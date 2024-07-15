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    BM: Dünya nüfusu 2080'lerde 10,3 milyara ulaşabilir

    BM tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, dünya nüfusunun önümüzdeki on yıllarda 2 milyardan fazla artması ve 2080’lerde yaklaşık 10,3 milyar kişi ile zirve yapması bekleniyor.
    BM: Dünya nüfusu 2080'lerde 10,3 milyara ulaşabilir Tam Boyutta Gör
    Dünya Nüfus Beklentileri 2024 raporuna göre, beklenenden daha erken gerçekleşen nüfus artışı, özellikle Çin gibi dünyanın en büyük ülkelerindeki doğurganlık oranlarının düşmesi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Çin'in nüfusunun 2024'te 1,4 milyardan 2100'de 633 milyona düşmesi bekleniyor.

    Türkiye nüfusu 2054’e kadar artacak

    Rapora göre, küresel olarak kadınlar 1990 yılına kıyasla ortalama bir çocuk daha az doğuruyor ve tüm ülke ve bölgelerin yarısından fazlasında kadın başına düşen ortalama canlı doğum sayısı 2.1’in altında. Bu, bir ülkenin nüfusunun göç olmadan büyüklüğünü koruması için gereken düzey.

    BM Nüfus Bölümü’nün raporuna göre Çin, İtalya, Güney Kore ve İspanya da dahil olmak üzere dünyanın yaklaşık yüzde 20’sinde kadınlar 1,4’ten daha az canlı doğum yaparak “çok düşük” doğurganlığa sahip.

    Rapora göre, 2024 yılında aralarında Çin, Almanya, Japonya ve Rusya’nın da bulunduğu 63 ülke ve bölgede nüfus şimdiden zirveye ulaşmış olacak. Bu grupta toplam nüfusun önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 14 oranında azalacağı öngörülüyor.

    Rapora göre Brezilya, İran, Türkiye ve Vietnam’ın da aralarında bulunduğu 48 ülke ve bölgede ise nüfusun 2025 ile 2054 yılları arasında zirve yapacağı tahmin ediliyor.

    Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Pakistan’ın da bulunduğu geri kalan 126 ülke ve bölgede ise nüfusun 2054 yılına kadar artması ve “potansiyel olarak yüzyılın ikinci yarısında ya da daha sonra zirveye ulaşması” bekleniyor.

    Bu ülkelerden Angola, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Nijerya ve Somali’nin de aralarında bulunduğu dokuz ülke için BM, nüfuslarının 2024 ile 2054 yılları arasında iki katına çıkacağı çok hızlı bir büyüme öngörüyor.

    Dünya nüfusu son 75 yılda önemli ölçüde artarak 1950’de tahmini 2,6 milyardan Kasım 2022’de 8 milyara ulaşmıştı. O zamandan bu yana yaklaşık yüzde 2,5’lik bir artışla 8,2 milyon dolaylarına geldi.

    Kaynakça https://www.fastcompany.com/91155306/un-world-population-projected-peak-10-billion-2080s https://globalnews.ca/news/10617962/world-population-10-billion-un-report/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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