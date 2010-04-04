Karşınızda yeni Blu-ray formatları; BDXL ve IH-BD

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Aynı boyutlarda çok daha fazla depolama alanı sunmasına rağmen liderlik koltuğunu DVD'den alamayan Blu-ray'ler büyümeye devam ediyor. Blu-ray Disc Association, yaptığı açıklamayla BDXL™ (Yüksek kapasiteli kaydedilebilir ve tekrar yazılabilir disk) ve IH-BD (Intra Hibrid Disk) standartlarını duyurdu.

Daha çok yayıncılık ve medikal hizmetler için kullanılması beklenen BDXL, tek yazımlık olarak 100 ve 128GB'ı, tekrar yazılabilir olarak 100GB'lık depolama alanı sunuyor. Disklerin bu kapasiteye ulaşması da 3 yada 4 katmanla sağlanmış. Intra-Hybrid Blu-ray yani IH-BD ise aynı disk üzerinde BD-ROM ve BD-RE katmanına sahip. Bu sayede IH-BD, tek bir fiziksel diskte mutlaka saklanması gereken bilgileri BD-ROM üzerinde depolarken, BD-RE katmanında da üzerine yazılabilecek bilgileri saklamasına imkan veriyor. IH-BD, her iki katmanda da 25GB'lık depolama alanı sunuyor.

BDXL ve IH-BD standartları katmanlardan dolayı maalesef mevcut Blu-ray donanımlarına destek veremiyor ve yeni donanımlara ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden BDXL ve IH-BD'nin ilk başta kurumsal alanda yaygınlaşması bekleniyor.