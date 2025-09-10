Apollo lazer silahı, dron savaşlarında savunma maliyetini düşürüyor

Tam Boyutta Gör Modern savaşlarda insansız hava araçlarının rolü her geçen gün artıyor. İstihbarattan saldırı görevlerine kadar pek çok kritik görevde kullanılan dronlar, düşük maliyetleri ve sürü hâlinde hareket edebilme kabiliyetleriyle savunma hatlarını zorlayan en büyük tehditlerden biri hâline gelmiş durumda. Gerek Ukrayna cephesinde yaşananlar, gerekse İran'ın İsrail'in hava savunma sistemlerini zayıflatmak için uyguladığı stratejiler, bunu açıkça gösterdi. Bu yüzden, dron saldırılarına karşı etkili ve ekonomik savunma yöntemleri geliştirmek artık hayati önem taşıyor.

Avustralyalı teknoloji şirketi Electro Optic Systems (EOS), bu ihtiyaca yanıt niteliğindeki yeni yüksek enerjili lazer silahını duyurdu. Apollo adı verilen sistem, bu hafta Defence and Security Equipment International (DSEI) fuarında görücüye çıkarılacak.

Apollo, Düşük Maliyetle Dakikada 50 Dron İmha Edebiliyor

150 kW seviyesine kadar ölçeklenebilen Apollo, özellikle küçük ve orta boy dronlara karşı son derece etkili bir sistem. EOS’un verdiği bilgilere göre Apollo, dakikada 20 ila 50 dronu imha edebiliyor. 60 derecelik bir alanda hedef değiştirme süresi 1,5 saniyenin altında olduğundan, sürü saldırılarına da hızlı tepki verebiliyor. Harici elektrik kaynaklarına bağlandığında sınırsız sayıda atış yapabilen Apollo, izole görevlerde dahi 200’den fazla kayıtlı “öldürme” kapasitesi taşıyor.

Apollo'nun belki de en dikkat çekici yanı ise oldukça düşük maliyette çalışan bir sistem olması. Geleneksel füze sistemlerinde tek bir atış yüz binlerce dolara mal olurken, lazer silahlarında maliyet elektrik tüketimiyle sınırlı oluyor. EOS, Apollo'nun bu konuda piyasadaki en düşük maliyetli alternatiflerden biri olacağını söylüyor.

EOS, lazer silahlarının ekonomik maliyet dengesini saldırganlar aleyhine çevireceğini savunuyor. Zira bir dron sürüsü saldırısında, savunan tarafın maliyeti saldıran taraftan onlarca kat daha yüksek olabiliyor. Nitekim kısa süre önce İran-İsrail arasında yaşanan gerilimde de ortaya böyle bir senaryo çıkmıştı. İsrail, İran'ın düşük maliyete geliştirdiği görece eski teknoloji dronlarını düşürmek için bile milyonlarca dolarlık füzelerini kullanmak zorunda kalmıştı. Apollo ve benzeri lazer sistemleri ise bu konuda dengeleri değiştirme potansiyeline sahip.

Lazer Silahları Artık Cephede Yer Almaya Başlıyor

EOS, lazer tabanlı savunma teknolojileri konusunda öne çıkan şirketlerden biri. Kendileri 2023’te de “laser dazzler adlı bir lazer silahı tanıtmıştı. Laser dazzler, droneları kör ederek etkisiz hâle getirebilen öldürücü olmayan bir sistemdi. Apollo ise sistemin "öldürücü" gücünü daha ileri taşıyor. 150 kW güce kadar çıkabilen lazer, küçük ve orta boy dronları doğrudan imha edebiliyor. Ayrıca 10 kilometre mesafeye kadar daha büyük dronların sensörlerini devre dışı bırakarak sürü koordinasyonunu bozabiliyor. 360 derece kapsama alanına sahip olan sistem, 50 metre ile 3 kilometre arasında sert imha yapabiliyor; optik sensörleri ise 15 kilometreye kadar devre dışı bırakabiliyor.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 6 metrelik ISO konteyner içerisine yerleştirilen Apollo, iki saatten kısa sürede konuşlandırılabiliyor. Bu sayede hem sabit üslerin korunmasında hem de seyyar operasyonlarda kullanılabiliyor. Kamuflaj ve gizlenme imkânı da sağlayan tasarım, NATO standartlarına uygun komuta-kontrol sistemleriyle uyumlu çalışıyor. Ayrıca füze sistemleri veya EOS’un “Slinger” silah platformu gibi kinetik savunma unsurlarıyla entegre edilebiliyor.

EOS’un Apollo ile yaptığı atılım, lazer silahlarının artık prototip olmaktan çıkıp, gerçek savaş koşullarında kullanılabilecek operasyonel sistemler hâline geldiğini de ortaya koyuyor. Nitekim şirket, geçtiğimiz ay Avrupa’daki bir NATO üyesiyle 100 kilovat sınıfında yüksek enerjili lazer silahı için dünyanın ilk ihracat sözleşmesini imzalayarak bu gerçeği somutlaştırmıştı. Müşteri ülkenin kimliği açıklanmasa da anlaşma Avrupa’da artan dron ve füze tehditlerine karşı alınan stratejik önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, yüksek enerjili lazerlerin savunma alanında artık geleceğin değil bugünün teknolojisi olduğuna işaret ediyor.

