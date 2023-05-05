Kia 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Mayıs ayı fiyatları

- Kia Picanto fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
- Kia Rio fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023)
- Kia Stonic fiyat listesi 🚗 (Mayıs 2023)
- Kia Cerato fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023)
- Kia Ceed fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
- Kia Ceed SW fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
- Kia XCeed fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023)
- Kia Niro Hybrid fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
- Kia Niro EV fiyat listesi 🚗 (Mayıs 2023)
- Kia Sportage fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023)
- Kia Sorento fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
- Kia EV6 fiyat listesi 🔽 (Mayıs 2023)
- Yorumlar
Kia'nın en uygun fiyatlı otomobili olan 2023 model Kia Picanto, Mayıs ayında 624.000 TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 545.000 TL idi. Bu versiyonda yaklaşık yüzde 15 oranında fiyat artışı söz konusu. Mayıs itibarıyla 1.350.000 TL'den başlayan Kia Sportage'ın en pahalı versiyonu ise 2 milyon TL sınırına ulaşmak üzere.
İşte 2023 Mayıs Kia fiyat listesi 🔽
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT
|545.000 TL
|624.000 TL
|Kia Picanto Live 1.0L 67 PS AMT
|550.000 TL
|629.000 TL
|Kia Picanto Cool 1.0L 67 PS AMT
|560.000 TL
|638.000 TL
|Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT
|560.000 TL
|638.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia Rio Cool 1.4L 100 PS Otomatik
|665.000 TL
|723.000 TL
|Kia Rio Elegance Konfor 1.4L 100 PS Otomatik
|760.000 TL
|825.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia Stonic Cool 1.2L 84 PS Manuel
|667.000 TL
|727.000 TL
|Kia Stonic Cool 1.4L 100 PS Otomatik
|772.000 TL
|832.000 TL
|Kia Stonic Business 1.4L 100 PS Otomatik
|802.000 TL
|862.000 TL
|Kia Stonic Elegance 1.4L 100 PS Otomatik
|827.000 TL
|892.000 TL
|Kia Stonic Cool 1.0L 100 PS DCT Otomatik
|832.000 TL
|892.000 TL
|Kia Stonic Business 1.0L 100 PS DCT Otomatik
|862.000 TL
|922.000 TL
|Kia Stonic Prestige 1.4L 100 PS Otomatik
|897.000 TL
|960.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia Cerato Elegance 1.6L 128 PS Otomatik
|883.000 TL
|954.000 TL
|Kia Cerato Prestige 1.6L 128 PS Otomatik
|993.000 TL
|1.065.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia Ceed Cool 1.0L 120 PS DCT Mild Hybrid benzin
|880.000 TL
|945.000 TL
|Kia Ceed Cool 1.5L 160 PS DCT benzin
|900.000 TL
|965.000 TL
|Kia Ceed Elegance 1.0L 120 PS DCT Mild Hybrid benzin
|930.000 TL
|995.000 TL
|Kia Ceed Elegance 1.5L 160 PS DCT benzin
|950.000 TL
|1.015.000 TL
|Kia Ceed Cool 1.6L 136 PS DCT Mild Hybrid dizel
|960.000 TL
|1.025.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia Ceed SW Prestige 1.5L 160 PS DCT
|1.015.000 TL
|1.120.00 TL
|Kia Ceed SW Prestige 1.5L 160 PS DCT Mild Hybrid
|1.045.000 TL
|1.150.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia XCeed Elegance 1.5L 160 PS DCT benzin
|1.000.000 TL
|1.045.000 TL
|Kia XCeed Prestige 1.5L 160 PS DCT Mild Hybrid benzin
|1.100.000 TL
|1.175.000 TL
|Kia XCeed Prestige 1.6L 136 PS DCT Mild Hybrid dizel
|1.160.000 TL
|1.235.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia Niro Hybrid Prestige 1.6L 141 PS DCT
|1.460.000 TL
|1.535.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia Niro EV Elegance 204 PS
|-
|1.415.000 TL
|Kia Niro EV Prestige 204 PS
|1.460.000 TL
|1.565.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia Sportage Cool 1.6L 150 PS DCT Mild Hybrid benzin
|1.240.000 TL
|1.350.000 TL
|Kia Sportage Cool 1.6L 136 PS DCT Mild Hybrid dizel
|1.320.000 TL
|1.430.000 TL
|Kia Sportage Elegance Konfor 1.6L 150 PS DCT Mild Hybrid benzin
|1.370.000 TL
|1.480.000 TL
|Kia Sportage Elegance Konfor 1.6L 180 PS benzin
|1.430.000 TL
|1.540.000 TL
|Kia Sportage Elegance Konfor 1.6L 130 PS DCT Mild Hybrid dizel
|1.450.000 TL
|1.560.000 TL
|Kia Sportage Prestige 1.6L 150 PS DCT Mild Hybrid benzin
|1.510.000 TL
|1.620.000 TL
|Kia Sportage Prestige 1.6L 180 PS DCT benzin
|1.570.000 TL
|1.680.000 TL
|Kia Sportage Prestige 1.6L 136 PS DCT Mild Hybrid dizel
|1.590.000 TL
|1.700.000 TL
|Kia Sportage Prestige Smart 1.6L 230 PS Otomatik hibrit
|1.840.000 TL
|1.990.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia Sorento Prestige 1.6L 230 PS DCT 4x4
|2.515.000 TL
|2.725.000 TL
|Kia Sorento Prestige Smart 1.6L 230 PS DCT Hibrit 4x4
|2.615.000 TL
|2.825.000 TL
|Versiyon
|Nisan 2023
|Mayıs 2023
|Kia EV6 Prestige Long Range 229 PS 4x2
|2.370.000 TL
|2.675.000 TL
|Kia EV6 GT-Line Long Range 325 PS 4x4
|2.780.000 TL
|2.950.000 TL
|Kia EV6 GT Long Range 585 PS 4x4
|3.120.000 TL
|3.300.000 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah