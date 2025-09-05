ALTAY Tankı'nın seri üretim tesisi ilk kez görüntülendi

Seri üretim başladı
BMC’nin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) kurulan modern üretim üssünde Altay tankının seri üretimi başladı. Tesisin açılış töreni henüz yapılmadı. Önümüzdeki günlerde açılış töreni yapılacak ve törende ilk teslimat yapılacak.
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tank fabrikamız Allah'a çok şükür artık seri üretime başladı. İnşallah çok yakın bir zamanda resmi açılış töreninin ardından da kuvvetlerimizin ve dost ülkelerimizin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimine devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mız neredeyse anbean yatırımın her aşamasını takip etti ve bize çok büyük bir destek sağladı. Büyük bir tören olacak. Yüksek makamlarımızın takvimlerine göre ne zaman uygun olursa o zaman gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olan bu fabrikanın artık üretime başlaması.” dedi.
250 adet Altay tankı üretilecek
Geçen sene açıklanan takvime göre 2025 yılında 3 adet ALTAY tankı teslim edilecek. Bu teslimatların önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor. Onu 2026 yılında 11 adet ALTAY, 2027 yılında ise 41 adet ve daha sonra 30 adet olmak üzere ALTAY tankının T1 versiyonundan 85 adet üretilecek. 2028'den itibaren ise T2 konfigürasyona geçiş yapılacak. Bu konfigürasyonda da toplamda 165 adet ALTAY tankı üretilerek TSK'ya toplam 250 adet ALTAY tankı teslim edilecek.
