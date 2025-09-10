Giriş
    HÜRJET tasarım ve üretim organizasyonu onayı aldı

    TUSAŞ'ın EASA'ya yaptığı başvuru onaylandı. HÜRJET için tasarım ve üretim organizasyonu onayı alındı. Bu onaylar ne işe yarıyor? Detaylar haberimizde.             

    HÜRJET tasarım ve üretim organizasyonu onayı aldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET için sertifikasyon sürecinde önemli bir adım geride kaldı. HÜRJET için Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri alındı.

    Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal’den yaptığı açıklamada Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA’dan bu iki belgenin alındığını duyurdu. Uçağın sertifikalandırma ve üretim süreci için yetki elde edildi.

    DOA ve POA nedir?

    Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA), bir şirketin uçak veya uçak parçaları tasarlama ve bu tasarımları sertifikalandırma konusunda gerekli süreçlere, mühendislik altyapısına, kalite yönetim sistemine sahip olduğunu tescilleyen ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından verilen bir yetkinlik belgesi.

    Üretim Organizasyonu Onayı (POA) ise yine EASA tarafından verilen ancak üretim tarafını kapsayan bir yetki. Bir şirketin tasarlanan parçaları veya uçakları uluslararası kalite ve emniyet standartlarına uygun şekilde üretebileceğini gösteriyor.

    HÜRJET tasarım ve üretim organizasyonu onayı aldı Tam Boyutta Gör
    HÜRJET, 2026 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilerek T-38 uçaklarının ve F-5 uçaklarının yerini alacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), İspanya Hava Kuvvetleri’ne 30 adet HÜRJET teslimatı için anlaşma sağladı. İspanya’ya teslim edilecek uçaklarda Airbus iş birliği ile üretim yapılacak.

    HÜRJET özellikleri neler?

    TUSAŞ  tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı oldu. TSK’nın jet tekamül eğitimlerinde kullandığı T-38 ve akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının yerini alması için tasarlandı.

    HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkıyor. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. Bu motor; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında da kullanılıyor. TEI, HÜRJET'e yerli motor geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    HÜRJET teknik özellikleri

    • Uzunluk: 13,7 m / 44,9 ft
    • Kanat Açıklığı: 9,5 m / 31,2 ft
    • Yükseklik: 4,1 m / 13,5 ft
    • Kanat Alanı: 25 m2 /270 ft2
    • İtki: 17.700 lbf
    • Menzil: 1.060 nmi
    • Tırmanma Oranı: 48.500 fpm
    • Servis Tavanı: 45.000 ft
    • Azami Kesintisiz G: 6.3 G @ 15.000 ft
    • Yük Kapasitesi: 7.500 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g
    • Gelişmiş Jet Eğitimi
    • Öncü Avcı Eğitim Uçağı
    • Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği)
    • Eğitimlerde “Red Aircraft” Görevi
    • Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız)
    • Akrobatik Gösteri Uçağı

    HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 11 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

