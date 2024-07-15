BM: Dünya nüfusu 2080'lerde 10,3 milyara ulaşabilir

Türkiye nüfusu 2054’e kadar artacak
Rapora göre, küresel olarak kadınlar 1990 yılına kıyasla ortalama bir çocuk daha az doğuruyor ve tüm ülke ve bölgelerin yarısından fazlasında kadın başına düşen ortalama canlı doğum sayısı 2.1’in altında. Bu, bir ülkenin nüfusunun göç olmadan büyüklüğünü koruması için gereken düzey.
BM Nüfus Bölümü’nün raporuna göre Çin, İtalya, Güney Kore ve İspanya da dahil olmak üzere dünyanın yaklaşık yüzde 20’sinde kadınlar 1,4’ten daha az canlı doğum yaparak “çok düşük” doğurganlığa sahip.
Rapora göre, 2024 yılında aralarında Çin, Almanya, Japonya ve Rusya’nın da bulunduğu 63 ülke ve bölgede nüfus şimdiden zirveye ulaşmış olacak. Bu grupta toplam nüfusun önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 14 oranında azalacağı öngörülüyor.
Rapora göre Brezilya, İran, Türkiye ve Vietnam’ın da aralarında bulunduğu 48 ülke ve bölgede ise nüfusun 2025 ile 2054 yılları arasında zirve yapacağı tahmin ediliyor.
Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Pakistan’ın da bulunduğu geri kalan 126 ülke ve bölgede ise nüfusun 2054 yılına kadar artması ve “potansiyel olarak yüzyılın ikinci yarısında ya da daha sonra zirveye ulaşması” bekleniyor.
Bu ülkelerden Angola, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Nijerya ve Somali’nin de aralarında bulunduğu dokuz ülke için BM, nüfuslarının 2024 ile 2054 yılları arasında iki katına çıkacağı çok hızlı bir büyüme öngörüyor.
Dünya nüfusu son 75 yılda önemli ölçüde artarak 1950’de tahmini 2,6 milyardan Kasım 2022’de 8 milyara ulaşmıştı. O zamandan bu yana yaklaşık yüzde 2,5’lik bir artışla 8,2 milyon dolaylarına geldi.Kaynakça https://www.fastcompany.com/91155306/un-world-population-projected-peak-10-billion-2080s https://globalnews.ca/news/10617962/world-population-10-billion-un-report/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.