Kanser tedavisinde "sihir gibi" devrimsel yeni bir yol keşfedildi

Tam Boyutta Gör Stanford Medicine'dan araştırmacılar her insanın sağlıklı cildinde yaşayan bir bakteri türünü incelerken kanserle savaşmanın yeni ve güçlü bir yolunu bulmuş olabilirler. Bilim insanları, kanserle savaşmak için deri bazlı mikropların ve bakterilerin genomlarını değiştirerek bir dizi testler yaptılar. Bu genetik mühendislikle genomları değiştirilmiş bakteri, kanserli farelere uygulandı ve sonuçlar devrimsel.

Bilim insanları staphylococcus epidermidis adı verilen bakteriyi genetik olarak bir tümör antijeni (bağışıklık sistemini uyarabilen tümöre özgü bir protein) üretecek şekilde tasarladıktan sonra, canlı bakteriyi kanserli farelerin tüylerine uyguladılar. Ortaya çıkan bağışıklık tepkisi, agresif bir metastatik cilt kanseri türü olan Melanom’u bile iltihaplanmaya neden olmadan öldürecek kadar güçlüydü.

Sonuçlar "sihir" gibiydi

Tam Boyutta Gör Biyomühendislik alanında doçent olan Michael Fischbach, "Neredeyse sihir gibiydi. Bu farelerin yan taraflarında büyüyen çok agresif tümörler vardı ve biz onlara nazik bir tedavi uyguladık, sadece bir bakteri çubuğu aldık ve bunu kafalarının tüylerine sürdük." diyor.

Denemede Staph epidermidis'in seçilmesinin nedeni, kolonileşen bakteriler arasında kanserle ya da ağır enfeksiyonlarla savaştığı bilinen CD8 T hücreleri adı verilen güçlü bağışıklık hücrelerinin üretimini tetikleme konusunda benzersiz yeteneklere sahip olmaları. Yapılan testlerde genetiği değiştirilmiş bakteri, topikal olarak uygulandığı yerden çok uzakta bile kanserli hücreleri öldüren veya küçülten bir bağışıklık tepkisine yol açabildi. Fischbach açıklamalarına şunları ekledi: "Bu tümörlerin yok olduğunu görmek -özellikle de bakteriyi uyguladığımız yerden uzak bir bölgede- şok ediciydi. Bunun gerçekleştiğine inanmamız biraz zaman aldı."

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Stanford'lu bilim insanlarının Staph epidermidis'in insanlarda da benzer güçlü bir bağışıklık tepkisine yol açıp açmayacağını henüz bilmediklerini ve fareler üzerinde yapılan denemelerin her zaman insanlar üzerinde yapılan denemelerle aynı şekilde sonuçlanmadığını belirtmek gerektiğini söylüyor. Araştırmacılar ayrıca testlerinde deri kanseri antijenini bir prostat kanseri antijeniyle değiştirdiler ve tümör büyümesinin önemli ölçüde yavaşladığını buldular. Araştırmacılar bunun, genetiği değiştirilmiş deri kolonizasyonu yapan bakterilerin diğer kanserlere karşı güçlü bir bağışıklık tepkisini tetikleyebileceğini gösterdiğini söyledi.

16 tümörden 15'i kayboldu

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, en agresif seyirli ve hayatı en çok tehdit eden cilt kanseri olan Melanom’a sahip olan farelerde bu yöntemi kullandılar. Melanom akciğerlere metastaz yaptığında bile, uygulanan tedavi tümörlerin boyutunu büyük ölçüde küçülttü veya ortadan kaldırdı ve farelerin hayatta kalma sürelerini önemli ölçüde iyileştirdi. Araştırmacılar yeni tedaviyi "kontrol noktası blokajı" adı verilen T hücresi aktivitesini güçlendirmek üzere tasarlanmış ikinci bir immünoterapi türüyle birleştirdiklerinde, fayda daha da belirgin hale geldi: 16 yerleşik tümörden 15'i kayboldu. Farelere 30 gün sonra daha fazla kanser hücresi enjekte edildiğinde, tümörlerinde büyüme yaşanmadı. Araştırmanın ilerleyen dönemlerinde insan testlerine geçilmesi hedefleniyor.

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Kanser tedavisinde devrimsel yeni bir yol keşfedildi