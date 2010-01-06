Kasım ayında 22.6 milyar dolarlık yonga satışı gerçekleştirildi

2009 yılının ilk yarısını küresel ekonomik krizin gölgesi altında önemli kayıplarla geçiren yarıiletken endüstrisi, yılın ikinci yarısında hızlı bir yükselişe geçmiş ve satışlarını yeniden arttırmaya başlamıştı. Kısaca SIA olarak bilinen Yarıiletken Endüstrisi Birliği, Kasım ayı satış rakamlarını açıkladı. Hazırlanan piyasa raporuna göre, Kasım ayı yonga satışları Ekim ayına göre %3.7, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %8.5 oranında artış gösterdi.

Kasım ayında 22.6 milyar dolarlık gelir elde eden yarıiletken endüstrisi yılın 11 aylık döneminde 202.1 milyar dolarlık pazar büyüklüğe ulaşırken, bir önceki yıl elde edilen 237.2 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında %13.2 gerileme yaşandığı bildirildi.Tüm pazarlarda büyüme yaşandığını kaydeden SIA, Aralık ayı rakamlarının da olumlu gelmesini ve satışlarda artış yaşanmasını bekliyor.