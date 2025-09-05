Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ALTAY Tankı'nın seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi

    BMC, geçen sene Ankara'da temelleri atılan fabrikada ALTAY tankının seri üretimine başladı. Tesisteki seri üretim çalışmaları ilk kez görüntülendi.               

    ALTAY Tankı'nın seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    BMC’nin Ankara’daki Altay tankı seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi. ALTAY tankı ve Altay tankına güç verecek yerli motor BATU güç grubu burada üretilecek.

    Seri üretim başladı

    BMC’nin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) kurulan modern üretim üssünde Altay tankının seri üretimi başladı. Tesisin açılış töreni henüz yapılmadı. Önümüzdeki günlerde açılış töreni yapılacak ve törende ilk teslimat yapılacak.

    ALTAY Tankı'nın seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Yerli olarak üretilen endüstriyel robotların kullanıldığı, yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılan tesiste, gövde üretiminden son montaj hattına kadar yoğun mesai harcanıyor.

    BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tank fabrikamız Allah'a çok şükür artık seri üretime başladı. İnşallah çok yakın bir zamanda resmi açılış töreninin ardından da kuvvetlerimizin ve dost ülkelerimizin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimine devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mız neredeyse anbean yatırımın her aşamasını takip etti ve bize çok büyük bir destek sağladı. Büyük bir tören olacak. Yüksek makamlarımızın takvimlerine göre ne zaman uygun olursa o zaman gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olan bu fabrikanın artık üretime başlaması.” dedi.

    ALTAY Tankı'nın seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    ALTAY tankına güç verecek BATU güç grubunun geliştirme çalışmaları devam ediyor. BATU’nun ilk yol testlerinin yapılması, 10 bin kilometrelik yol yapması ve belirli performans testlerini geçmesi gerekiyor. Bu nedenle ilk 40 adet ALTAY tankında Kore yapımı Doosan DV27K güç grubu kullanılacak.

    ALTAY Tankı'nın seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör

    250 adet Altay tankı üretilecek

    Geçen sene açıklanan takvime göre 2025 yılında 3 adet ALTAY tankı teslim edilecek. Bu teslimatların önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor. Onu 2026 yılında 11 adet ALTAY, 2027 yılında ise 41 adet ve daha sonra 30 adet olmak üzere ALTAY tankının T1 versiyonundan 85 adet üretilecek. 2028’den itibaren ise T2 konfigürasyona geçiş yapılacak. Bu konfigürasyonda da toplamda 165 adet ALTAY tankı üretilerek TSK’ya toplam 250 adet ALTAY tankı teslim edilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emrekaradag +142 İstan34bul +84 smart1978 +47 Şıh Hazretleri +38 Weisanstein +38 Spider_hip +38 interwap +38 standartlarabidesi +35 Coppur +33 Akasha_Ether +33
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    153 Kişi Okuyor (50 Üye, 103 Misafir) 17 Masaüstü 136 Mobil
    r_kaynak, berkayugurrr, Nagareboshi38 ve 39 üye daha okuyor
    R
    B
    N
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3168 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bmc, altay tankı ve
    3 etiket daha Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeni aldığım lens gözüme batıyor debriyajdan ayağı çekince gelen vuruntu cipralex kullananlar kadınlar kulübü daihatsu terios 1.3 sx 4x4 yorumlar en az yakan minivan panelvan araç

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum