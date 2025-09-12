TEKNOFEST İstanbul önümüzdeki hafta başlıyor!

TEKNOFEST İstanbul için ziyaretçi kayıtları başladı. Teknofest.org üzerinden ücretsiz kayıt yaparak festival alanını ziyaret edebilirsiniz. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.
58 farklı kategoride yarışmalar yapılacak
TEKNOFEST İstanbul’da 58 ana ve 137 alt kategoride final yarışmaları yapılacak. Ön elemeyi geçen takımlara toplamda 85 milyon TL’nin üzerinde, dereceye giren takımlara ise 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.
Festivalde teknoloji, bilim, havacılık, yapay zeka, savunma sanayi, ulaşım sektörlerinden yeni ürünler sergilenecek. Bu alanlarda gösteriler, sergiler ve atölyeler yapılacak. Ayrıca çeşitli konserler, yarışmalar ve eğlenceler düzenlenecek. Henüz TEKNOFEST İstanbul'un etkinlik takvimi açıklanmadı.
