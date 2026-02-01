Samsung Galaxy S26 Ultra ile Linux ortamı mümkün oluyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçen yıl Google'ın Android 16 ikinci çeyrek versiyonunda duyurduğu ve Pixel telefonlarına sunduğu Linux Terminal özelliğinden Galaxy S25 Ultra amiral gemisi mahrum kalmıştı. Samsug'un Galaxy S26 Ultra ile bu değişiyor.

Galaxy S26 Ultra ve Linux Terminal

Linux Terminal özelliği Android işletim sisteminde tam bir Linux ortamı çalıştırmanızı sağlıyor. Bu sayede normalde bilgisayar ortamı gerektiren geliştirici araçları ya da Linux tabanlı belirli uygulamaları telefon üzerinde çalıştırmak mümkün oluyor.

Samsung Galaxy S26 yapay zekâda iddialı 1 ay önce eklendi

One UI 8.5 beta kodlarında ortaya çıkan satırlara göre, sistem seviyesinde terminal desteği sunan Android Sanallaştırma Çerçevesi (AVF) Galaxy S26 Ultra amiral gemisi ile birlikte ilk kez Samsung cihazlarına sunulacak. Kaynaklar Linux Terminal özelliğinin bu destek ile birlikte Galaxy S26 Ultra modelinde de çalışacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Galaxy S25 Ultra modeli için böyle bir güncellemenin mümkün olmadığı belirtiliyor.



