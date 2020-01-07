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    Karşınızda Intel’in grafik birimi

    CES 2020 fuarında sahneye çıkan Intel, DG1 kod adını verdiği yeni grafik birimini Tiger Lake işlemcilerine entegre bir şekilde gösterdi. Bağımsız kart ise sunum şeklinde tanıtıldı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Haber Editörü
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    Karşınızda Intel’in grafik birimi
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    Son dönemlerde pek çok soru işaretleri oluşsa da Intel grafik brimi konusunda çalışmalarına devam ediyor. Firma CES 2020 fuarında ilk entegre grafik biriminin yonga üzerinde neye benzediğini katılımcılara gösterdi.

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    Intel DG1 neler sunacak?

    Intel’in fuarda sahneye çıkardığı DG1 kod adlı grafik birimi iki farklı işlemciye entegre edilmiş şekilde görülüyor. Bu işlemciler Tiger Lake kod adıyla yıl sonuna doğru dizüstü bilgisayarlarda yerini alacak.

    Ayrıca Bkz. "MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor"

    Intel Tiger Lake işlemcilerin oyunları HD kalitesinde sorunsuz oynatacağını ifade ediyor. Sahnede Warframe oyunu oynatan bir DG1 dizüstü bilgisayar da gösterildi. Henüz testler ile ilgili net detaylar mevcut değil.

    Karşınızda Intel’in grafik birimi
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    Harici DG1 ekran kartı ise sunum anlamında tanıtıldı ve yine detaya girilmedi. Intel ekran kartını Destiny 2 oyununu akıcı bir şekilde oynatırken gösterdi. DG1 ekran kartları ayrıca düşük çözünürlükteki içerikleri yapay zeka ile yukarı ölçeklendirebiliyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/intel-xe-discrete-gpu-ces-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SEO19 2 hf. en beğenilen
    intel'in ne yaptığını intel bile artık anlamıyor !
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    pcwolf28 2 hf.
    Mümkünse intel ekran kartı üretmesin.

    Gider her yeni modele farklı anakart ister...
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    Wilson Fisk 2 hf.
    destiny 2 falan nereye akıcı oynatıyor yahu bırakın nvidia takmışlardır.çalışan harici kartın mühendislik örneği bile yoktur bence ellerinde.o kadar yavaş ve pahalı olacak ki çıkarmayacaklar piyasaya ama işlemci içine gpu koymak elzem bu adamlar için çünkü nvidia'dan amd'den lisans alarak yapıyorlardı yakışmıyordu yaptılarsa bir şey budur yoksa nereye 5700xt 2080 ayarında kart yapıp da amd nvidia ile kapışacaklar kendileri bile inanmıyordur buna.
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    mamad 2 hf.
    Bu yıl içinde üst seviye bir kart gelmesi zor görünüyor. Zaten beklenmeyen bir şey değildi. Ama intel 2017'de bu işe giriştiğini söylediğinde baya gaza gelen olmuştu. Şimdi gerçekleri yavaş yavaş sindiriyor herkes.
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    DH Misafiri 2 hf.
    bu kartın bağımsız olarak geleceğini zannetmiyorum, ekip bile bunan inanmadığından sürekli ayrılanlar oluyor... belki beklenen performansı veremediği için nvidia ve amd'ye bir alternatif olmayacağını anladıklarından işlemciye entegre etmeye başladılar ama bunda da başarılı olacaklarını sanmıyorum. zira amd'nin 4000 serisindeki entegre kartın frekans değerli çok yüksek, hiç bir işe yaramasa bile intelin entegre kartlarından çok daha güçlü gelecekleri aşikar....
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    OverClocK1ng 2 hf.
    "Intel DG1" = "Intel De Get Bir" Allah Aşkına...
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    SEO19 2 hf. en beğenilen
    intel'in ne yaptığını intel bile artık anlamıyor !
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