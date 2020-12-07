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    Yerli yapım Hocus 2 Android için de çıktı, indirimi kaçırmayın

    Yunus Ayyıldız imzalı Hocus 2 farklı mekanikleri ve izometrik yapısı ile yine eğlenceli zamanlar vadediyor. Android için kısa süreli indirimde olan oyunu kaçırmayın.
    2 hf.
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yerli yapım Hocus 2 Android için de çıktı, indirimi kaçırmayın
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    ODTÜ’de konuşlu GameBrain stüdyosunun beğenilen Hocus oyunu sonrasında geliştirdiği Hocus 2 mobil dünyaya merhaba dedi. Önce iOS ve Steam ardından da Android platformunda oyuncuların beğenisine sunuldu.

    Hocus 2 neler sunuyor?

    İlk Hocus oyunu izometrik yapısı ve eğlenceli bulmacalarıyla on milyonlarca kez indirilmişti. Hocus 2 oyunu da benzer mekaniği benimsiyor ancak bu kez dinamik yapılar ve ara bağlantılar heyecanı arttırıyor.

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    Onlarca el yapımı bölümden oluşan oyun kolaydan zora doğru gidiyor. Yine sevimli küpümüzü şekiller üzerinde sürükleyerek topları toplamamız gerekiyor. Tek bir düzlem olmadığı için haliyle ara bağlantıları kullanarak diğer yüzlere geçiş yapabiliyoruz.

    İlkinden daha fazla oyun mekaniği sunan yapımda ister ekrana dokunarak ister üst kısımdaki yönlendirme çemberi ile topu hareket ettirebiliyoruz. Oyunun müzikleri Benjamin Tissot’a ait. Hali hazırda 5TL gibi bir fiyattan çıkan oyun iOS tarafında 27.99TL. İndirim kısa süreli olacak.

    hocus 2 hocus 2 hocus 2 hocus 2 GAMEBRAIN YAZILIM TEKNOLOJILERI LIMITED SIRKETI Oyunlar ₺27,99 107.2 MB

    hocus 2 hocus 2 hocus 2 hocus 2 gamebra.in Bulmaca ₺9,99 26M



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yuh farka bak, IOS da 27,99tl, androit te 4,99tl,
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    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu eleştiriyorsunuz da oyunun ilk sürümü Android tarafında 10 milyondan fazla inmiş.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sene 2021’e girecek. Adamlar nokia 6600 a oyun yapar gibi oyun yapıyor. Artık modası geçti böyle zeka oyunlarının.
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    Mion 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    telefon oyununa para vermek?
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