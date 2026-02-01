Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 16 özellikleri erken sızdı: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ile geliyor

    OnePlus 16’ya ait ilk sızıntılar ekran, işlemci, pil ve kamera tarafında dikkat çekici iddialar ortaya koyuyor. İşte lansman öncesi ortaya çıkan tüm teknik detaylar:

    OnePlus 16 özellikleri erken sızdı: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Tam Boyutta Gör
    OnePlus 16 özellikleri, cihazın resmi tanıtımına oldukça uzun bir süre varken internette sızdırıldı ve markanın 2026 yılına yönelik amiral gemisi stratejisine dair ilk teknik ipuçlarını ortaya koydu. Sızıntılara göre OnePlus 16, 2026’nın dördüncü çeyreğinde tanıtılabilir ve bu tarih itibarıyla donanım tarafında mobil pazardaki en güncel teknolojileri hedefliyor.

    İşte OnePlus 16'nın beklenen özellikler:

    Sızıntılarda en çok dikkat çeken unsurlardan biri, OnePlus 16’da kullanılacağı iddia edilen BOE X5 OLED panel oldu. Düz yapıda olacağı belirtilen bu ekranın 1.5K çözünürlük sunması ve 240Hz’e kadar yenileme hızına ulaşabilmesi bekleniyor. BOE’nin son yıllarda üst segment OLED üretiminde Samsung Display’e alternatif olarak konumlanması, OnePlus’ın tedarik zincirinde daha agresif tercihlere yönelebileceğini düşündürüyor. Yüksek yenileme hızının batarya tüketimine etkisi ise, iddia edilen pil kapasitesiyle dengelenmeye çalışılıyor.

    Donanım tarafında Qualcomm’un henüz resmi olarak tanıtılmamış Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bu yonga setinin, mevcut Snapdragon 8 serisinin devamı niteliğinde konumlanacağı ve özellikle yapay zekâ hesaplamaları ile grafik performansında belirgin kazanımlar sunacağı öngörülüyor. Bellek tarafında LPDDR6 RAM ve UFS 4.1 depolama kombinasyonundan söz ediliyor. LPDDR5X’in yeni yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde LPDDR6 iddiası, OnePlus 16’nın piyasaya çıktığında donanım anlamında birkaç adım önde olmayı hedeflediğini gösteriyor.

    Pil kapasitesi tarafında paylaşılan 9.000 mAh değeri, günümüz akıllı telefon standartlarının oldukça üzerinde. 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle gelmesi beklenen cihazın, özellikle yoğun kullanım senaryolarında uzun batarya ömrü ile kısa şarj sürelerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca OnePlus 16’nın, OnePlus 15’e kıyasla geliştirilmiş çift koaksiyel hoparlör sistemine ve O916T titreşim motoruna sahip olacağı iddia ediliyor. Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu 2.0 kullanımı ise optik çözümlere kıyasla daha hızlı ve güvenilir bir biyometrik deneyim hedeflendiğini düşündürüyor.

    Kamera tarafında paylaşılan bilgilere göreyse OnePlus 16, Samsung’un 200 megapiksellik ISOCELL HP5 sensörünü ana kamera olarak kullanabilir. Aynı sensörün periskop telefoto kamerada da yer alabileceği iddiası, cihazın çift 200 MP kamera kurulumuna sahip olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Ultra geniş açılı kameranın yenileneceği belirtilse de sensör boyutu veya çözünürlüğü hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turkcell numara seçme geçmiş iddaa oranları ve sonuçları excel passat 1.5 tsi business yorumlar laguna 3 neden tutulmuyor ağır bakım nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum