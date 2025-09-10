HÜRJET tasarım ve üretim organizasyonu onayı aldı

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal’den yaptığı açıklamada Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA’dan bu iki belgenin alındığını duyurdu. Uçağın sertifikalandırma ve üretim süreci için yetki elde edildi.
DOA ve POA nedir?
Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA), bir şirketin uçak veya uçak parçaları tasarlama ve bu tasarımları sertifikalandırma konusunda gerekli süreçlere, mühendislik altyapısına, kalite yönetim sistemine sahip olduğunu tescilleyen ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından verilen bir yetkinlik belgesi.
Üretim Organizasyonu Onayı (POA) ise yine EASA tarafından verilen ancak üretim tarafını kapsayan bir yetki. Bir şirketin tasarlanan parçaları veya uçakları uluslararası kalite ve emniyet standartlarına uygun şekilde üretebileceğini gösteriyor.
HÜRJET özellikleri neler?
TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı oldu. TSK’nın jet tekamül eğitimlerinde kullandığı T-38 ve akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının yerini alması için tasarlandı.
HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkıyor. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. Bu motor; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında da kullanılıyor. TEI, HÜRJET'e yerli motor geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
HÜRJET teknik özellikleri
- Uzunluk: 13,7 m / 44,9 ft
- Kanat Açıklığı: 9,5 m / 31,2 ft
- Yükseklik: 4,1 m / 13,5 ft
- Kanat Alanı: 25 m2 /270 ft2
- İtki: 17.700 lbf
- Menzil: 1.060 nmi
- Tırmanma Oranı: 48.500 fpm
- Servis Tavanı: 45.000 ft
- Azami Kesintisiz G: 6.3 G @ 15.000 ft
- Yük Kapasitesi: 7.500 lbs
- Azami Hız: 1,4 Mach
- G Limitleri: +8g / -3g
- Gelişmiş Jet Eğitimi
- Öncü Avcı Eğitim Uçağı
- Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği)
- Eğitimlerde “Red Aircraft” Görevi
- Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız)
- Akrobatik Gösteri Uçağı
HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri
- Yüksek AoA kontrolü
- Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
- Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
- Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
- Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
- Intra & Inter Veri Linki
- Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
- Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
- Rahat İdare
- Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
- Otonom Operasyonlar için APU
- Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
