Tarihi gelişme: Dünyanın ilk tamamen robotik akciğer nakli yapıldı

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Barselona'daki Vall d'Hebron Hastanesi, İspanyol doktorların dünyanın ilk tamamen robotik akciğer naklini gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan operasyonla ilgili ayrıntılar basın toplantısında paylaşıldı. Ameliyatta minimal invaziv bir yöntem kullanıldığı belirtildi.

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Göğüs kafesinin altından 8 cm'lik bir kesi yapılarak hastalıklı akciğer çıkarıldı ve kaburgaları kırmaya gerek kalmadan yeni bir akciğer yerleştirildi. Sternumun alt kısmındaki kesi, bir cerrah tarafından manuel olarak yapıldıktan sonra operasyon tamamen robotik olarak gerçekleştirildi.

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Da Vinci robotunun dört kolu göğüs kafesinin farklı bölgelerinde bulunan dört küçük delikten (8 ila 12 milimetre genişliğinde) içeri sokuldu. Kollar bir göğüs cerrahı tarafından kontrol edilerek hastalıklı akciğer çıkarıldı ve yerine yeni akciğer yerleştirildi. Deri çok elastik olduğu için 8 cm'lik kesi akciğerlerin geçmesi için yeterli oldu.

Tamamen robotik akciğer naklinin detayları

Dünya tarihine geçen bu ameliyat pulmoner fibrozis nedeniyle akciğer nakline ihtiyaç duyan 65 yaşındaki bir hasta üzerinde gerçekleştirildi. Minimal invaziv bir teknik olduğu için geleneksel cerrahi yaklaşımdan daha az ağrılı ve daha az müdahaleci olduğu ifade edildi.

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Akciğer nakilleri, organlara ulaşmak için göğüs kafesinde büyük bir kesi açılması ve kaburgaların kırılması gerektiğinden oldukça zor ameliyatlardır. Vall d'Hebron Hastanesi Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Bölüm Başkanı Albert Jauregui konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Cerrahideki bu yeni teknik küçük bir deri, yağ ve kas bölgesini kesmemize ve hızla kapanabilen bir yara bırakmamıza olanak tanıyor. Bu geleneksel yöntemden çok daha güvenli ve hastada neredeyse hiç ağrıya neden olmuyor. Binlerce hastanın hayatını iyileştireceğine inandığımız tarihi bir dönüm noktasından bahsediyoruz."

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