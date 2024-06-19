Mars'a seyahat eden insanlar kalıcı böbrek hasarı yaşayabilir

Dönüş yolunda diyaliz makinesi gerekebilir
Bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, uzay uçuşu sırasında böbrek yapısı ve işlevinin değiştiğini ve radyasyona maruz kalmanın kalıcı hasara neden olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Dr. Keith Siew: "Böbrekleri korumak için yeni yollar geliştirmediğimiz sürece, bir astronotun Mars'a gidebileceğini ancak dönüş yolunda bir diyaliz makinesine ihtiyaç duyacağını söyleyebilirim." dedi.
1970'lerin başlarında uzay uçuşlarının astronotlar için sağlık sorunlarına neden olduğu anlaşıldı. Bunlar, kemik kütlesi kaybı, kalp ve görme yetisinin zayıflaması ve böbrek taşlarının ortaya çıkması da dahil olmak üzere çeşitli insan organları üzerindeki etkilerle ilgiliydi. Bunun nedeninin de kozmik radyasyon olduğuna inanılıyor. Dünya'nın manyetik alanı, alçak Dünya yörüngesindeki insanlı uçuşlar sırasında radyasyonun zararlı etkilerinden kısmi koruma sağlıyor. Ancak Mars'a gidiş ve dönüş görevi söz konusu olduğunda astronotlar daha uzun bir süre boyunca daha şiddetli radyasyona maruz kalacaklar.
Deneyler tehlikeyi doğruladı
Uzun uzay yolculuğu sırasında insan sağlığını değerlendirmek için bilim insanları biyomoleküler, fizyolojik ve anatomik deneyler de dahil olmak üzere bir dizi deney gerçekleştirdi. Buna ek olarak, denek olarak fare ve sıçanları kullanarak uzayda bulunmanın 11 simülasyonunu gerçekleştirdiler. Simülasyonların bazılarında kemirgenler, Mars'a yapılacak 1,5 ve 2,5 yıllık görevlerdekine eşdeğer radyasyon seviyelerine maruz bırakıldı.
Bilim insanları, insan ve hayvan böbreklerinin uzun süre uzay boşluğuna maruz kaldıklarında "yeniden yapılandığını" keşfetti: kalsiyum ve tuz dengesini sağlamaktan sorumlu böbrek tübülleri, uzayda bir aydan kısa bir süre kaldıktan sonra küçülme belirtileri gösteriyor. Bu dinamiğin muhtemel nedeni radyasyondan ziyade ağırlıksızlık. Mikro yerçekimi ve radyasyonun insan vücudunu ne ölçüde etkilediğini daha kesin olarak belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.