Denizaltıların çağı kapanıyor mu; Yapay zeka, denizaltıları kolaylıkla tespit ediyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlama pek çok şey gibi deniz savaşlarını da kökten değiştirebilir. Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli anti-denizaltı sistemi, gelecekteki çatışmalarda denizaltıların hayatta kalma oranını yalnızca yüzde 5’e kadar düşürebilecek potansiyele sahip. Ağustos ayında Electronics Optics & Control dergisinde yayımlanan bu araştırma, “görünmezlik” kabiliyetleri sayesinde deniz savaşlarında kritik bir rol oynayan denizaltıların yakında bu avantajlarını yitirebileceğini gösteriyor.

Yapay Zekalı Anti-Denizaltı Sistemi, Tüm Verileri Bir Araya Topluyor

Çin Helikopter Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nden kıdemli mühendis Meng Hao ve ekibi tarafından geliştirilen bu sistem, geleneksel denizaltı avlama yöntemlerinden radikal biçimde ayrılıyor. Yapay zeka, adeta dijital bir komutan gibi davranarak pek çok birimi aynı anda devreye sokuyor. Sonar şamandıralar, su altı sensörleri, radar sistemleri ve sıcaklık-tuzluluk oranları gibi okyanus verilerini tek bir çatı altında birleştiren bu sistem, tüm bu verileri birlikte analiz ederek denizaltıları yüzde 95 isabet oranıyla tespit edebiliyor.

Bilgisayar simülasyonlarına göre sistem, denizaltılar gelişmiş gizlenme teknikleri kullansa dahi yüzde 95 oranında tespit ve takip başarısı gösteriyor. Mevcut anti-denizaltı teknolojilerinin çok üzerinde olan bu oran, donanma savaşlarında dengeleri değiştirecek yeni bir gücün yükselişine işaret ediyor. Çin’in bu alandaki yatırımları yalnızca bununla sınırlı değil; yılın başında geliştirilen yapay zeka destekli torpido hedefleme sistemleri de müdafa için kullanılan sahte hedefleri ayırt etmede yüzde 92,2 başarı sağlamıştı.

Çin, ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki Denizaltı Ağını Etkisiz Hale Getirmeye Çalışıyor

Çin’in denizaltılara karşı özel önlemler geliştirmesi tesadüf değil. Son dönemde Güney Çin Denizi’nde denizaltı rekabeti hızla tırmanıyor. Pekin yönetimi, ABD’nin denizaltı gözetleme ağını kendi denizaltılarının hareket kabiliyeti için ciddi bir tehdit olarak görüyor. Bu yüzden hem bu tarz anti-denizaltı sistemleri, hem de su altı dronlar Çin'in öncelikli projeleri arasında yer alıyor.

Denizaltıların gizlilik özelliklerinin ortadan kalması, nükleer caydırıcılık dengelerini de değiştirebilir. Çünkü eğer Çin’in iddiaları doğruysa, balistik füze taşıyan denizaltıların güvenliği ciddi şekilde tehlikeye girecek demektir. Çünkü bu denizaltıların nükleer başlıkları gizlice düşman hattına doğru taşıma kabiliyetleri büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.

