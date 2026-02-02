Vegan deri tasarımlı Samsung Galaxy F70e geliyor: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, 9 Şubat'ta yeni giriş seviye akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Galaxy F70e 5G olarak adlandırılan cihaz, geçen ay belirli ülkelerde satışa çıkan Galaxy A07 5G'nin bir varyantı. Samsung, bu modelin genç Z kuşağı kullanıcıları için tasarlandığını ve tek şarjla iki güne kadar dayandığını iddia ediyor.

Galaxy F70e 5G özellikleri ile neler sunuyor?

Galaxy F70e 5G, 120Hz yenileme hızı sağlayan 6.7 inç LCD ekrana sahip. 8MP ön kamera ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera ve derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumuyla bizleri karşılıyor. Samsung, telefonun canlı fotoğraflar ve keskin videolar çektiğini iddia ediyor.

Galaxy F70 serisinin ilk üyesi, MediaTek Dimensity 6300 işlemciyle geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası mevcut. Cihazın yan düğmesinde parmak izi okuyucusu bulunuyor. Cihaz, 6000 mAh bataryadan güç alıyor ve 25W’a kadar hızlı şarjı destekliyor.

Galaxy F70e, Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımıyla kutusundan çıkıyor. Cihaz muhtemelen altı büyük Android işletim sistemi güncellemesi alacak.

Samsung, Galaxy F70e 5G modelinin fiyatı ve çıkış tarihini 9 Şubat’ta açıklayacak.

