Kendinden projektörlü dayanıklı telefon Tank X tanıtıldı: İşte özellikleri

8849 Tank X neler sunuyor?
Çinli üretici Unihertz’in outdoor odaklı alt markası 8849 tarafından geliştirilen Tank X, 17.600 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla dikkat çekiyor. Bu dev batarya, haftalarca bekleme süresi ve yaklaşık 25 saat kesintisiz video oynatma vadediyor. Cihaz ayrıca 120 W hızlı şarj ve 10 W ters şarj desteği sunuyor.
Buna ek olarak telefon, 1.200 lümen gücünde bir el feneri ve kamp lambasıyla geliyor. RGB acil durum ışıkları da içeren bu aydınlatma sistemi, gece kamp alanlarında ya da acil durumlarda oldukça işlevsel.
Ön kamera 50 MP çözünürlük sunuyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 65 MP gece görüş kamerası (4 adet kızılötesi LED destekli) ve 8 MP çözünürliğe sahip 3x zum yapabilen telefoto lens bulunuyor.
Android 15 tabanlı işletim sistemiyle gelen cihaz, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı. Çift nano SIM ya da tek SIM + microSD kart desteği de sunuluyor.
Tüm bu özellikler, büyük boyutu ve ciddi bir ağırlığı da beraberinde getiriyor. Tank X, 31,9 mm kalınlığı ve 750 gram ağırlığıyla günlük kullanıma çok uygun bir telefon değil. Ancak projektör, el feneri, kamp lambası ve powerbank gibi cihazların yerini tek başına alabilmesiyle kamp severlerin ilgisini çekecek bir ürün.
8849, Tank X’in Şubat ayı başında markanın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulacağını açıkladı. Henüz resmi fiyat paylaşılmadı ancak önceki model Tank 4 Pro’nun 650 dolar civarında satıldığı düşünülürse, Tank X’in de benzer bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.Kaynakça https://newatlas.com/mobile-technology/rugged-phone-8849-tank-x-1080p-projector/ https://8849tech.com/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik