HÜRJET tasarım ve üretim organizasyonu onayı aldı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET için sertifikasyon sürecinde önemli bir adım geride kaldı. HÜRJET için Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri alındı.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal’den yaptığı açıklamada Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA’dan bu iki belgenin alındığını duyurdu. Uçağın sertifikalandırma ve üretim süreci için yetki elde edildi.

DOA ve POA nedir?

Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA), bir şirketin uçak veya uçak parçaları tasarlama ve bu tasarımları sertifikalandırma konusunda gerekli süreçlere, mühendislik altyapısına, kalite yönetim sistemine sahip olduğunu tescilleyen ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından verilen bir yetkinlik belgesi.

Üretim Organizasyonu Onayı (POA) ise yine EASA tarafından verilen ancak üretim tarafını kapsayan bir yetki. Bir şirketin tasarlanan parçaları veya uçakları uluslararası kalite ve emniyet standartlarına uygun şekilde üretebileceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör HÜRJET, 2026 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilerek T-38 uçaklarının ve F-5 uçaklarının yerini alacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), İspanya Hava Kuvvetleri’ne 30 adet HÜRJET teslimatı için anlaşma sağladı. İspanya’ya teslim edilecek uçaklarda Airbus iş birliği ile üretim yapılacak.

HÜRJET özellikleri neler?

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı oldu. TSK’nın jet tekamül eğitimlerinde kullandığı T-38 ve akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının yerini alması için tasarlandı.

HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkıyor. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. Bu motor; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında da kullanılıyor. TEI, HÜRJET'e yerli motor geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

HÜRJET teknik özellikleri

Uzunluk : 13,7 m / 44,9 ft

: 13,7 m / 44,9 ft Kanat Açıklığı : 9,5 m / 31,2 ft

: 9,5 m / 31,2 ft Yükseklik : 4,1 m / 13,5 ft

: 4,1 m / 13,5 ft Kanat Alanı : 25 m2 /270 ft2

: 25 m2 /270 ft2 İtki : 17.700 lbf

: 17.700 lbf Menzil : 1.060 nmi

: 1.060 nmi Tırmanma Oranı : 48.500 fpm

: 48.500 fpm Servis Tavanı : 45.000 ft

: 45.000 ft Azami Kesintisiz G : 6.3 G @ 15.000 ft

: 6.3 G @ 15.000 ft Yük Kapasitesi : 7.500 lbs

: 7.500 lbs Azami Hız : 1,4 Mach

: 1,4 Mach G Limitleri : +8g / -3g

: +8g / -3g Gelişmiş Jet Eğitimi

Öncü Avcı Eğitim Uçağı

Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği)

Eğitimlerde “Red Aircraft” Görevi

Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız)

Akrobatik Gösteri Uçağı

HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

