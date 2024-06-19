Mars'a seyahat eden insanlar kalıcı böbrek hasarı yaşayabilir

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Tam Boyutta Gör Mars'a insanlı bir görev, bilim camiasının uzun vadeli hedeflerinden biri ve önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak bu görev, University College London'dan bilim adamlarının kısa bir süre önce yaptıkları ve insan böbreklerinin ağırlıksızlık ve radyasyonun sürekli etkileri altında uzayda bu kadar uzun süre kalmaya dayanamayacağını ortaya koyan bir çalışma nedeniyle karmaşık hale gelebilir.

Dönüş yolunda diyaliz makinesi gerekebilir

Bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, uzay uçuşu sırasında böbrek yapısı ve işlevinin değiştiğini ve radyasyona maruz kalmanın kalıcı hasara neden olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Dr. Keith Siew: "Böbrekleri korumak için yeni yollar geliştirmediğimiz sürece, bir astronotun Mars'a gidebileceğini ancak dönüş yolunda bir diyaliz makinesine ihtiyaç duyacağını söyleyebilirim." dedi.

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1970'lerin başlarında uzay uçuşlarının astronotlar için sağlık sorunlarına neden olduğu anlaşıldı. Bunlar, kemik kütlesi kaybı, kalp ve görme yetisinin zayıflaması ve böbrek taşlarının ortaya çıkması da dahil olmak üzere çeşitli insan organları üzerindeki etkilerle ilgiliydi. Bunun nedeninin de kozmik radyasyon olduğuna inanılıyor. Dünya'nın manyetik alanı, alçak Dünya yörüngesindeki insanlı uçuşlar sırasında radyasyonun zararlı etkilerinden kısmi koruma sağlıyor. Ancak Mars'a gidiş ve dönüş görevi söz konusu olduğunda astronotlar daha uzun bir süre boyunca daha şiddetli radyasyona maruz kalacaklar.

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Deneyler tehlikeyi doğruladı

Uzun uzay yolculuğu sırasında insan sağlığını değerlendirmek için bilim insanları biyomoleküler, fizyolojik ve anatomik deneyler de dahil olmak üzere bir dizi deney gerçekleştirdi. Buna ek olarak, denek olarak fare ve sıçanları kullanarak uzayda bulunmanın 11 simülasyonunu gerçekleştirdiler. Simülasyonların bazılarında kemirgenler, Mars'a yapılacak 1,5 ve 2,5 yıllık görevlerdekine eşdeğer radyasyon seviyelerine maruz bırakıldı.

Bilim insanları, insan ve hayvan böbreklerinin uzun süre uzay boşluğuna maruz kaldıklarında "yeniden yapılandığını" keşfetti: kalsiyum ve tuz dengesini sağlamaktan sorumlu böbrek tübülleri, uzayda bir aydan kısa bir süre kaldıktan sonra küçülme belirtileri gösteriyor. Bu dinamiğin muhtemel nedeni radyasyondan ziyade ağırlıksızlık. Mikro yerçekimi ve radyasyonun insan vücudunu ne ölçüde etkilediğini daha kesin olarak belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

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Mars'a seyahat eden insanlar kalıcı böbrek hasarı yaşayabilir