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    2025 Audi A3 Sportback TFSI e PHEV tanıtıldı

    Yeni TFSI Evo2 motoruyla daha yüksek güç ve performans vadeden A3 Sportback TFSI e modelleri aynı zamanda saf elektrikli sürüş menziliyle de dikkat çekiyor.     

    2025 model Audi A3 ailesi yeni A3 Sportback TFSI e versiyonuyla genişliyor. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan model, selefine göre daha yüksek performans ve saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. 40 TFSI e ve 45 TFSI e versiyonlarıyla satışa sunulan modelin fiyatları 44.200 eurodan başlıyor.

    A3 Sportback TFSI e, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Audi A3 Sportback TFSI e PHEV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Her iki versiyonda da eski 1.4 TFSI motordan daha yüksek sıkıştırma oranına sahip olan yeni 1.5 litre TFSI evo2 motor kullanılıyor. Söz konusu motor, 40 TFSI e versiyonunda 148 hp güç ve 250 Nm tork üretirken bu değerler 45 TFSI e versiyonunda 174 hp ve 250 Nm olarak karşımıza çıkıyor.

    Ön tekerleklere bu motorun yanı sıra 6 ileri S Tronic şanzımana entegre edilen bir elektrik motoru da güç veriyor. Bu motor da 85 kW (114 hp) güç ve 330 Nm tork sağlıyor. Sonuç olarak toplamda 201 hp güç ve 350 Nm tork çıkarken üst versiyonda 268 hp güç ve 400 Nm tork sunuluyor.

    Giriş seviye model 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlarken 225 km/s son hıza ulaşabiliyor. Üst versiyonda ise bu değerler sırasıyla 6,3 saniye ve 237 km/s. Elektrik motoruna enerji sağlamak için 25.7 kWsa kapasiteye sahip bir batarya kullanılmış. Dört modül ve 96 prizmatik hücreden oluşan bu batarya, eskisine göre yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Her iki versiyon da 143 kilometre gibi etkileyici bir saf elektrikli sürüş menziline sahip.

    2025 Audi A3 Sportback TFSI e PHEV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Diğer şarj edilebilir hibrit modellerde olduğu gibi Audi A3 Sportback TFSI e modellerinde de farklı sürüş modları mevcut. Direksiyon simidinin arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla ayarlanabilen rejeneratif frenleme de bunlardan bir tanesi. Ayrıca, her iki versiyon da şanzıman S modundayken ve araç otomatik hibrit modundayken "power boost" fonksiyonuna sahip. Bu da 40 TFSI e'de 18 saniyeye kadar ekstra 54 hp güç ve 45 TFSI e'de 8 saniyeye kadar ekstra 94 hp güç sağlıyor.

    Şarj edilebilir hibrit versiyonların bir diğer dikkat çekici özelliği de DC hızlı şarj desteğine sahip olmaları. 50 kW şarj hızını destekleyen modeller bu sayede 30 dakikadan kısa sürede yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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