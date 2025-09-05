ALTAY Tankı'nın seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi

Tam Boyutta Gör BMC’nin Ankara’daki Altay tankı seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi. ALTAY tankı ve Altay tankına güç verecek yerli motor BATU güç grubu burada üretilecek.

Seri üretim başladı

BMC’nin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) kurulan modern üretim üssünde Altay tankının seri üretimi başladı. Tesisin açılış töreni henüz yapılmadı. Önümüzdeki günlerde açılış töreni yapılacak ve törende ilk teslimat yapılacak.

Tam Boyutta Gör Yerli olarak üretilen endüstriyel robotların kullanıldığı, yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılan tesiste, gövde üretiminden son montaj hattına kadar yoğun mesai harcanıyor.

Savunma, ağustos ayında da ihracat rekoru kırdı 1 gün önce eklendi

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tank fabrikamız Allah'a çok şükür artık seri üretime başladı. İnşallah çok yakın bir zamanda resmi açılış töreninin ardından da kuvvetlerimizin ve dost ülkelerimizin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimine devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mız neredeyse anbean yatırımın her aşamasını takip etti ve bize çok büyük bir destek sağladı. Büyük bir tören olacak. Yüksek makamlarımızın takvimlerine göre ne zaman uygun olursa o zaman gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olan bu fabrikanın artık üretime başlaması.” dedi.

Tam Boyutta Gör ALTAY tankına güç verecek BATU güç grubunun geliştirme çalışmaları devam ediyor. BATU’nun ilk yol testlerinin yapılması, 10 bin kilometrelik yol yapması ve belirli performans testlerini geçmesi gerekiyor. Bu nedenle ilk 40 adet ALTAY tankında Kore yapımı Doosan DV27K güç grubu kullanılacak.

Tam Boyutta Gör

250 adet Altay tankı üretilecek

Geçen sene açıklanan takvime göre 2025 yılında 3 adet ALTAY tankı teslim edilecek. Bu teslimatların önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor. Onu 2026 yılında 11 adet ALTAY, 2027 yılında ise 41 adet ve daha sonra 30 adet olmak üzere ALTAY tankının T1 versiyonundan 85 adet üretilecek. 2028’den itibaren ise T2 konfigürasyona geçiş yapılacak. Bu konfigürasyonda da toplamda 165 adet ALTAY tankı üretilerek TSK’ya toplam 250 adet ALTAY tankı teslim edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

ALTAY Tankı'nın seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: