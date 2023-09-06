GPD Win Mini taşınabilir konsol duyuruldu

GPD Win Mini özellikleri
- 7 inçlik IPS ekran
- 120Hz tazeleme hızı
- AMD Ryzen 5 7640U veya Ryzen 7 7840U
GPD markası alışık olduğumuz tasarımın dışına çıkarak biraz daha dizüstüne benzeyen modeller ortaya koymuştu. GPD Win Mini yine kompakt bir yapıda kullanıcılara oyun ve gündelik kullanımı bir arada sunuyor.
GPD Win Mini konsolu AMD Ryzen 5 7640U veya Ryzen 7 7840U yongasıyla geliyor. Yonga üzerinde yer alan Radeon 760M ve 780M dahili birimleri bu noktada yüksek grafik gücü ile oyuncuları tatmin edecektir.
7 inçlik IPS ekranda Full HD çözünürlük sunan konsol 120Hz tazeleme hızı ile geliyor. 520 gram ağırlığı olan konsolda klavyenin üzerinde oyun kontrolleri bulunuyor. Yekpare konsolların aksine bu klavyeli tasarım bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Konsolun opsiyonel tutuş aksesuarı ise 170$.
GPD Win Mini fiyatı ve çıkış tarihi
- GPD Win Mini Ryzen 5 7640U 16GB/512GB – 699$
- GPD Win Mini Ryzen 5 7840U 32GB/2TB – 999$
- GPD Win Mini Ryzen 5 7840U 32GB/512GB – 869$
- GPD Win Mini Ryzen 5 7840U 64GB/2TB – 1149$
- Opsiyonel tutuş aksesuarı 29$
Indiegogo üzerinde kısa sürede kat kat fazla destek toplayan GPD Win Mini konsolu Kasım ayında dağıtıma başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.