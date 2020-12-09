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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Katlanabilir Lenovo ThinkPad X1 Fold rekor fiyattan satışa çıkıyor

    Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı bilgisayarı ünvanını alan Lenovo ThinkPad X1 Fold ülkemizde de satışa başlıyor. Özel hediyelerin olduğu bilgisayar rekor bir fiyata sahip.
    1 hf.
    5,4b
    1
    35
    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Katlanabilir Lenovo ThinkPad X1 Fold rekor fiyattan satışa çıkıyor
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    CES 2020 fuarının en dikkat çeken ürünleri arasında gördüğümüz katlanabilir ekranlı Lenovo ThinkPad X1 Fold yaklaşık bir yıl aradan sonra ülkemizde piyasaya çıkıyor. Rekor fiyata pek çok özel hediye dahil.

    Lenovo ThinkPad X1 Fold özellikleri ve fiyatı

    Lenovo ThinkPad X1 Fold modelinde 13.3 inçlik 2048x1536 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Cihaz katlandığında, ekranın alt kısmı sanal bir klavye görevi de sağlayabiliyor. Ekranın LG tarafından üretildiği belirtilirken, ekran panelinin taban kısmının cam yerine plastikten yapıldığı ve daha fazla esneklik sunduğu ifade ediliyor.

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    Magnezyum alaşımlı gövde üzerine şık bir deri kapak tercih edilirken MIL- STD- 810H askeri standardı ile de darbelere ve şoklara karşı dayanıklı bir tasarım sunuluyor. Kasanın ağırlığı 999 gram.

    Intel Core i5 işlemciden gücünü alan cihazda 8GB LPDDR4X 4267MHz RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri yer alıyor. Kutu içerisinde aktif gürültü engelleyici ThinkPad X1 Fold kablosuz kulaklık, sunum faresi ve yüksek performanslı bağlantı merkezi hediye olarak geliyor.

    Lenovo ThinkPad X1 Fold için 42499TL fiyat etiketi belirlenmiş. Depolama seçeneklerinde muhtemelen fiyat da değişecektir. Hassas ekran kalemi ve Bluetooth klavyenin fiyata dahil olup olmadığı bilinmiyor.

    Sipariş sayfası



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Veins (İbrahim Koz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dünyanın en kaliteli serisi kurumsalda tek geçen Thinkpad'i bilmeyen yurdum insanı iMac, Apple diyor komedi. Lenovo bir kenara bu seri bir kenaradır. Bu seri ilk olarak IBM tarafından başlatılmıştır; uzay araştırmalarından kutuplara kadar geniş bir yelpazede kullanım alanı bulur. Mac gibi alüminyum nazik bir kasadan ziyade karbonfiber ve magnezyum alaşımından yapılır. Profesyonel cihazdir yani kurumsalın efendisidir. O yüzden rica ediyorum şu seriyle Mac'i aynı cümlede anmayın. Mac'i gidin Dell Xps serisiyle vs. karşılaştırın.
    Dünyanın en kaliteli serisi kurumsalda tek geçen Thinkpad'i bilmeyen yurdum insanı iMac, Apple diyor komedi. Lenovo bir kenara bu seri bir kenaradır. Bu seri il...
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    2 Yanıt Yanıtla +30
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    teramycin 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Kowalski83
    Lenovo turkiye degil suçlu. Muhafazakar örtülüler
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    FbA3* (Fatih Başaran) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Veins
    Thinkpad serisine eleştiri getiren bir yorum a rastlamadım aşağıda? Bu ürünün kendisi ve gereksizliği eleştiriliyor. Öyle bir yazmışsınız ki, gören de, thinkpad serisinin kendi işletim sistemi ya da diğer cihazlarda kullanımı mümkün olmayan uygulamaları mevcut? Böyle bir şey varsa şayet, paylaşırsanız biz de ‘thinkpad’i bilmeye’ başlayalım. Bir

    ürünün kurumsalda yer etmesinin sebebi, bence kalite değil, üretici markanın sunduğu imkanların, harcama yapan kurumsal firma tarafından maksimum verimle kullanılabilmesidir. Yani bu durum o cihazı en iyi değil, f/p ürünü yapar. Belki servisi iyidir. Belki bahsettiğiniz, uzun soluklu bir seri olmasından dolayı bir algısı vardır. Cihazların kasası çok daha kaliteli olabilir ama bu da, sunduğu deneyimin en iyisi olduğu anlamına gelmez. Thinkpad serisinin bu bahsettiğiniz kurumsala özel sunduğu bir ekosistem mevcut ise, haklısınız. Aksi durumda, diğer windowslu pc’lerden bir farkının olduğunu düşünmüyorum. Bu cihaz da, katlanabilir ekran furyası dahilinde üretilmiş ve kullanıcısına hiçbir ekstra şey sunamayan bir cihaz ve buna rağmen pahalı. O bahsettiğiniz kurumsalların hiçbirinin bu cihaz için para ödeyeceğini tahmin etmiyorum.
    Thinkpad serisine eleştiri getiren bir yorum a rastlamadım aşağıda? Bu ürünün kendisi ve gereksizliği eleştiriliyor. Öyle bir yazmışsınız ki, gören de, thinkpad...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1500 dolar olan ekran karti ülkede 20bine satiliyor en ucuz, oyun konsolu ya bi kutuya 8300 isteniyor bizde ben buna 42 bin fiyat etiketi bicilmesine asla laf etmiyorum nasil olsa ekonomi şahlanmış evi tarlayi satar aliriz
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rekor varmış dediler, varmış dedim gittim.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Windows 10'un arayüzü dokunmatik kullanım için hiç uygun değil. Bu cihazlar çıkmadan önce bence bu sorun çözülmeliydi. Windows 10X falan diyorlardı bir ara ama her zaman ki MS kafası işte kimse hatırlamıyor bile...
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hangi dünya burası Mars mı , Jüpiter mi bu fiyatlar ne böyle maliyeti ne bunun insaf be bu fiyatlar la bilgisayar hayal türk insanına yazık çok yazık
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yorumlarda cehalet gördüm. Birisi gelmiş katlanabilir özelliğini ne yapacağım diyor diğeri gelmiş o fiyata oyun bilgisayarı toplarım diyor. İhtiyacını karşılamıyorsa satın alma abicim. Uçan araba seri üretime geçse ne gerek var o para verilir mi diyecek bunlar.
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    bumesrems 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye şartlarında bu fiyatları veren varsa cihaz kaliteli de olsa helal olsun.Yani benim içim elvermez.Param olsa da elvermez.Kolay kolay veremem o parayı bu şartlarda.
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    Mertccc (Baran Gur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pahalılığın Lenovo ile ne alakası var. Bazen insan şaşıyor böyle yorum yapana. Think pad serisi nedir nasıl üretilir, bileşeni nedir bilmeyen tipler var. Bir kez dokundun mu, kullandın mı. Yok apple yok bilmem ne diyorlar hâla.

    Lenovo’ya laf edene kadar biraz dolar kuru neden bu durumda ona kafanızı çalıştırın
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    Katalikitci (Katalikitci ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Thinkpad eski thinkpad değil. Yıldan yıla kalite düşüyor.
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    volga tuygun (tuygun habora) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Videoda 2500 dolardan piyasaya çıkması bekleniyor demiş Erdi, 7,83 x 2500 = 19,575 Türkiye fiyatı = 42,500... Yazık bize yaa!

    Haa bu arada 19,575 olsa bile yazık bize yaa!!!!!!
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    dagozgur (Özgür DAĞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben yanlış mı okuyorum acaba? Fiyatı 42499 mu gerçekten de?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5370 kez okundu.
    19 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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