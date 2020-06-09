Manyetik alan ile çalışan beyin implantı geliştirildi

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Bazı nörolojik hastalıkların ve nörolojik semptomların tedavisi için batarya içeren beyin implantları kullanılıyor ve implantlar beynin bazı bölgelerini uyarmak amacıyla kullanılıyordu. Özellikle Parkinson ve epilepsi gibi durumlarda bahsi geçen implantlardan yararlanılıyordu.

İmplantların bataryaları şarj edilebilir olmalarına rağmen bataryaların da belli bir ömrü ve yıpranma payı olduğu için bahsi geçen implantların eninde sonunda cerrahi olarak çıkarılıp tekrar implante edilmeleri gerekiyor, bu durum da bazı ek komplikasyonlara sebep olabiliyor.

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Manyetik güçle çalışan implant

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Bu durumu iyileştirmek amacıyla Houston-Texas Rice Universtiy kurumu araştırmacıları manyetik olarak çalıştırılabilen nöronal uyarı implantı geliştirdi. Yeni geliştirilen implantın yaklaşık olarak pirinç tanesi boyutunda olduğu ve 2 farklı katmandan oluştuğu belirtiliyor.

İmplantın manyetorestriktif katman içerdiği ve demir, bor, silikon ve karbon içeren bu katman sayesinde manyetik alan içerisinde moleküler düzeyde titreştiği belirtiliyor. Ayrıca ikinci katman da piezoelektrik kristal içeriyor, bu katman da moleküler düzeydeki titreşimleri elektrik enerjisine çeviriyor. İmplantta bulunan elektrik devresi de voltajı ayarlıyor böylece nöronların implant uyarılarına yanıt vermesi sağlanıyor.

Yapılan laboratuvar testlerinde yeni implant farelere implante edildi ve farelerin ödül merkezleri uyarılacak şekilde ayarlandı. Sınırlı alan içerisinde serbest dolaşım hakkı verilen farelerin implantın uyarıldığı manyetik alan içerisinde kalma ve o bölgelerde dolaşma eğiliminde olduğu gözlendi.

Ayrıca Bkz. "BTK inhibitörleri anaflaksiyi önlemek için kullanılabilir"

Yeni araştırma Neuron dergisinde yayımlandı.

http://news.rice.edu/2020/06/08/rice-team-makes-tiny-magnetically-powered-neural-stimulator/

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