Dün geceki 'Kanlı' Ay tutulmasından muhteşem kareler

21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması dün gece gözlemlendi. Tam 1 saat 43 dakika boyunca kızılımsı bir renge bürünen Ay, bu muhteşem haliyle elbette dünyanın çeşitli yerlerinden uzay gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların da dikkat odağı haline geldi.

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Altı farklı kıtadan gözlemlenebilen kanlı Ay tutulması, Türkiye saatiyle 20.10 gibi başladı ve gece 02.20'ye kadar devam etti. Ay'ın kızılımsı bir hale büründüğü muhteşem görüntüsü ise en iyi gece 23.21 gibi görüldü. Türkiye, kanlı Ay tutulmasının en iyi gözlemlenebildiği ülkelerden birisiydi.Kanlı Ay tutulması, Ay'ın dolunay evresi ve tam bir Ay tutulmasının aynı anda yaşanmasıyla ortaya çıkan çok güzel bir doğa olayı. Tam bir tutulmanın gerçekleşmeşiyle Ay, tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalıyor. Ancak bir tutulma anında dahi Ay hiçbir zaman tamamen karanlık bir hale bürünmüyor. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturararak 'Kanlı Ay' ismi verilen muhteşem görüntüyü ortaya çıkarıyor.Bilim insanlarının ifadelerine göre 27 Temmuz tutulması, şu anda hayatta olan insanların ömürleri boyunca gözlemleyebileceği en iyi Ay tutulmasıydı. İşte hem Türkiye'den hem de dünyanın diğer taraflarından yakalanan muhteşem kareler: