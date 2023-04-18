Kanser tedavisinde "sihir gibi" devrimsel yeni bir yol keşfedildi

Bilim insanları staphylococcus epidermidis adı verilen bakteriyi genetik olarak bir tümör antijeni (bağışıklık sistemini uyarabilen tümöre özgü bir protein) üretecek şekilde tasarladıktan sonra, canlı bakteriyi kanserli farelerin tüylerine uyguladılar. Ortaya çıkan bağışıklık tepkisi, agresif bir metastatik cilt kanseri türü olan Melanom’u bile iltihaplanmaya neden olmadan öldürecek kadar güçlüydü.
Sonuçlar "sihir" gibiydi
Denemede Staph epidermidis'in seçilmesinin nedeni, kolonileşen bakteriler arasında kanserle ya da ağır enfeksiyonlarla savaştığı bilinen CD8 T hücreleri adı verilen güçlü bağışıklık hücrelerinin üretimini tetikleme konusunda benzersiz yeteneklere sahip olmaları. Yapılan testlerde genetiği değiştirilmiş bakteri, topikal olarak uygulandığı yerden çok uzakta bile kanserli hücreleri öldüren veya küçülten bir bağışıklık tepkisine yol açabildi. Fischbach açıklamalarına şunları ekledi: "Bu tümörlerin yok olduğunu görmek -özellikle de bakteriyi uyguladığımız yerden uzak bir bölgede- şok ediciydi. Bunun gerçekleştiğine inanmamız biraz zaman aldı."
Stanford'lu bilim insanlarının Staph epidermidis'in insanlarda da benzer güçlü bir bağışıklık tepkisine yol açıp açmayacağını henüz bilmediklerini ve fareler üzerinde yapılan denemelerin her zaman insanlar üzerinde yapılan denemelerle aynı şekilde sonuçlanmadığını belirtmek gerektiğini söylüyor. Araştırmacılar ayrıca testlerinde deri kanseri antijenini bir prostat kanseri antijeniyle değiştirdiler ve tümör büyümesinin önemli ölçüde yavaşladığını buldular. Araştırmacılar bunun, genetiği değiştirilmiş deri kolonizasyonu yapan bakterilerin diğer kanserlere karşı güçlü bir bağışıklık tepkisini tetikleyebileceğini gösterdiğini söyledi.
16 tümörden 15'i kaybolduKaynakça https://med.stanford.edu/news/all-news/2023/04/cancer-bacteria.html https://www.technologyreview.com/2023/04/13/1071557/bacteria-engineered-fight-cancer/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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