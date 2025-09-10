Giriş
    Su altında görünmez güç: Avustralya, su altı dron projesi için düğmeye bastı

    Donanmasını dronlarla güçlendirmek isteyen Avustralya, su altında sessizce ilerleyerek hem istihbarat toplayan hem de saldırı gerçekleştirebilen su altı dronları için düğmeye bastı.

    Avustralya su altı dronlarla donanmasını büyütüyor Tam Boyutta Gör
    Su altı dronları, son yıllarda savunma sanayisinin en hızlı gelişen alanlarından biri hâline gelmiş durumda. Sessiz hareket edebilme, uzun süre derin sularda kalabilme ve hem keşif hem de saldırı görevlerini otonom olarak yerine getirebilme kabiliyetleri sayesinde bu araçlar, modern donanmaların stratejik üstünlük arayışında kilit rol oynuyor. Bu yüzden bu araçlara yatırım yapan ülkelerin sayısı da hızla artıyor.

    Bu bağlamda Avustralya da bu alana büyük bir yatırım yaparak, önümüzdeki beş yıl içinde donanmasına onlarca otonom saldırı dronu kazandırmak için düğmeye bastı. 1,1 milyar dolar (1,7 milyar Avustralya doları) bütçeyle hayata geçirilen Ghost Shark projesinin, su altı otonom dronlar konusunda dünyadaki en gelişmiş teknolojilerden biri olacağı belirtiliyor.

    Yaklaşık 11 metre uzunluğundaki bu otonom araçlar, 6.000 metre derinliğe kadar dalabiliyor ve 10 güne kadar su altında kalabiliyor. İstihbarat toplama, keşif, gözetleme ve doğrudan saldırı operasyonları için kullanılabilecek dronlar, Avustralya topraklarından çok uzak mesafelerden dahi hedefleri vurabilecek kapasiteye sahip.

    Ghost Shark Su Altı Dronları, Hem Keşif Hem de Saldırı Görevlerinde Kullanılabiliyor

    Araçlar, yapay zekâ destekli otonom sistemleri sayesinde görev sırasında insan müdahalesi olmadan rota belirleyebiliyor, yeni hedeflere yöneliyor ve değişen koşullara uyum sağlayabiliyor. Modüler gövde yapısı, istihbarat sensörlerinden sonar sistemlerine, elektronik harp modüllerinden silahlı yüklemelere kadar farklı ekipmanlarla donatılmalarına imkân tanıyor. Böylece tek bir platform hem keşif hem de saldırı görevlerinde kullanılabiliyor. 

    Sessiz hareket kabiliyetleri ve düşük akustik izleri sayesinde düşman unsurları tarafından tespit edilmeleri son derece güç. 10 gün boyunca su altında kalabilmeleri, onları uzun menzilli görevlerde stratejik bir unsur hâline getiriyor. Kriptolu iletişim sistemleri ile hem birbirleriyle hem de insanlı denizaltılar veya uydu ağlarıyla koordineli şekilde çalışabiliyorlar. Ayrıca geleneksel denizaltılara kıyasla çok daha düşük maliyetle etkinlik sağlamaları da önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

    Tabii bu su altı dronlar, daha kapsamlı bir savunma projesinin sadece bir ayağını oluşturuyor. Avustralya bu projeye paralel olarak, çok daha büyük bir yatırımla kendi nükleer denizaltı filosunu da oluşturmaya çalışıyor. Ancak Avustralya’nın ABD ve Birleşik Krallık ile imzaladığı AUKUS anlaşması kapsamında, nükleer denizaltı filosu ancak 2030’larda faaliyete geçebilecek. Ghost Shark ise bu geçiş sürecinde ortaya çıkan “kapasite boşluğunu” doldurmayı hedefliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Mark Hammond, “önümüzdeki yıllarda denizaltı alanının giderek daha fazla rekabete sahne olacağını” belirterek, otonom sistemlerin ittifakın üstünlüğünü korumada kilit rol üstleneceğini vurguluyor. Projenin ilk teslimatlarının Ocak 2026’da gerçekleşmesi planlanıyor.

    Ghost Shark girişimi, Güney Çin Denizi’nde artan gerilimlere karşı Avustralya’nın verdiği stratejik bir yanıt olarak görülüyor. Şubat ayında Çin donanmasının Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki sularda gerçekleştirdiği tatbikatlar, bunun peşi sıra Avustralya, Filipinler, Kanada ve ABD’nin ortak tatbikatlarının Çin savaş gemileri tarafından gölgelenmesi, Çin'in bu bölgedeki artan askeri varlığını gözler önüne sermişti. Şimdi Avustralya'nın donanmasını su altı dronlarla daha da güçlendirmek istemesi de biraz bundan kaynaklanıyor.

    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    ZevkiSefa 23 dakika önce

    Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .

    Profil resmi
    venomboy_85 14 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 2 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

