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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi

    Journal of Affective Disorders dergisinde yayımlanan çalışmada 1994 ila 2014 yılları arasında bildirilen MMD'si ve BPD'si bulunan 13 vakaya ait makaleler incelendi.
    6 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi
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    Borderline Kişilik Bozukluğu ( BPD ) olarak adlandırılan duruma komorbit ( eşlik eden ) olarak görülen Majör Depresif Bozukluk ( MDD ) veya daha yalın tabirle Majör Depresyon oldukça zor tedavi edilen hastalık gruplarını oluşturmakla birlikte son yapılan çalışmalara göre selektif serotonin geri alım inhibitörleri ( SSRI ) ile kombine psikoterapi; bahsi geçen durumların etkili tedavi yöntemini oluşturabilir.

    Journal of Affective Disorders dergisinde yayımlanan çalışmada 1994 ila 2014 yılları arasında bildirilen MMD'si ve BPD'si bulunan 13 vakaya ait makaleler incelendi. Vakalarda tedavi yöntemi olarak farmakoterapi, fototerapi ( parlak ışık tedavisi ), psikoterapi ve elektrokonvülsif terapi ( EKT ) kullanıldığı belirtiliyor.

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    Borderline Kişilik Bozukluğu

    Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi
    Tam Boyutta Gör

    İncelenen veriler sonucuna sertralin, sitolopram veya günlük 20 mg fluoksetin kullanımının, BPD semptomlarını azalttığı tespit edilmekle birlikte fluoksetin tedavisinin takriben depresyon semptomlarının azaldığı ve bu durumun da BPD kriterlerinin değişmesiyle anlamlı olarak ilişkili oldğu tespit edildi. Ayrıca SSRI tedavisine ek olarak psikoterapi alan hastaların da duygusal zekalarının zaman içerisinde anlamlı olarak iyileştiği gözlendi.

    Sadece EKT tedavisinin BPD ve MDD komorbitliğinde, tek başına MDD'si olan hastalara oranla tedavide daha az etkili olduğu ve hastaların EKT tedavisini takriben daha düşük remisyon oranlarına sahip olduğu gözlenmesine rağmen yapılan diğer çalışmalar komorbit hastalarda EKT tedavisinin depresyon sempomlarını azalttığına işaret ediyor ancak bu yanıtın EKT tedavisindeki seans sayısına bağlı olduğu belirtiliyor kısaca EKT seanslarını yanıtlarla korele ( orantılı ) olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Borderline kriterlerinden olan boşluk hissiyatının, duygusal dengesizliğin, kısa psikotik epizotların ve kendine zarar verme davranışlarının MDD remisyonlarıyla korele olduğunu belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"

    Son olarak makalenin sonuç bölümüne gelecek olursak BPD'nin MDD'nin klinik gidişatını ve prognozunu olumsuz yönde etkilediğini ancak psikoterapi ile kombine SSRI tedavisinin bu hastalar için en iyi tedavi seçeneklerinden birini olduğunu söyleyebiliriz.

    Yeni araştırma Psychiatry Advisor adlı dergide yayımlandı.


     



    https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/personality-disorders/borderline-personality-disorder-with-major-depressive-disorder-comorbidity-may-benefit-from-combinatorial-therapy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nehuse 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tip yazılar yayınlayarak biz teknoloji bilgisayar telefon haberleri dışında bilimsel haberler yapıyoruz denmek mi isteniyor bilmiyorum .Bu tip yazıları genelde okumaya çalışırım ama burası bilimsel makalelerin yayınladığı bir site olmadığına göre en azından yazıda geçen Borderline Kişilik Bozukluğu elektrokonvülsif terapi gibi ifadelerin kısaca açıklanarak yazının anlaşılır hale getirilmesi gerekirdi. Bu haliyle Seo çalışması yapmaktan öteye gideceğini düşünmüyorum . Yazı çok açık sen anlamamışsın bu terimleri herkes bilir diyen varsa ona da saygı duyarım :)
    Bu tip yazılar yayınlayarak biz teknoloji bilgisayar telefon haberleri dışında bilimsel haberler yapıyoruz denmek mi isteniyor bilmiyorum .Bu tip yazıları genel...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    nehuse 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Açlık diyeti hiç bir şey yemeden 3 gün 1 hafta hatta 21 güne kadar yapılıyor. Vucud'a reset atmak gibi.
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    KaleyDeskop (ali ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    çok yararlı bir makale, zira major depresyon bende de var. şu an hep ssrı ilaçları ile olumlu kendi başıma hastalığın belirtilerine katlanıyorım. diper psikoterapi vs bunlarıda bu makaleyi okudultan sonra denemeye karar verdim. umutsuz olduğumda umut doşu bir haber okumak altın değerinde..
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    nehuse 5 gün ( Mesaj Silindi ) KaleyDeskop
    Geçmiş olsun açlık diyetinin işe yaradığını okumuştum bir araştırın derim.
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    hopeyoung 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Majör depresif birini gördüğümde hemen söylerim: psikiyatristine söylesin BPD çalışsın. Anlamış mıyım?
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    Amd64x2 6 gün ( Mesaj Silindi )
    mov ax,0CFBh
    mov cx,0FBh
    div cx
    mov bx,0500h
    mov ds,bx

    mov [0100h],dx
    mov dl,14h
    mul dl
    mov [0102h],ax

    bunu anlamak daha kolay sanki
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    nehuse 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tip yazılar yayınlayarak biz teknoloji bilgisayar telefon haberleri dışında bilimsel haberler yapıyoruz denmek mi isteniyor bilmiyorum .Bu tip yazıları genelde okumaya çalışırım ama burası bilimsel makalelerin yayınladığı bir site olmadığına göre en azından yazıda geçen Borderline Kişilik Bozukluğu elektrokonvülsif terapi gibi ifadelerin kısaca açıklanarak yazının anlaşılır hale getirilmesi gerekirdi. Bu haliyle Seo çalışması yapmaktan öteye gideceğini düşünmüyorum . Yazı çok açık sen anlamamışsın bu terimleri herkes bilir diyen varsa ona da saygı duyarım :)
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    muroooo19 (murat aksdjas) 6 gün ( Mesaj Silindi ) nehuse
    Açık konuşmak gerekirse avel avel baktım başlığı görünce 😃
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