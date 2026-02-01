Samsung Galaxy S26 Ultra ile Linux ortamı mümkün oluyor

Galaxy S26 Ultra ve Linux Terminal
Linux Terminal özelliği Android işletim sisteminde tam bir Linux ortamı çalıştırmanızı sağlıyor. Bu sayede normalde bilgisayar ortamı gerektiren geliştirici araçları ya da Linux tabanlı belirli uygulamaları telefon üzerinde çalıştırmak mümkün oluyor.
One UI 8.5 beta kodlarında ortaya çıkan satırlara göre, sistem seviyesinde terminal desteği sunan Android Sanallaştırma Çerçevesi (AVF) Galaxy S26 Ultra amiral gemisi ile birlikte ilk kez Samsung cihazlarına sunulacak. Kaynaklar Linux Terminal özelliğinin bu destek ile birlikte Galaxy S26 Ultra modelinde de çalışacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Galaxy S25 Ultra modeli için böyle bir güncellemenin mümkün olmadığı belirtiliyor.