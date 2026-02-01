Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 Ultra ile Linux ortamı mümkün oluyor

    Samsung Galaxy S26 Ultra amiral gemisinin kodlarında keşfedilen yeni satırlar önemli bir yeniliğe işaret ediyor. Linux Terminal özelliği Samsung ekosistemine ilk kez bu modelle sunulabilir.

    Samsung Galaxy S26 Ultra Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Google'ın Android 16 ikinci çeyrek versiyonunda duyurduğu ve Pixel telefonlarına sunduğu Linux Terminal özelliğinden Galaxy S25 Ultra amiral gemisi mahrum kalmıştı. Samsug'un Galaxy S26 Ultra ile bu değişiyor. 

    Galaxy S26 Ultra ve Linux Terminal

    Linux Terminal özelliği Android işletim sisteminde tam bir Linux ortamı çalıştırmanızı sağlıyor. Bu sayede normalde bilgisayar ortamı gerektiren geliştirici araçları ya da Linux tabanlı belirli uygulamaları telefon üzerinde çalıştırmak mümkün oluyor. 

    One UI 8.5 beta kodlarında ortaya çıkan satırlara göre, sistem seviyesinde terminal desteği sunan Android Sanallaştırma Çerçevesi (AVF) Galaxy S26 Ultra amiral gemisi ile birlikte ilk kez Samsung cihazlarına sunulacak. Kaynaklar Linux Terminal özelliğinin bu destek ile birlikte Galaxy S26 Ultra modelinde de çalışacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Galaxy S25 Ultra modeli için böyle bir güncellemenin mümkün olmadığı belirtiliyor. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seiko 7s26 mekanizma saç spreyi saç döker mi uğur koşar hangi cemaatten kazanılan ihaleden vazgeçme cezası kredi taksitini 1 ay erken ödeme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 17 HX
    MSI CROSSHAIR 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum