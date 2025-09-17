Giriş
    TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilere kapılarını açtı

    TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı. F-16’lar, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösterileri, teknoloji yarışmaları, atölyeler ve etkinliklerle festival 5 gün boyunca sürecek.

    TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilere kapılarını açtı Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Festival, yarışmalardan hava gösterilerine, konserlerden atölyelere kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. TEKNOFEST İstanbul, 21 Eylül'e kadar sürecek.

    1 milyondan fazla yarışmacı başvurdu

    Festivalin odak noktası, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışmalar. Toplamda 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten faydalanacak. Dereceye girenlere ise 65 milyon lirayı aşan ödüller verilecek. TEKNOFEST İstanbul kapsamında teknoloji yarışmalarına 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.

    Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, İstanbul’da 5 gün boyunca miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her yaşa hitap eden etkinlikler sunacak. Festival alanında hava gösterilerinin yanı sıra sahne performansları, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum ve bilim şovları ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca TEKNOFEST Zaman Tüneli ve milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi de festival alanında yer alacak. Öğrenciler ise özel olarak düzenlenen ilk uçuş deneyimi fırsatından yararlanabilecek.

    Festivalin müzik ayağında ise 19 Eylül’de saat 19.00’da Kıraç sahne alacak.

    Gökyüzünde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları

    TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilere kapılarını açtı Tam Boyutta Gör

    TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayiinin gösterilerine de sahne olacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra F-16 uçakları gökyüzünde performans sergileyecek. Festival alanında ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.

    Festival alanına girişler 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve katılım ücretsiz olacak. Ziyaretçilerin hızlı ve kolay erişim için toplu taşıma araçlarını kullanması öneriliyor.

