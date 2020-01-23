Kanser araştırması yapan Türk bilim insanına ABD'den ödül

Tam Boyutta Gör

Türk bilim insanı Duygu Özmadenci, kanser araştırmaları nedeniyle ABD’nin OCRA Vakfı’ndan ödül kazandı. Özmadenci, yumurtalık kanser hücrelerini çoğaltan Fokal Adezyon Kinaz (FAK) adlı protein ile ilaçlı mücadele yöntemini keşfetti.

Ovarian Cancer Research Alliance (OCRA), yumurtalık kanserine yönelik araştırma yapan her yıl 10 bilim insanını ödüllendiriyor. Özmadenci, FAK'ı kodlayan genin seröz yumurtalık kanseri olan kadınların yaklaşık yüzde 70'inde çoğaldığı, WNT/b-katenin yolunu düzenlediği, sap ve kimyasal tedavi direncini arttırdığını buldu. Bu sayede OCRA Vakfı’nın 2020 yılında ödüllendirdiği bilim insanları arasında yer aldı.

Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

Duygu Özmadenci, University of California’da araştırma görevlisi olarak görev alıyor. İlkokulu Zonguldak Ereğli’de okuyan Duygu Özmadenci, ortaokul ve liseyi İstanbul Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde biyoloji eğitimi aldı. Fransa’da kanser araştırmaları üzerine master ve doktora yaptı. Doktora sonrası çalışmalar için ABD’nin San Diego Üniversitesi’ne gitti.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/duygu-hocaya-abdde-buyuk-odul-41425088

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.