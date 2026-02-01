A101 marketler elektrikli kamyonet satacak

5 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri
5 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait Vmp14 elektrikli kamyonet modeli yer alıyor. 110Km maksimum menzil, 51Km/s azami hız, 655Kg taşıma kapasitesi, açılır cam tavan, hidrolik direksiyon sistemi, 4kW motor gücü gibi özelliklerle 219990TL olarak satılacak.
Diğer taraftan 6.72 inçlik IPS LCD ekran, Helio G92 Max yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5828mAh batarya gibi özelliklerle Realme C75 akıllı telefon modeli 9999TL fiyat etiketine sahip.