Kargo gemileri mavi balinalarla çarpışmamak için rota değiştiriyor

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İsviçreli gemi işletmecisi Mediterranean Shipping Company (MSC), mavi balinalarla çarpışmaları önlemek için Sri Lanka sularındaki gemi rotasını değiştirmeyi kabul etti. Phys.org'un haberine göre bu çevreciler tarafından yıllardır talep ediliyordu.

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Hint Okyanusu'ndaki adanın güney kıyısı, nesli tükenmekte olan en büyük deniz memelilerinin büyük bir popülasyonuna ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda dünyanın en işlek uluslararası nakliye hatlarından birinin de buradan geçtiğini belirtelim.

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Aktivistler son on yıl içinde bölgede bir düzineden fazla mavi balinanın kargo gemileriyle çarpışmaları nedeniyle öldüğünü tahmin ediyor. Tankerler ve kuru yük gemilerinin kurbanı sadece balinalar değil. Yük gemileri zaman zaman balıkçı teknelerini batırarak can kaybına neden oldu.

Yaşanan olaylar nedeniyle uluslararası aktivistler ve yerel çevreciler Sri Lankalı yetkililerden nakliye rotalarını kıyıdan 15 deniz mili (yaklaşık 28 kilometre) öteye kaydırmaları için baskı yapıyor.

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Yavaşlama talimatı da verildi

Cenevre merkezli MSC sadece gönüllü olarak gemi rotalarının değiştirilmesini kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda küçük yük gemilerine hızlarını mavi balina habitatında 10 knot'a (18.5 km/s) düşürmeleri yönünde talimat verdi.

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Şirket, alınan önlemlerin balinalarla çarpışma riskini %95 oranında azaltacağını söylüyor. Bölge ayrıca yunuslar ve aynı familyadan olan musurgiller gibi diğer deniz memelileri için de daha güvenli hale gelecek.

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW), Mediterranean Shipping Company tarafından yapılan duyuruyu memnuniyetle karşılayarak bunu "hem mavi balinalar hem de insanlar için iyi bir haber" olarak nitelendirdi.

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Kargo gemileri mavi balinalara çarpmamak için rota değiştiriyor