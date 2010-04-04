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Karşınızda yeni Blu-ray formatları; BDXL ve IH-BD

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,1b
1
31
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Karşınızda yeni Blu-ray formatları; BDXL ve IH-BD
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Aynı boyutlarda çok daha fazla depolama alanı sunmasına rağmen liderlik koltuğunu DVD'den alamayan Blu-ray'ler büyümeye devam ediyor. Blu-ray Disc Association, yaptığı açıklamayla BDXL™ (Yüksek kapasiteli kaydedilebilir ve tekrar yazılabilir disk) ve IH-BD (Intra Hibrid Disk) standartlarını duyurdu.

Daha çok yayıncılık ve medikal hizmetler için kullanılması beklenen BDXL, tek yazımlık olarak 100 ve 128GB'ı, tekrar yazılabilir olarak 100GB'lık depolama alanı sunuyor. Disklerin bu kapasiteye ulaşması da 3 yada 4 katmanla sağlanmış. Intra-Hybrid Blu-ray yani IH-BD ise aynı disk üzerinde BD-ROM ve BD-RE katmanına sahip. Bu sayede IH-BD, tek bir fiziksel diskte mutlaka saklanması gereken bilgileri BD-ROM üzerinde depolarken, BD-RE katmanında da üzerine yazılabilecek bilgileri saklamasına imkan veriyor. IH-BD, her iki katmanda da 25GB'lık depolama alanı sunuyor.

BDXL ve IH-BD standartları katmanlardan dolayı maalesef mevcut Blu-ray donanımlarına destek veremiyor ve yeni donanımlara ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden BDXL ve IH-BD'nin ilk başta kurumsal alanda yaygınlaşması bekleniyor.


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MrSilence 9 yıl
Artık gelse iyi olurdu ama en büyük faktörler arasında küresel mali kriz olsa gerek...
Daha çok alıcısı olduğunda daha çok satıcısı üreticisi ve sonuç olarak daha çok rekabet olacaktır ama alıcısı az olunca ekonomik gelişmelere bağlı olarak yaygınlaşması da uzun zaman alıyor.
Belli ki teknoloji olarak önü açık, çoklu katman desteklediğine göre... DVD'de azami 2 katman iken bunda daha fazla ve hibrit yapılabiliyormuş demek ki...
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xmms 9 yıl
10 sene sonra belki standart olur..Blue ray le fln dvd yle uraşcağınıza bence arşiv için hdd almak
daha mantıklı,1Tb hdd ler 145 tl civarı alınabiliyor artık ve istediğin kadar yaz kopyala,diyeceksiniz hdd bozulursa arşiv gider ama dvd ve blue ray disklerinde omurleri var hatta rafta dururken bile bozulabiliyor nem ışık v.s.. Gerçi artık optik devir kapancak ilerde bence medya fln kalmıyacak internetten yer kiralayıp oraya atacaksınız arşivlerinizi yada arşiv yapmaya gerek kalmıcak internet hızı artışı göz önüne alınırsa(Türkiye için konuşmuyorum tabi)
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1963bursa 9 yıl
PS3 kırılalı epey oldu diye biliyorum, Belzar isimli bir çip çıktıydı, testlerden başarıyla geçmişti, satışa çıkmamış mı???
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einhander 9 yıl
blu ray teknolojısıne gecsekde full hd fılımlerımızı depolasak
cok malıyetlı oluyor yoksa
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Fly_Momento 9 yıl
Canavar a pranga vurmuşlar.!
bluray ucuzlarsa hardisk fiyatları tepetaklak olur.
1 tb -2 tb lik hard disk almanın genel mantığı arşiv depolamaktır eger bir disk e 120 gb sığdırılabilirse millet hard disk almaz ,hem taşınması daha kolay olur.
örnek arkadaşınıza arjivinizi vereceksiniz
at bir bluray disk e ver bu kadar basit
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1963bursa 9 yıl
DMS bana göre çok pahalı satıyor, sürekli alışveriş yaptığım yerlerden adetli alıyorum, çok güzel kolaylıklar sağlıyorlar, DMS nin adetli fiyatları bile yüksek, muhtemelen DMS marka BD'leri 4x 50'li kutusu 150 lira falan olduğunda denerim. Şimdilik tavsiyem memorex.
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Uzaktan Kumandan 9 yıl
geçen demiştim yine söyleyim...

ps3 kırılmadığı sürece bluray falan yaygınlaşmaz...
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DH Misafiri 9 yıl
tek satılmıyo mu blueray anlamadım nerde eski işportacılar?)..
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Momo-Oz 9 yıl
saniyede 18mb yazmaz , elimizdeki dvdler bile 22mb yazıyo saniyede , bluray en aşşa 40mb flan yazması lazım 4x modunda
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gamershell 9 yıl
diyelim full 128 gb yazdırcaz kaç gün sürer bu :D
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adilazimdegilx 9 yıl

dejavurgame

diyelim full 128 gb yazdırcaz kaç gün sürer bu :D

4x hızda (saniyede 18MB) yazarsa 2 saat sürer.
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1963bursa 9 yıl
Ayrıca amazondan alışyapabilenleriniz için söyleyeyim, şu anda amazon.com'da 2x verbatim 20'li paket 35$, daha ucuza sattıkları zamanlar da olmuştu.
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1963bursa 9 yıl
Ben daha pahalıya almıştım ama şu anda bilgisayarcım 85$'a BD-Rom, 185$'a da BD-Yazıcıyı bırakıyor. Boş BD'de sıkıntı var, Türkiye'de uygun fiyata boş BD satan 3-5 kişi var, onlar da Amazon.com'dan 15'li 4x memorex paketleri 29$'a alıp, içindeki diskleri kâr koymak suretiyle tek tek satıyorlar. İsteyene getirtebilmelerine rağmen kimse de 50Gb disk ısmarlamamış, 25Gb şimdilik yetiyor. Açıkça son durum bu yani, gerisi fıs.
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killnOd 9 yıl
Bu yeni bluraylar cikinca simdiki 8x ler cabucak KDV dahil 200tl civarina duserler diye dusunuyorum. ama bu en erken 2011 yilinda olacakdir.Bluray larin ucuzlamasi icin bu yeni bluraylarin cikmasi iyi oldu.Ama acikcasi bundan sonra cikacak butun yeni nesil konsol ve laptoplardada bluray olursa hem bu sayede yayginlasmis olur hemde daha cabuk ucuzlar.
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Sherlock 9 yıl
Shady
Liderlik koltuğunu DVD'den alamayan Blu-ray'ler



nasıl ya Blu-ray favorim ya teknolojisini tartışmaya gerek yok adı,logosu herşeyiyle tam bir karizma.
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