2025 Audi A3 Sportback TFSI e PHEV tanıtıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

2025 model Audi A3 ailesi yeni A3 Sportback TFSI e versiyonuyla genişliyor. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan model, selefine göre daha yüksek performans ve saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. 40 TFSI e ve 45 TFSI e versiyonlarıyla satışa sunulan modelin fiyatları 44.200 eurodan başlıyor.

A3 Sportback TFSI e, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Her iki versiyonda da eski 1.4 TFSI motordan daha yüksek sıkıştırma oranına sahip olan yeni 1.5 litre TFSI evo2 motor kullanılıyor. Söz konusu motor, 40 TFSI e versiyonunda 148 hp güç ve 250 Nm tork üretirken bu değerler 45 TFSI e versiyonunda 174 hp ve 250 Nm olarak karşımıza çıkıyor.

Ön tekerleklere bu motorun yanı sıra 6 ileri S Tronic şanzımana entegre edilen bir elektrik motoru da güç veriyor. Bu motor da 85 kW (114 hp) güç ve 330 Nm tork sağlıyor. Sonuç olarak toplamda 201 hp güç ve 350 Nm tork çıkarken üst versiyonda 268 hp güç ve 400 Nm tork sunuluyor.

Giriş seviye model 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlarken 225 km/s son hıza ulaşabiliyor. Üst versiyonda ise bu değerler sırasıyla 6,3 saniye ve 237 km/s. Elektrik motoruna enerji sağlamak için 25.7 kWsa kapasiteye sahip bir batarya kullanılmış. Dört modül ve 96 prizmatik hücreden oluşan bu batarya, eskisine göre yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Her iki versiyon da 143 kilometre gibi etkileyici bir saf elektrikli sürüş menziline sahip.

Tam Boyutta Gör Diğer şarj edilebilir hibrit modellerde olduğu gibi Audi A3 Sportback TFSI e modellerinde de farklı sürüş modları mevcut. Direksiyon simidinin arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla ayarlanabilen rejeneratif frenleme de bunlardan bir tanesi. Ayrıca, her iki versiyon da şanzıman S modundayken ve araç otomatik hibrit modundayken "power boost" fonksiyonuna sahip. Bu da 40 TFSI e'de 18 saniyeye kadar ekstra 54 hp güç ve 45 TFSI e'de 8 saniyeye kadar ekstra 94 hp güç sağlıyor.

Yeni MG ES5 elektrikli SUV tanıtıldı 7 sa. önce eklendi

Şarj edilebilir hibrit versiyonların bir diğer dikkat çekici özelliği de DC hızlı şarj desteğine sahip olmaları. 50 kW şarj hızını destekleyen modeller bu sayede 30 dakikadan kısa sürede yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2025 Audi A3 Sportback TFSI e PHEV tanıtıldı