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    GPD Win Mini taşınabilir konsol duyuruldu

    Çinli üreticiler bu yıl piyasayı adeta taşınabilir konsola boğdu. Bir yandan AYANEO bir yandan GPD birkaç tane Windows konsolunu piyasaya sürmüş durumda. Şov halen bitmedi. 
    GPD Win Mini
    Henüz piyasada bir tane Steam Deck var ve ikincisi için net bir tarih verilmiyor. Lenovo, bu listeye girerse Nintendo gibi firmalar şimdilik tek bir konsol ile devam ediyor. Çinli üreticiler ise yıl bitmeden birkaç tane konsolu duyurdu bile.

    GPD Win Mini özellikleri

    • 7 inçlik IPS ekran
    • 120Hz tazeleme hızı
    • AMD Ryzen 5 7640U veya Ryzen 7 7840U

    GPD markası alışık olduğumuz tasarımın dışına çıkarak biraz daha dizüstüne benzeyen modeller ortaya koymuştu. GPD Win Mini yine kompakt bir yapıda kullanıcılara oyun ve gündelik kullanımı bir arada sunuyor.

    GPD Win Mini konsolu AMD Ryzen 5 7640U veya Ryzen 7 7840U yongasıyla geliyor. Yonga üzerinde yer alan Radeon 760M ve 780M dahili birimleri bu noktada yüksek grafik gücü ile oyuncuları tatmin edecektir.

    7 inçlik IPS ekranda Full HD çözünürlük sunan konsol 120Hz tazeleme hızı ile geliyor. 520 gram ağırlığı olan konsolda klavyenin üzerinde oyun kontrolleri bulunuyor. Yekpare konsolların aksine bu klavyeli tasarım bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Konsolun opsiyonel tutuş aksesuarı ise 170$.

    GPD Win Mini fiyatı ve çıkış tarihi

    • GPD Win Mini Ryzen 5 7640U 16GB/512GB – 699$
    • GPD Win Mini Ryzen 5 7840U 32GB/2TB – 999$
    • GPD Win Mini Ryzen 5 7840U 32GB/512GB – 869$
    • GPD Win Mini Ryzen 5 7840U 64GB/2TB – 1149$
    • Opsiyonel tutuş aksesuarı 29$

    Indiegogo üzerinde kısa sürede kat kat fazla destek toplayan GPD Win Mini konsolu Kasım ayında dağıtıma başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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