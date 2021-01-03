Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi

Tam Boyutta Gör

Borderline Kişilik Bozukluğu ( BPD ) olarak adlandırılan duruma komorbit ( eşlik eden ) olarak görülen Majör Depresif Bozukluk ( MDD ) veya daha yalın tabirle Majör Depresyon oldukça zor tedavi edilen hastalık gruplarını oluşturmakla birlikte son yapılan çalışmalara göre selektif serotonin geri alım inhibitörleri ( SSRI ) ile kombine psikoterapi; bahsi geçen durumların etkili tedavi yöntemini oluşturabilir.

Journal of Affective Disorders dergisinde yayımlanan çalışmada 1994 ila 2014 yılları arasında bildirilen MMD'si ve BPD'si bulunan 13 vakaya ait makaleler incelendi. Vakalarda tedavi yöntemi olarak farmakoterapi, fototerapi ( parlak ışık tedavisi ), psikoterapi ve elektrokonvülsif terapi ( EKT ) kullanıldığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Araştırmalara göre anskiyete Alzheimer progresyonunu artırıyor

Borderline Kişilik Bozukluğu

Tam Boyutta Gör

İncelenen veriler sonucuna sertralin, sitolopram veya günlük 20 mg fluoksetin kullanımının, BPD semptomlarını azalttığı tespit edilmekle birlikte fluoksetin tedavisinin takriben depresyon semptomlarının azaldığı ve bu durumun da BPD kriterlerinin değişmesiyle anlamlı olarak ilişkili oldğu tespit edildi. Ayrıca SSRI tedavisine ek olarak psikoterapi alan hastaların da duygusal zekalarının zaman içerisinde anlamlı olarak iyileştiği gözlendi.

Sadece EKT tedavisinin BPD ve MDD komorbitliğinde, tek başına MDD'si olan hastalara oranla tedavide daha az etkili olduğu ve hastaların EKT tedavisini takriben daha düşük remisyon oranlarına sahip olduğu gözlenmesine rağmen yapılan diğer çalışmalar komorbit hastalarda EKT tedavisinin depresyon sempomlarını azalttığına işaret ediyor ancak bu yanıtın EKT tedavisindeki seans sayısına bağlı olduğu belirtiliyor kısaca EKT seanslarını yanıtlarla korele ( orantılı ) olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Borderline kriterlerinden olan boşluk hissiyatının, duygusal dengesizliğin, kısa psikotik epizotların ve kendine zarar verme davranışlarının MDD remisyonlarıyla korele olduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"

Son olarak makalenin sonuç bölümüne gelecek olursak BPD'nin MDD'nin klinik gidişatını ve prognozunu olumsuz yönde etkilediğini ancak psikoterapi ile kombine SSRI tedavisinin bu hastalar için en iyi tedavi seçeneklerinden birini olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni araştırma Psychiatry Advisor adlı dergide yayımlandı.





https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/personality-disorders/borderline-personality-disorder-with-major-depressive-disorder-comorbidity-may-benefit-from-combinatorial-therapy/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.