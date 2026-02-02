Vegan deri tasarımlı Samsung Galaxy F70e geliyor: İşte özellikleri

Galaxy F70 serisinin ilk üyesi, MediaTek Dimensity 6300 işlemciyle geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası mevcut. Cihazın yan düğmesinde parmak izi okuyucusu bulunuyor. Cihaz, 6000 mAh bataryadan güç alıyor ve 25W’a kadar hızlı şarjı destekliyor.
Galaxy F70e, Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımıyla kutusundan çıkıyor. Cihaz muhtemelen altı büyük Android işletim sistemi güncellemesi alacak.
Samsung, Galaxy F70e 5G modelinin fiyatı ve çıkış tarihini 9 Şubat’ta açıklayacak.