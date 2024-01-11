Yeni Kia EV9 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Kia EV9, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Tamamen Yeni Elektrikli SUV Standartları
- Yeni Kia EV9 Türkiye'de
- Kia EV9 donanımlar
- Yorumlar
Kia EV9, özellikleriyle neler sunuyor❓
Kia’nın ilk defa elektrikli bir modelinde kullandığı üç sıra koltuk düzenine sahip olan yeni EV9, güçlü, sofistike ve teknolojik açıdan gelişmiş bir elektrikli araç deneyimi sunuyor. Altı ve yedi koltuk seçeneklerine sahip olan Yeni Kia EV9, WLTP’ye göre 563 kilometreye varan onaylı sürüş menzili ile öne çıkıyor.
Aracın dikkat çekici tasarımı; doğanın, modernliğin ve teknolojinin zıt niteliklerinde uyum bulan ‘Zıtlıkların Birleşimi’ tasarım felsefesine dayanıyor. Ön cephesinde Kia’nın ikonikleşmiş kaplan burnu tasarımını dijital olarak barındıran, güçlü ancak sakin duruşu ve sahip olduğu akıllı yenilikler ile Yeni EV9; hem uzun yolda, hem şehir içinde, hem de arazide şoför ve yolculara her zaman rahat, huzurlu ve konforlu bir yolculuk sağlıyor.
Tamamen Yeni Elektrikli SUV Standartları
Yeni EV9 ayrıca dijital yan aynalar, elektrikli kapı kolları, birinci ve ikinci sıra için soğutmalı koltuklar ve panoramik ekran gibi yolculukları daha konforlu ve rahat kılan yeniliklere de sahip.
Yeni Kia EV9 Türkiye'de
Kia EV9, Türkiye'ye GT-Line donanım seviyesi ve 6 kişilik oturma düzeniyle geldi. Söz konusu modelde maksimum 384 PS güç ve 700 Nm tork üreten iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş (AWD) özelliği sunuluyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5,3 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 200 km/s ile sınırlandırılmış durumda.
EV9'da 99,8 kWsa kapasiteye sahip batarya görev yapıyor. WLTP'ye göre 505 km karma menzil sunan SUV model, şehir içi kullanımda tek şarjla 668 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor. Kia EV9'un enerji tüketimine baktığımızda ise 100 km'de 22,8 kWsa olduğunu görmekteyiz.
Kia EV9 donanımlar
Elektrikli SUV modelin teknolojilerine baktığımızda ise kablosuz şarj sistemi, 14 hoparlörlü Meridian ses sistemi, 12,3 inç multimedya ekranı, 12,3 inç gösterge ekranı, 5,3 inç dokunmatik klima kontrol ünitesi, çevre görüş kamera sistemi, head-up display gibi özellikler görmekteyiz. Ayrıca, Relaxation özellikli versiyonlarda 270 derece dönebilen ikinci sıra koltuklar da mevcut.
Güvenlik tarafında ise EV9'un dur&kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, arka çapraz trafik çarpışma önleme sistemi, kör nokta çarpışma önleme asistanı, arka park çarpışma önleme asistanı, şerit takip asistanı, uzaktan akıllı park asistanı gibi birçok teknoloji ile dönatıldığını görüyoruz.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.