Kendinden projektörlü dayanıklı telefon Tank X tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Dayanıklı telefonlar uzun süre yalnızca askeri standartlarda sağlamlık ve suya dayanıklılıkla anılırken, son yıllarda bu kategori bambaşka bir noktaya evrildi. Artık devasa bataryalar, güçlü el fenerleri ve hatta kamp ekipmanlarının yerini alabilecek özellikler bu cihazların ayrılmaz parçası. Yakında piyasaya çıkacak olan Tank X modeli de bu dönüşümün en iddialı örneklerinden biri.

8849 Tank X neler sunuyor?

Çinli üretici Unihertz’in outdoor odaklı alt markası 8849 tarafından geliştirilen Tank X, 17.600 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla dikkat çekiyor. Bu dev batarya, haftalarca bekleme süresi ve yaklaşık 25 saat kesintisiz video oynatma vadediyor. Cihaz ayrıca 120 W hızlı şarj ve 10 W ters şarj desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Tank X’i rakiplerinden ayıran en çarpıcı özelliklerden biri, dahili 1080p çözünürlüklü projektörü. Cihaz bu sayede 1,6 ila 3 metre mesafeden görüntü yansıtabiliyor. 220 lümen parlaklığa sahip bu projektör, önceki modellerdeki 720p çözürlüğe göre görüntü kalitesinde önemli bir sıçrama vadediyor.

Buna ek olarak telefon, 1.200 lümen gücünde bir el feneri ve kamp lambasıyla geliyor. RGB acil durum ışıkları da içeren bu aydınlatma sistemi, gece kamp alanlarında ya da acil durumlarda oldukça işlevsel.

Tam Boyutta Gör Tank X yalnızca dayanıklılığıyla değil, donanımıyla da iddialı. Telefonda MediaTek Dimensity 8200 işlemciye, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı eşlik ediyor. Ön tarafta 6,78 inç, 1080 x 2460 çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip büyük bir ekran yer alıyor.

Ön kamera 50 MP çözünürlük sunuyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 65 MP gece görüş kamerası (4 adet kızılötesi LED destekli) ve 8 MP çözünürliğe sahip 3x zum yapabilen telefoto lens bulunuyor.

Android 15 tabanlı işletim sistemiyle gelen cihaz, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı. Çift nano SIM ya da tek SIM + microSD kart desteği de sunuluyor.

Tüm bu özellikler, büyük boyutu ve ciddi bir ağırlığı da beraberinde getiriyor. Tank X, 31,9 mm kalınlığı ve 750 gram ağırlığıyla günlük kullanıma çok uygun bir telefon değil. Ancak projektör, el feneri, kamp lambası ve powerbank gibi cihazların yerini tek başına alabilmesiyle kamp severlerin ilgisini çekecek bir ürün.

8849, Tank X’in Şubat ayı başında markanın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulacağını açıkladı. Henüz resmi fiyat paylaşılmadı ancak önceki model Tank 4 Pro’nun 650 dolar civarında satıldığı düşünülürse, Tank X’in de benzer bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.

