladı 22 sa. Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda minik elektrikli aracını tanıtacak 22 sa. Set üstü televizyon kutuları çok fazla veri topluyor 23 sa. Google Stadia hizmetini kullanmak için Wi-Fi bağlantısı gerekecek 23 sa. iPhone fotoğraflarını ücretsiz olarak tam kalitede yedekleyen Google Fotoğraflar hatası düzeltiliyor 1 gün Fortnite yeni macerasına hatalarla başladı 1 gün Bitcoin fiyatı 2000 dolara düşebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dandik Skoda bile 200.000 TL yi geçmiş.
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim