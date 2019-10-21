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    Katar, artan sıcaklıklar nedeniyle sokakları da soğutmayı planlıyor

    Artan sıcaklıklarla birlikte etkili olan yüksek nem Katar'da hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkede ilk kez futbol stadyumlarında kullanılan "dışarıyı" soğutma yöntem, yakında sokaklarda da başlayabilir.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Katar, artan sıcaklıklar nedeniyle sokakları da soğutmayı planlıyor
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    Dünya Bankası’nın verilerine göre kişi başı sera gazı salınımında birinci sırada bulunan Katar, gitgide artan sıcaklıklarla mücadele edebilmek adına sokakları da soğutmaya hazırlanıyor. 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası kapsamında stadyumları hâlihazırda soğutmaya başlayan Emirlik, 46 derecelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle bu uygulamayı genişletmeyi düşünüyor.

    Ülkenin neden olduğu karbon salınımı zirveye çıkarabilecek bu hamle, Antarktika’nın ardından dünyanın en hızlı ısınan alanlarından olan bölge için çok daha vahim sonuçlar doğurabilir. Zira çözüm olarak kullanılan yöntem fosil yakıtlardan besleniyor ve atmosfere daha fazla CO2 salıyor.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa’nın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali, Fransa’da hizmete girdi"

    Yetkililer, tam anlamıyla bir kısırdöngü göstergesi olan bu durumun iyiden iyiye hayatın içine girmesi halinde Katar’ın yakın bir gelecekte yaşanabilir olamamasından endişeleniyor.

    Dünya için kritik eşik olarak değerlendirilen 2 derecelik sıcaklık artışı neticesinde bunun bölgede 4 ila 6 derece olarak hissedileceğini ifade eden Katar Çevre ve Enerji Enstitüsü yöneticisi Mohammed Ayoub, bu durumun halk sağlığı ve üretkenlik alanlarında yıkıcı tesirleri olabileceğini belirtmiş.

    Katar, artan sıcaklıklar nedeniyle sokakları da soğutmayı planlıyor
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    Yüksek nem, ölümcül olabilir

    Bölgenin yüksek nemlilik oranına sahip olması ise başka bir olumsuzluk olarak göze çarpıyor. Buharlaşmayı engelleyen olay, vücudun ter yoluyla kendini soğutmasını engelliyor. Sporcular ve izleyiciler üzerinde ölümcül etkileri olabilecek bu durum nedeniyle yaklaşık beş ay kadar ertelenen 2022 Dünya Kupası, bakalım ülkenin ürettiği çözümlerle sağlıklı bir şekilde başlayıp bitirilebilecek mi? Zenginliğin nelere kadir olduğunu düşündüren uygulama ne yazık ki ülke için korkunç sonuçlar doğurma ihtimalini de beraberinde getiriyor.



    https://interestingengineering.com/qatar-is-so-unbearably-hot-it-is-now-air-conditioning-the-outdoors Yorum Yaz
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    labtek38 9 dk.
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    interwap 32 dk.
    İnsanların sıcaktan etkilenmemesi için klima takacak Katar stadyum inşaatlarında ve diğer ortamlarda çalışan binlerce göçmen işçinin ölüm sebeplerini dahi araştırmıyor. Nasıl olsa yenisi geliyor.
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    Spider_hip 38 dk.
    Küresel ısınmadan dolayı millet eve bile klima takılmasın diyor bunlar sokakları soğutuyor, bu ne bolluk.
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    faniseyler 52 dk.
    Eğer avrupaya hayat veren sıcak su akıntıları bir şekilde kesilirse belkide tek yaşanılacak yer ortadoğu olacak.
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    Musty3535123 54 dk.
    petrol bitene kadar adamlarda altyapısı tamamlanmış mega şehirler, milyarlarca dolar nakit ve global şirketlerde hisseler var-olucak. Adamlar her türlü bizden iyiler yani.
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    darkaura 59 dk.
    cokda sey etmesinler. sunun surasinda petrol ekonomisinin sona ermesine ne kaldi. petrolden sonra col kendine ait olani geri alacaktir.
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