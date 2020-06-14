Kemik çimentosuna karbon lifler eklendi

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Kalsiyum fosfat veya kemik çimentosu olarak adlandırılan ve ortopedik operasyonlarda sıkça kullanılan materyal uzun yıllardır fraktürlerin tedavisi için hekimler tarafından tercih ediliyor. Şimdi ise bilim insanları kalsiyum fosfat çimentosuna karbon içeren lifler ekledi.

Kalsiyum fosfat çimentosu genellikle kırık olan kemik alanlarına macun halinde uygulanıyor ve macun donduğunda sertleşip kemik dokusunun yerini alıyor ancak donan macun aynı zamanda kırılgan bir yapıya sahip durumda bulunuyor ve hastalar ilgili bölgeye fazla yük bindirdiğinde materyal kırılabiliyor.

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Karbon içeren lifler

University of Würzburg ve Friedrich Schiller University Jena kurumu araştırmacıları yaptıkları yeni çalışma ile bahsedilen durumların önüne geçmek amacıyla kalsiyum fosfat çimetonsuna karbon lifler ekledi.

Eklenen karbon lifler çimentoya fiziksel dayanıklılık sağlamanın yanı sıra çimentonun çatlakları kapatmasını da sağlıyor. Kimyasal olarak aktive edilmiş yüzeye sahip olan lifler vücut sıvısıyla karşılaştıklarında mineralizasyon işlemi başlıyor ve çatlaklar tekrar kapatılmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Manyetik alan ile çalışan beyin implantı geliştirildi"

Yeni araştırma Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

https://www.uni-jena.de/en/200610_M%C3%BCller_Knochenzemente_en

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