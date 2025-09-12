TEKNOFEST İstanbul önümüzdeki hafta başlıyor!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en büyük teknoloji, havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST, iki yıllık aranın ardından İstanbul’a geri dönüyor. TEKNOFEST İstanbul etkinliği 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

TEKNOFEST İstanbul için ziyaretçi kayıtları başladı. Teknofest.org üzerinden ücretsiz kayıt yaparak festival alanını ziyaret edebilirsiniz. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Vodafone Türkiye CEO’su: “5G’li telefonlarda taksit sınırı kaldır 6 sa. önce eklendi

58 farklı kategoride yarışmalar yapılacak

TEKNOFEST İstanbul’da 58 ana ve 137 alt kategoride final yarışmaları yapılacak. Ön elemeyi geçen takımlara toplamda 85 milyon TL’nin üzerinde, dereceye giren takımlara ise 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

Festivalde teknoloji, bilim, havacılık, yapay zeka, savunma sanayi, ulaşım sektörlerinden yeni ürünler sergilenecek. Bu alanlarda gösteriler, sergiler ve atölyeler yapılacak. Ayrıca çeşitli konserler, yarışmalar ve eğlenceler düzenlenecek. Henüz TEKNOFEST İstanbul’un etkinlik takvimi açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: