2025 Audi A3 Sportback TFSI e PHEV tanıtıldı

2025 model Audi A3 ailesi yeni A3 Sportback TFSI e versiyonuyla genişliyor. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan model, selefine göre daha yüksek performans ve saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. 40 TFSI e ve 45 TFSI e versiyonlarıyla satışa sunulan modelin fiyatları 44.200 eurodan başlıyor.
A3 Sportback TFSI e, özellikleriyle neler sunuyor❓
Ön tekerleklere bu motorun yanı sıra 6 ileri S Tronic şanzımana entegre edilen bir elektrik motoru da güç veriyor. Bu motor da 85 kW (114 hp) güç ve 330 Nm tork sağlıyor. Sonuç olarak toplamda 201 hp güç ve 350 Nm tork çıkarken üst versiyonda 268 hp güç ve 400 Nm tork sunuluyor.
Giriş seviye model 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlarken 225 km/s son hıza ulaşabiliyor. Üst versiyonda ise bu değerler sırasıyla 6,3 saniye ve 237 km/s. Elektrik motoruna enerji sağlamak için 25.7 kWsa kapasiteye sahip bir batarya kullanılmış. Dört modül ve 96 prizmatik hücreden oluşan bu batarya, eskisine göre yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Her iki versiyon da 143 kilometre gibi etkileyici bir saf elektrikli sürüş menziline sahip.
Şarj edilebilir hibrit versiyonların bir diğer dikkat çekici özelliği de DC hızlı şarj desteğine sahip olmaları. 50 kW şarj hızını destekleyen modeller bu sayede 30 dakikadan kısa sürede yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.