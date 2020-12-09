Katlanabilir Lenovo ThinkPad X1 Fold rekor fiyattan satışa çıkıyor

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CES 2020 fuarının en dikkat çeken ürünleri arasında gördüğümüz katlanabilir ekranlı Lenovo ThinkPad X1 Fold yaklaşık bir yıl aradan sonra ülkemizde piyasaya çıkıyor. Rekor fiyata pek çok özel hediye dahil.

Lenovo ThinkPad X1 Fold özellikleri ve fiyatı

Lenovo ThinkPad X1 Fold modelinde 13.3 inçlik 2048x1536 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Cihaz katlandığında, ekranın alt kısmı sanal bir klavye görevi de sağlayabiliyor. Ekranın LG tarafından üretildiği belirtilirken, ekran panelinin taban kısmının cam yerine plastikten yapıldığı ve daha fazla esneklik sunduğu ifade ediliyor.

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Magnezyum alaşımlı gövde üzerine şık bir deri kapak tercih edilirken MIL- STD- 810H askeri standardı ile de darbelere ve şoklara karşı dayanıklı bir tasarım sunuluyor. Kasanın ağırlığı 999 gram.

Intel Core i5 işlemciden gücünü alan cihazda 8GB LPDDR4X 4267MHz RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri yer alıyor. Kutu içerisinde aktif gürültü engelleyici ThinkPad X1 Fold kablosuz kulaklık, sunum faresi ve yüksek performanslı bağlantı merkezi hediye olarak geliyor.

Lenovo ThinkPad X1 Fold için 42499TL fiyat etiketi belirlenmiş. Depolama seçeneklerinde muhtemelen fiyat da değişecektir. Hassas ekran kalemi ve Bluetooth klavyenin fiyata dahil olup olmadığı bilinmiyor.

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