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    Kia 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Mayıs ayı fiyatları

    Kia, Mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Kia otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Kia 2023 fiyat listesi:                              
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    Kia 2023 fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Kia, 2023'ün Mayıs ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model Kia otomobil fiyatlarında yüzde 15'e varan zam söz konusu. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; Sıfır km Kia araç fiyatları kaç TL? 2023 Kia fiyatları ne kadar oldu? İşte Kia Mayıs 2023 fiyat listesi:

    Kia'nın en uygun fiyatlı otomobili olan 2023 model Kia Picanto, Mayıs ayında 624.000 TL başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 545.000 TL idi. Bu versiyonda yaklaşık yüzde 15 oranında fiyat artışı söz konusu. Mayıs itibarıyla 1.350.000 TL'den başlayan Kia Sportage'ın en pahalı versiyonu ise 2 milyon TL sınırına ulaşmak üzere.

    İşte 2023 Mayıs Kia fiyat listesi 🔽

    Kia Picanto fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT 545.000 TL 624.000 TL
    Kia Picanto Live 1.0L 67 PS AMT 550.000 TL 629.000 TL
    Kia Picanto Cool 1.0L 67 PS AMT 560.000 TL 638.000 TL
    Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT 560.000 TL 638.000 TL

    Kia Rio fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia Rio Cool 1.4L 100 PS Otomatik 665.000 TL 723.000 TL
    Kia Rio Elegance Konfor 1.4L 100 PS Otomatik 760.000 TL 825.000 TL

    Kia Stonic fiyat listesi 2023 Tam Boyutta Gör

    Kia Stonic fiyat listesi 🚗 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia Stonic Cool 1.2L 84 PS Manuel 667.000 TL 727.000 TL
    Kia Stonic Cool 1.4L 100 PS Otomatik 772.000 TL 832.000 TL
    Kia Stonic Business 1.4L 100 PS Otomatik 802.000 TL 862.000 TL
    Kia Stonic Elegance 1.4L 100 PS Otomatik 827.000 TL 892.000 TL
    Kia Stonic Cool 1.0L 100 PS DCT Otomatik 832.000 TL 892.000 TL
    Kia Stonic Business 1.0L 100 PS DCT Otomatik 862.000 TL 922.000 TL
    Kia Stonic Prestige 1.4L 100 PS Otomatik 897.000 TL 960.000 TL

    Kia Cerato fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia Cerato Elegance 1.6L 128 PS Otomatik 883.000 TL 954.000 TL
    Kia Cerato Prestige 1.6L 128 PS Otomatik 993.000 TL 1.065.000 TL

    Kia Ceed fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia Ceed Cool 1.0L 120 PS DCT Mild Hybrid benzin  880.000 TL 945.000 TL
    Kia Ceed Cool 1.5L 160 PS DCT benzin 900.000 TL 965.000 TL
    Kia Ceed Elegance 1.0L 120 PS DCT Mild Hybrid benzin 930.000 TL 995.000 TL
    Kia Ceed Elegance 1.5L 160 PS DCT benzin 950.000 TL 1.015.000 TL
    Kia Ceed Cool 1.6L 136 PS DCT Mild Hybrid dizel 960.000 TL 1.025.000 TL

    Kia Ceed SW fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia Ceed SW Prestige 1.5L 160 PS DCT 1.015.000 TL 1.120.00 TL
    Kia Ceed SW Prestige 1.5L 160 PS DCT Mild Hybrid 1.045.000 TL 1.150.000 TL

    Kia XCeed fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia XCeed Elegance 1.5L 160 PS DCT benzin 1.000.000 TL 1.045.000 TL
    Kia XCeed Prestige 1.5L 160 PS DCT Mild Hybrid benzin 1.100.000 TL 1.175.000 TL
    Kia XCeed Prestige 1.6L 136 PS DCT Mild Hybrid dizel 1.160.000 TL 1.235.000 TL

    Kia Niro Hybrid fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia Niro Hybrid Prestige 1.6L 141 PS DCT 1.460.000 TL 1.535.000 TL

    Kia Niro EV fiyat listesi 🚗 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia Niro EV Elegance 204 PS - 1.415.000 TL
    Kia Niro EV Prestige 204 PS 1.460.000 TL 1.565.000 TL

    Kia Sportage fiyat listesi 2023 Tam Boyutta Gör

    Kia Sportage fiyat listesi 💰 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia Sportage Cool 1.6L 150 PS DCT Mild Hybrid benzin 1.240.000 TL 1.350.000 TL
    Kia Sportage Cool 1.6L 136 PS DCT Mild Hybrid dizel 1.320.000 TL 1.430.000 TL
    Kia Sportage Elegance Konfor 1.6L 150 PS DCT Mild Hybrid benzin 1.370.000 TL 1.480.000 TL
    Kia Sportage Elegance Konfor 1.6L 180 PS benzin 1.430.000 TL 1.540.000 TL
    Kia Sportage Elegance Konfor 1.6L 130 PS DCT Mild Hybrid dizel 1.450.000 TL 1.560.000 TL
    Kia Sportage Prestige 1.6L 150 PS DCT Mild Hybrid benzin 1.510.000 TL 1.620.000 TL
    Kia Sportage Prestige 1.6L 180 PS DCT benzin 1.570.000 TL 1.680.000 TL
    Kia Sportage Prestige 1.6L 136 PS DCT Mild Hybrid dizel 1.590.000 TL 1.700.000 TL
    Kia Sportage Prestige Smart 1.6L 230 PS Otomatik hibrit 1.840.000 TL 1.990.000 TL

    Kia Sorento fiyat listesi 💸 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia Sorento Prestige 1.6L 230 PS DCT 4x4 2.515.000 TL 2.725.000 TL
    Kia Sorento Prestige Smart 1.6L 230 PS DCT Hibrit 4x4 2.615.000 TL 2.825.000 TL

    Kia EV6 fiyat listesi 2023 Tam Boyutta Gör

    Kia EV6 fiyat listesi 🔽 (Mayıs 2023)
    Versiyon Nisan 2023 Mayıs 2023
    Kia EV6 Prestige Long Range 229 PS 4x2 2.370.000 TL 2.675.000 TL
    Kia EV6 GT-Line Long Range 325 PS 4x4 2.780.000 TL 2.950.000 TL
    Kia EV6 GT Long Range 585 PS 4x4 3.120.000 TL 3.300.000 TL

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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