Yerli yapım Hocus 2 Android için de çıktı, indirimi kaçırmayın

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ODTÜ’de konuşlu GameBrain stüdyosunun beğenilen Hocus oyunu sonrasında geliştirdiği Hocus 2 mobil dünyaya merhaba dedi. Önce iOS ve Steam ardından da Android platformunda oyuncuların beğenisine sunuldu.

Hocus 2 neler sunuyor?

İlk Hocus oyunu izometrik yapısı ve eğlenceli bulmacalarıyla on milyonlarca kez indirilmişti. Hocus 2 oyunu da benzer mekaniği benimsiyor ancak bu kez dinamik yapılar ve ara bağlantılar heyecanı arttırıyor.

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Onlarca el yapımı bölümden oluşan oyun kolaydan zora doğru gidiyor. Yine sevimli küpümüzü şekiller üzerinde sürükleyerek topları toplamamız gerekiyor. Tek bir düzlem olmadığı için haliyle ara bağlantıları kullanarak diğer yüzlere geçiş yapabiliyoruz.

İlkinden daha fazla oyun mekaniği sunan yapımda ister ekrana dokunarak ister üst kısımdaki yönlendirme çemberi ile topu hareket ettirebiliyoruz. Oyunun müzikleri Benjamin Tissot’a ait. Hali hazırda 5TL gibi bir fiyattan çıkan oyun iOS tarafında 27.99TL. İndirim kısa süreli olacak.

hocus 2 GAMEBRAIN YAZILIM TEKNOLOJILERI LIMITED SIRKETI Oyunlar ₺27,99 107.2 MB

hocus 2 gamebra.in Bulmaca ₺9,99 26M

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