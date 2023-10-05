Kia, 12 Ekim'de iki yeni elektrikli otomobil konsepti tanıtacak

Soldaki silüet, dikey gündüz LED'lerine, dijital yan aynalara ve geniş çamurluklara sahip bir sedan otomobili bizlere gösteriyor. Şimdilik bu modelle ilgili herhangi bir detay yok ancak Kia'nın her popüler segmentte bir elektrikli model sunma hedefini düşünürsek oldukça mantıklı bir adım olduğunu söyleyebiliriz.
Kia'nın EV Day etkinliği 12 Ekim'de Kore'de düzenlenecek. Bu tarihte söz konusu modellerle ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiz. Kia, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar 1.2 milyon elektrikli araç satmayı hedeflediğini duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.