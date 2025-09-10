Su altında görünmez güç: Avustralya, su altı dron projesi için düğmeye bastı

Tam Boyutta Gör Su altı dronları, son yıllarda savunma sanayisinin en hızlı gelişen alanlarından biri hâline gelmiş durumda. Sessiz hareket edebilme, uzun süre derin sularda kalabilme ve hem keşif hem de saldırı görevlerini otonom olarak yerine getirebilme kabiliyetleri sayesinde bu araçlar, modern donanmaların stratejik üstünlük arayışında kilit rol oynuyor. Bu yüzden bu araçlara yatırım yapan ülkelerin sayısı da hızla artıyor.

Bu bağlamda Avustralya da bu alana büyük bir yatırım yaparak, önümüzdeki beş yıl içinde donanmasına onlarca otonom saldırı dronu kazandırmak için düğmeye bastı. 1,1 milyar dolar (1,7 milyar Avustralya doları) bütçeyle hayata geçirilen Ghost Shark projesinin, su altı otonom dronlar konusunda dünyadaki en gelişmiş teknolojilerden biri olacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 11 metre uzunluğundaki bu otonom araçlar, 6.000 metre derinliğe kadar dalabiliyor ve 10 güne kadar su altında kalabiliyor. İstihbarat toplama, keşif, gözetleme ve doğrudan saldırı operasyonları için kullanılabilecek dronlar, Avustralya topraklarından çok uzak mesafelerden dahi hedefleri vurabilecek kapasiteye sahip.

Ghost Shark Su Altı Dronları, Hem Keşif Hem de Saldırı Görevlerinde Kullanılabiliyor

Araçlar, yapay zekâ destekli otonom sistemleri sayesinde görev sırasında insan müdahalesi olmadan rota belirleyebiliyor, yeni hedeflere yöneliyor ve değişen koşullara uyum sağlayabiliyor. Modüler gövde yapısı, istihbarat sensörlerinden sonar sistemlerine, elektronik harp modüllerinden silahlı yüklemelere kadar farklı ekipmanlarla donatılmalarına imkân tanıyor. Böylece tek bir platform hem keşif hem de saldırı görevlerinde kullanılabiliyor.

Sessiz hareket kabiliyetleri ve düşük akustik izleri sayesinde düşman unsurları tarafından tespit edilmeleri son derece güç. 10 gün boyunca su altında kalabilmeleri, onları uzun menzilli görevlerde stratejik bir unsur hâline getiriyor. Kriptolu iletişim sistemleri ile hem birbirleriyle hem de insanlı denizaltılar veya uydu ağlarıyla koordineli şekilde çalışabiliyorlar. Ayrıca geleneksel denizaltılara kıyasla çok daha düşük maliyetle etkinlik sağlamaları da önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Tabii bu su altı dronlar, daha kapsamlı bir savunma projesinin sadece bir ayağını oluşturuyor. Avustralya bu projeye paralel olarak, çok daha büyük bir yatırımla kendi nükleer denizaltı filosunu da oluşturmaya çalışıyor. Ancak Avustralya’nın ABD ve Birleşik Krallık ile imzaladığı AUKUS anlaşması kapsamında, nükleer denizaltı filosu ancak 2030’larda faaliyete geçebilecek. Ghost Shark ise bu geçiş sürecinde ortaya çıkan “kapasite boşluğunu” doldurmayı hedefliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Mark Hammond, “önümüzdeki yıllarda denizaltı alanının giderek daha fazla rekabete sahne olacağını” belirterek, otonom sistemlerin ittifakın üstünlüğünü korumada kilit rol üstleneceğini vurguluyor. Projenin ilk teslimatlarının Ocak 2026’da gerçekleşmesi planlanıyor.

Ghost Shark girişimi, Güney Çin Denizi’nde artan gerilimlere karşı Avustralya’nın verdiği stratejik bir yanıt olarak görülüyor. Şubat ayında Çin donanmasının Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki sularda gerçekleştirdiği tatbikatlar, bunun peşi sıra Avustralya, Filipinler, Kanada ve ABD’nin ortak tatbikatlarının Çin savaş gemileri tarafından gölgelenmesi, Çin'in bu bölgedeki artan askeri varlığını gözler önüne sermişti. Şimdi Avustralya'nın donanmasını su altı dronlarla daha da güçlendirmek istemesi de biraz bundan kaynaklanıyor.

