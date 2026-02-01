OnePlus 16 özellikleri erken sızdı: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ile geliyor

Tam Boyutta Gör OnePlus 16 özellikleri, cihazın resmi tanıtımına oldukça uzun bir süre varken internette sızdırıldı ve markanın 2026 yılına yönelik amiral gemisi stratejisine dair ilk teknik ipuçlarını ortaya koydu. Sızıntılara göre OnePlus 16, 2026’nın dördüncü çeyreğinde tanıtılabilir ve bu tarih itibarıyla donanım tarafında mobil pazardaki en güncel teknolojileri hedefliyor.

İşte OnePlus 16'nın beklenen özellikler:

Sızıntılarda en çok dikkat çeken unsurlardan biri, OnePlus 16’da kullanılacağı iddia edilen BOE X5 OLED panel oldu. Düz yapıda olacağı belirtilen bu ekranın 1.5K çözünürlük sunması ve 240Hz’e kadar yenileme hızına ulaşabilmesi bekleniyor. BOE’nin son yıllarda üst segment OLED üretiminde Samsung Display’e alternatif olarak konumlanması, OnePlus’ın tedarik zincirinde daha agresif tercihlere yönelebileceğini düşündürüyor. Yüksek yenileme hızının batarya tüketimine etkisi ise, iddia edilen pil kapasitesiyle dengelenmeye çalışılıyor.

Donanım tarafında Qualcomm’un henüz resmi olarak tanıtılmamış Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bu yonga setinin, mevcut Snapdragon 8 serisinin devamı niteliğinde konumlanacağı ve özellikle yapay zekâ hesaplamaları ile grafik performansında belirgin kazanımlar sunacağı öngörülüyor. Bellek tarafında LPDDR6 RAM ve UFS 4.1 depolama kombinasyonundan söz ediliyor. LPDDR5X’in yeni yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde LPDDR6 iddiası, OnePlus 16’nın piyasaya çıktığında donanım anlamında birkaç adım önde olmayı hedeflediğini gösteriyor.

Pil kapasitesi tarafında paylaşılan 9.000 mAh değeri, günümüz akıllı telefon standartlarının oldukça üzerinde. 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle gelmesi beklenen cihazın, özellikle yoğun kullanım senaryolarında uzun batarya ömrü ile kısa şarj sürelerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca OnePlus 16’nın, OnePlus 15’e kıyasla geliştirilmiş çift koaksiyel hoparlör sistemine ve O916T titreşim motoruna sahip olacağı iddia ediliyor. Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu 2.0 kullanımı ise optik çözümlere kıyasla daha hızlı ve güvenilir bir biyometrik deneyim hedeflendiğini düşündürüyor.

Kamera tarafında paylaşılan bilgilere göreyse OnePlus 16, Samsung’un 200 megapiksellik ISOCELL HP5 sensörünü ana kamera olarak kullanabilir. Aynı sensörün periskop telefoto kamerada da yer alabileceği iddiası, cihazın çift 200 MP kamera kurulumuna sahip olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Ultra geniş açılı kameranın yenileneceği belirtilse de sensör boyutu veya çözünürlüğü hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

