Katar, artan sıcaklıklar nedeniyle sokakları da soğutmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Dünya Bankası’nın verilerine göre kişi başı sera gazı salınımında birinci sırada bulunan Katar, gitgide artan sıcaklıklarla mücadele edebilmek adına sokakları da soğutmaya hazırlanıyor. 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası kapsamında stadyumları hâlihazırda soğutmaya başlayan Emirlik, 46 derecelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle bu uygulamayı genişletmeyi düşünüyor.

Ülkenin neden olduğu karbon salınımı zirveye çıkarabilecek bu hamle, Antarktika’nın ardından dünyanın en hızlı ısınan alanlarından olan bölge için çok daha vahim sonuçlar doğurabilir. Zira çözüm olarak kullanılan yöntem fosil yakıtlardan besleniyor ve atmosfere daha fazla CO2 salıyor.

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Yetkililer, tam anlamıyla bir kısırdöngü göstergesi olan bu durumun iyiden iyiye hayatın içine girmesi halinde Katar’ın yakın bir gelecekte yaşanabilir olamamasından endişeleniyor.

Dünya için kritik eşik olarak değerlendirilen 2 derecelik sıcaklık artışı neticesinde bunun bölgede 4 ila 6 derece olarak hissedileceğini ifade eden Katar Çevre ve Enerji Enstitüsü yöneticisi Mohammed Ayoub, bu durumun halk sağlığı ve üretkenlik alanlarında yıkıcı tesirleri olabileceğini belirtmiş.

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Yüksek nem, ölümcül olabilir

Bölgenin yüksek nemlilik oranına sahip olması ise başka bir olumsuzluk olarak göze çarpıyor. Buharlaşmayı engelleyen olay, vücudun ter yoluyla kendini soğutmasını engelliyor. Sporcular ve izleyiciler üzerinde ölümcül etkileri olabilecek bu durum nedeniyle yaklaşık beş ay kadar ertelenen 2022 Dünya Kupası, bakalım ülkenin ürettiği çözümlerle sağlıklı bir şekilde başlayıp bitirilebilecek mi? Zenginliğin nelere kadir olduğunu düşündüren uygulama ne yazık ki ülke için korkunç sonuçlar doğurma ihtimalini de beraberinde getiriyor.

https://interestingengineering.com/qatar-is-so-unbearably-hot-it-is-now-air-conditioning-the-outdoors