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    Anlık Bildirim

    Mars'a seyahat eden insanlar kalıcı böbrek hasarı yaşayabilir

    Bilim insanlarına göre, Mars'a seyahat eden insanlar, uzun süreli uzay yolculuklarının getirdiği zorluklar nedeniyle kalıcı böbrek hasarı riskiyle karşı karşıya kalabilir.
    Mars'a seyahat eden insanlar kalıcı böbrek hasarı yaşayabilir Tam Boyutta Gör
    Mars'a insanlı bir görev, bilim camiasının uzun vadeli hedeflerinden biri ve önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak bu görev, University College London'dan bilim adamlarının kısa bir süre önce yaptıkları ve insan böbreklerinin ağırlıksızlık ve radyasyonun sürekli etkileri altında uzayda bu kadar uzun süre kalmaya dayanamayacağını ortaya koyan bir çalışma nedeniyle karmaşık hale gelebilir.

    Dönüş yolunda diyaliz makinesi gerekebilir

    Bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, uzay uçuşu sırasında böbrek yapısı ve işlevinin değiştiğini ve radyasyona maruz kalmanın kalıcı hasara neden olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Dr. Keith Siew: "Böbrekleri korumak için yeni yollar geliştirmediğimiz sürece, bir astronotun Mars'a gidebileceğini ancak dönüş yolunda bir diyaliz makinesine ihtiyaç duyacağını söyleyebilirim." dedi.

    1970'lerin başlarında uzay uçuşlarının astronotlar için sağlık sorunlarına neden olduğu anlaşıldı. Bunlar, kemik kütlesi kaybı, kalp ve görme yetisinin zayıflaması ve böbrek taşlarının ortaya çıkması da dahil olmak üzere çeşitli insan organları üzerindeki etkilerle ilgiliydi. Bunun nedeninin de kozmik radyasyon olduğuna inanılıyor. Dünya'nın manyetik alanı, alçak Dünya yörüngesindeki insanlı uçuşlar sırasında radyasyonun zararlı etkilerinden kısmi koruma sağlıyor. Ancak Mars'a gidiş ve dönüş görevi söz konusu olduğunda astronotlar daha uzun bir süre boyunca daha şiddetli radyasyona maruz kalacaklar.

    Mars'a seyahat eden insanlar kalıcı böbrek hasarı yaşayabilir Tam Boyutta Gör

    Deneyler tehlikeyi doğruladı

    Uzun uzay yolculuğu sırasında insan sağlığını değerlendirmek için bilim insanları biyomoleküler, fizyolojik ve anatomik deneyler de dahil olmak üzere bir dizi deney gerçekleştirdi. Buna ek olarak, denek olarak fare ve sıçanları kullanarak uzayda bulunmanın 11 simülasyonunu gerçekleştirdiler. Simülasyonların bazılarında kemirgenler, Mars'a yapılacak 1,5 ve 2,5 yıllık görevlerdekine eşdeğer radyasyon seviyelerine maruz bırakıldı.

    Bilim insanları, insan ve hayvan böbreklerinin uzun süre uzay boşluğuna maruz kaldıklarında "yeniden yapılandığını" keşfetti: kalsiyum ve tuz dengesini sağlamaktan sorumlu böbrek tübülleri, uzayda bir aydan kısa bir süre kaldıktan sonra küçülme belirtileri gösteriyor. Bu dinamiğin muhtemel nedeni radyasyondan ziyade ağırlıksızlık. Mikro yerçekimi ve radyasyonun insan vücudunu ne ölçüde etkilediğini daha kesin olarak belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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