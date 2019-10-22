Kanadalı şirket, “Geniş bant görünmezlik pelerini” adını verdiği malzemenin patentini aldı

Dünya orduları için kamuflaj maksatlı üniformalar üretmesiyle tanınan Kanada merkezli Hyperstealth Biotechnology isimli şirket, “Kuantum Görünmezlik” adını verdiği bir malzemenin patentini aldı.

Arkasında bulunan nesneleri görünmez kılabilen malzeme, askeri maksatlarla kullanılmak üzere geliştiriliyor. Şirketin, Ekim ayı başlarında yapmış olduğu patent başvurusunda ortaya çıkan malzeme; bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor ve hem çok ince biçimde hem de maliyet etkin olarak üretilebiliyor.

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Basın duyurusu kapsamında yapılan açıklamada konuşan şirket yetkilileri, malzemenin ilgili nesne etrafındaki ışığı bükerek görünmezlik sağladığını ifade ederken ışık kaynağının; görünür spektrum, kızılötesi, ultraviyole veya kısa dalga kızılötesi ışık olabileceğini belirtmiş. Hyperstealth bu sebeple malzemeye, “Geniş bant görünmezlik pelerini” adını vermiş.

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Patent başvurusu sırasında söz konusu malzemeyi tanıtan ve özelliklerini sergileyen yaklaşık 100 dakikalık bir görüntü paylaşan şirket, bu videoda bir tank ve uçak maketini görünmezlik pelerini ile gizlemesini sergiliyor.

Üretim aşamasına geçilmesini müteakip muharebe sahasının şeklini değiştirme potansiyeline sahip malzeme, bakalım gerçek hayatta ne derece etkin olacak?

Son olarak şirketin yayınladığı içeriğe burada, malzemenin özelliklerini gösteren kısa videoya ise aşağıda göz atabilirsiniz.

https://futurism.com/the-byte/watch-invisibility-cloak-military-use