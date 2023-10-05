Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kia, 12 Ekim'de iki yeni elektrikli otomobil konsepti tanıtacak

    Kia önümüzdeki hafta düzenleyeceği EV Day etkinliğinde iki yeni elektrikli otomobil konsepti tanıtacak. Ayrıca, aynı etkinlikte Ağustos ayında tanıtılan Kia EV5'in detaylı özellikleri de paylaşılacak.
    Kia, 12 Ekim'de iki yeni elektrikli otomobil konsepti tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Etkinlik duyurusu için paylaşılan görsele baktığımızda, sadece silüeti ve ışık imzası belli olan beş otomobil görmekteyiz. Bunlardan sırasıyla en soldakinin EV6, ortadakinin EV5 ve en sağdakinin EV9 olduğunu biliyoruz. Ortada kalan silüetler ise henüz görmediğimiz modellere ait.

    Soldaki silüet, dikey gündüz LED'lerine, dijital yan aynalara ve geniş çamurluklara sahip bir sedan otomobili bizlere gösteriyor. Şimdilik bu modelle ilgili herhangi bir detay yok ancak Kia'nın her popüler segmentte bir elektrikli model sunma hedefini düşünürsek oldukça mantıklı bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

    Kia, 12 Ekim'de iki yeni elektrikli otomobil konsepti tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Bir diğer silüet ise bizlere kompakt bir crossover modeli gösteriyor. Tasarım dili benzer olsa da tüm modellerin ışık imzaları farklı. EV5'in altında konumlandırılacak olan modelin EV3 olarak adlandırılması muhtemel. Kısa süre önce test edilirken casus kameralara yakalanan otomobilin Kia Soul'un yerine gelecek olan model olduğu söyleniyor.

    Kia'nın EV Day etkinliği 12 Ekim'de Kore'de düzenlenecek. Bu tarihte söz konusu modellerle ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiz. Kia, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar 1.2 milyon elektrikli araç satmayı hedeflediğini duyurmuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone sms gelmiyor manisa alaşehir bedelli askerlik evin yarısında elektrik var yarısında yok termostat açık kalırsa ne olur buattan elektrik alma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız