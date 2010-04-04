Karşınızda yeni Blu-ray formatları; BDXL ve IH-BD

Aynı boyutlarda çok daha fazla depolama alanı sunmasına rağmen liderlik koltuğunu DVD'den alamayan Blu-ray'ler büyümeye devam ediyor. Blu-ray Disc Association, yaptığı açıklamayla BDXL™ (Yüksek kapasiteli kaydedilebilir ve tekrar yazılabilir disk) ve IH-BD (Intra Hibrid Disk) standartlarını duyurdu.
Daha çok yayıncılık ve medikal hizmetler için kullanılması beklenen BDXL, tek yazımlık olarak 100 ve 128GB'ı, tekrar yazılabilir olarak 100GB'lık depolama alanı sunuyor. Disklerin bu kapasiteye ulaşması da 3 yada 4 katmanla sağlanmış. Intra-Hybrid Blu-ray yani IH-BD ise aynı disk üzerinde BD-ROM ve BD-RE katmanına sahip. Bu sayede IH-BD, tek bir fiziksel diskte mutlaka saklanması gereken bilgileri BD-ROM üzerinde depolarken, BD-RE katmanında da üzerine yazılabilecek bilgileri saklamasına imkan veriyor. IH-BD, her iki katmanda da 25GB'lık depolama alanı sunuyor.
BDXL ve IH-BD standartları katmanlardan dolayı maalesef mevcut Blu-ray donanımlarına destek veremiyor ve yeni donanımlara ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden BDXL ve IH-BD'nin ilk başta kurumsal alanda yaygınlaşması bekleniyor.
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Daha çok alıcısı olduğunda daha çok satıcısı üreticisi ve sonuç olarak daha çok rekabet olacaktır ama alıcısı az olunca ekonomik gelişmelere bağlı olarak yaygınlaşması da uzun zaman alıyor.
Belli ki teknoloji olarak önü açık, çoklu katman desteklediğine göre... DVD'de azami 2 katman iken bunda daha fazla ve hibrit yapılabiliyormuş demek ki...
daha mantıklı,1Tb hdd ler 145 tl civarı alınabiliyor artık ve istediğin kadar yaz kopyala,diyeceksiniz hdd bozulursa arşiv gider ama dvd ve blue ray disklerinde omurleri var hatta rafta dururken bile bozulabiliyor nem ışık v.s.. Gerçi artık optik devir kapancak ilerde bence medya fln kalmıyacak internetten yer kiralayıp oraya atacaksınız arşivlerinizi yada arşiv yapmaya gerek kalmıcak internet hızı artışı göz önüne alınırsa(Türkiye için konuşmuyorum tabi)
cok malıyetlı oluyor yoksa
bluray ucuzlarsa hardisk fiyatları tepetaklak olur.
1 tb -2 tb lik hard disk almanın genel mantığı arşiv depolamaktır eger bir disk e 120 gb sığdırılabilirse millet hard disk almaz ,hem taşınması daha kolay olur.
örnek arkadaşınıza arjivinizi vereceksiniz
at bir bluray disk e ver bu kadar basit
ps3 kırılmadığı sürece bluray falan yaygınlaşmaz...
4x hızda (saniyede 18MB) yazarsa 2 saat sürer.
nasıl ya Blu-ray favorim ya teknolojisini tartışmaya gerek yok adı,logosu herşeyiyle tam bir karizma.