Karşınızda Intel’in grafik birimi

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Son dönemlerde pek çok soru işaretleri oluşsa da Intel grafik brimi konusunda çalışmalarına devam ediyor. Firma CES 2020 fuarında ilk entegre grafik biriminin yonga üzerinde neye benzediğini katılımcılara gösterdi.

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Intel DG1 neler sunacak?

Intel’in fuarda sahneye çıkardığı DG1 kod adlı grafik birimi iki farklı işlemciye entegre edilmiş şekilde görülüyor. Bu işlemciler Tiger Lake kod adıyla yıl sonuna doğru dizüstü bilgisayarlarda yerini alacak.

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Intel Tiger Lake işlemcilerin oyunları HD kalitesinde sorunsuz oynatacağını ifade ediyor. Sahnede Warframe oyunu oynatan bir DG1 dizüstü bilgisayar da gösterildi. Henüz testler ile ilgili net detaylar mevcut değil.

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Harici DG1 ekran kartı ise sunum anlamında tanıtıldı ve yine detaya girilmedi. Intel ekran kartını Destiny 2 oyununu akıcı bir şekilde oynatırken gösterdi. DG1 ekran kartları ayrıca düşük çözünürlükteki içerikleri yapay zeka ile yukarı ölçeklendirebiliyor.

https://www.engadget.com/2020/01/06/intel-xe-discrete-gpu-ces-2020/

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