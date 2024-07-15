BM: Dünya nüfusu 2080'lerde 10,3 milyara ulaşabilir

Tam Boyutta Gör Dünya Nüfus Beklentileri 2024 raporuna göre, beklenenden daha erken gerçekleşen nüfus artışı, özellikle Çin gibi dünyanın en büyük ülkelerindeki doğurganlık oranlarının düşmesi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Çin'in nüfusunun 2024'te 1,4 milyardan 2100'de 633 milyona düşmesi bekleniyor.

Türkiye nüfusu 2054’e kadar artacak

Rapora göre, küresel olarak kadınlar 1990 yılına kıyasla ortalama bir çocuk daha az doğuruyor ve tüm ülke ve bölgelerin yarısından fazlasında kadın başına düşen ortalama canlı doğum sayısı 2.1’in altında. Bu, bir ülkenin nüfusunun göç olmadan büyüklüğünü koruması için gereken düzey.

BM Nüfus Bölümü’nün raporuna göre Çin, İtalya, Güney Kore ve İspanya da dahil olmak üzere dünyanın yaklaşık yüzde 20’sinde kadınlar 1,4’ten daha az canlı doğum yaparak “çok düşük” doğurganlığa sahip.

Rapora göre, 2024 yılında aralarında Çin, Almanya, Japonya ve Rusya’nın da bulunduğu 63 ülke ve bölgede nüfus şimdiden zirveye ulaşmış olacak. Bu grupta toplam nüfusun önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 14 oranında azalacağı öngörülüyor.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listelendi 2 gün önce eklendi

Rapora göre Brezilya, İran, Türkiye ve Vietnam’ın da aralarında bulunduğu 48 ülke ve bölgede ise nüfusun 2025 ile 2054 yılları arasında zirve yapacağı tahmin ediliyor.

Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Pakistan’ın da bulunduğu geri kalan 126 ülke ve bölgede ise nüfusun 2054 yılına kadar artması ve “potansiyel olarak yüzyılın ikinci yarısında ya da daha sonra zirveye ulaşması” bekleniyor.

Bu ülkelerden Angola, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Nijerya ve Somali’nin de aralarında bulunduğu dokuz ülke için BM, nüfuslarının 2024 ile 2054 yılları arasında iki katına çıkacağı çok hızlı bir büyüme öngörüyor.

Dünya nüfusu son 75 yılda önemli ölçüde artarak 1950’de tahmini 2,6 milyardan Kasım 2022’de 8 milyara ulaşmıştı. O zamandan bu yana yaklaşık yüzde 2,5’lik bir artışla 8,2 milyon dolaylarına geldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.