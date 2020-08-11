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    Katlanabilir ekranlar elektronik kağıtlara da geldi

    E Ink firması uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir elektronik kağıt teknolojisini son aşamaya getirdi. Artık kitap gibi katlamak ve ekran üzerine notlar almak mümkün oluyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Katlanabilir ekranlar elektronik kağıtlara da geldi
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    İnsanlara bir kitap okuyormuş gibi dijital sayfaları yansıtma ve bu sayede göz problemlerini azaltma hedefi ile çıkan elektronik kağıtlar yirmi yıldan fazla bir süredir geliştiriliyor. Bugün sayısız elektronik kitap okuyucuda karşımıza çıkan elektronik kağıtlar artık katlanabilir yapıda.

    Elektronik kitaplar da katlanabilecek

    Elektronik kağıt sektörünün önemli isimlerinden birisi olan E Ink uzun bir süredir bir kitap gibi katlanabilen elektronik kitaplar üzerinde çalışıyor. Haziran ayında prototip aşamasına ulaşan katlanabilir elektronik kağıtlar bu sıralarda çok daha iyi bir yapıya kavuştu.

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    E Ink firmasının yeni elektronik kağıdı açıldığı zaman 10.3 inçlik bir boyuta ulaşıyor. Bir muhafaza içerisinde yer alan ekranın üzerine Wacom imzalı bir yazı katmanı eklenmiş. Böylece hassas bir şekilde ekran üzerine not alınabiliyor.

    Yeni menteşe sistemi ekranı hızlı bir şekilde açıp kapatmanızı ve böylece deformasyonu engelliyor. Menü tuşları sağ kenarda yer alırken üst kısımda ise ekran için aydınlatma sistemi yer alıyor. Firma önümüzdeki aylarda katlanabilir elektronik kağıdına son rötuşları yapmayı planlıyor.

    E Ink doğrudan elektronik kitap üreten bir firma değil. Ekran teknolojilerini farklı firmalara lisanslayarak faaliyet gösteriyor. Bu bakımdan katlanabilir elektronik kağıtları da farklı markalar altında göreceğiz.



    https://www.slashgear.com/e-inks-folding-note-taking-ereader-looks-like-an-e-paper-surface-duo-10632712/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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