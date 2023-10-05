Tam Boyutta Gör Etkinlik duyurusu için paylaşılan görsele baktığımızda, sadece silüeti ve ışık imzası belli olan beş otomobil görmekteyiz. Bunlardan sırasıyla en soldakinin EV6, ortadakinin EV5 ve en sağdakinin EV9 olduğunu biliyoruz. Ortada kalan silüetler ise henüz görmediğimiz modellere ait.

Soldaki silüet, dikey gündüz LED'lerine, dijital yan aynalara ve geniş çamurluklara sahip bir sedan otomobili bizlere gösteriyor. Şimdilik bu modelle ilgili herhangi bir detay yok ancak Kia'nın her popüler segmentte bir elektrikli model sunma hedefini düşünürsek oldukça mantıklı bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bir diğer silüet ise bizlere kompakt bir crossover modeli gösteriyor. Tasarım dili benzer olsa da tüm modellerin ışık imzaları farklı. EV5'in altında konumlandırılacak olan modelin EV3 olarak adlandırılması muhtemel. Kısa süre önce test edilirken casus kameralara yakalanan otomobilin Kia Soul'un yerine gelecek olan model olduğu söyleniyor.

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Kia'nın EV Day etkinliği 12 Ekim'de Kore'de düzenlenecek. Bu tarihte söz konusu modellerle ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiz. Kia, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar 1.2 milyon elektrikli araç satmayı hedeflediğini duyurmuştu.

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Kia, 12 Ekim'de iki yeni elektrikli otomobil konsepti tanıtacak