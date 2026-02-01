Giriş
    A101 marketler elektrikli kamyonet satacak

    5 Şubat A101 aktüel kataloğunda Volta markasına ait elektrikli kamyonet, elektrikli araç, Realme C75 akıllı telefon modeli,  Trax Bluetooth hoparlör şarj standı gibi ürünler yer alıyor.

    A101 marketler zincirinin gelecek hafta aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, elektrikli kamyonetlerden elektrikli araçlara, kablosuz kulaklıklardan farelere kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    5 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

    5 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait Vmp14 elektrikli kamyonet modeli yer alıyor. 110Km maksimum menzil, 51Km/s azami hız, 655Kg taşıma kapasitesi, açılır cam tavan, hidrolik direksiyon sistemi, 4kW motor gücü gibi özelliklerle 219990TL olarak satılacak. 

    Diğer taraftan 6.72 inçlik IPS LCD ekran, Helio G92 Max yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5828mAh batarya gibi özelliklerle Realme C75 akıllı telefon modeli 9999TL fiyat etiketine sahip.

    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

