- Kia EV3 Türkiye fiyat listesi💸(Kasım 2024)
- Kia EV3, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Donanım seviyeleri arasındaki farklar
- Yorumlar
Kia'nın en erişilebilir elektrikli otomobili yeni Kia EV3 Türkiye'de satışa sunuluyor. Standart ve Uzun Menzil seçenekleriyle tercih edilebilen yeni Kia EV3 fiyatı 1.490.500 TL'den başlıyor. Uzun menzilli seçenek için en uygun fiyat 1.640.500 TL.
|Model
|Fiyat
|EV3 150 kW Elegance Standart Menzil
|1.490.500 TL
|EV3 150 kW Elegance Uzun Menzil
|1.640.500 TL
|EV3 150 kW Prestige Uzun Menzil
|1.820.500 TL
|EV3 150 kW GT-Line Uzun Menzil
|1.920.500 TL
Kia EV3, özellikleriyle neler sunuyor❓
EV3'ün Standart Menzil versiyonunda 58,3 kWsa kapasiteye sahip batarya kullanılıyor. Bu batarya, WLTP'ye göre 435 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Uzun Menzil seçeneğinde ise kapasite 81,4 kWsa'e yükselirken WLTP menzili de 604 kilometreye (GT-Line'da 584 km) kadar çıkıyor.
EV3 de diğer modeller gibi Nikel manganez kobalt katotlu bataryaya sahip ancak daha uygun fiyatlı olduğu için 400V elektrik mimarisi kullanıyor. Küçük batarya, 11 kW üç fazlı AC şarjla 5 saat 20 dakikada %10-100 doluma ulaşabiliyor. 50 kW DC hızlı şarj istasyonunda ise %10-80 arası dolum 55 dakika sürüyor. DC 350 kW hızlı şarjda %10-80 dolum süresi 29 dakika olarak verilmiş ancak küçük bataryanın maksimum DC hızlı şarj kapasitesinin 100 kW olduğunu hatırlatalım.
Kia EV3'ün en hafif konfigürasyonda boş ağırlığı 1725 kg, en ağır konfigürasyonda ise 1930 kg olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin bagaj kapasitesi 460 litre ancak ikinci sıra koltuklar katlandığında 1251 litreye kadar çıkabiliyor. Buna ek olarak ön kaputun altında 25 litrelik bir depolama alanı daha mevcut.
Donanım seviyeleri arasındaki farklar
Elektrikli kapı kolları, elektrikli açılabilir sunroof, Park yardım özellikli uzaktan akıllı park asistanı, Kör nokta görüntüleme asistanı, Kör nokta çarpışma önleme asistanı, Arka park çarpışma önleme asistanı, Ambiyans aydınlatma, Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, Kablosuz şarj sistemi, Çevre görüş kamera sistemi, Isıtmalı ön koltuklar, Isıtmalı arka koltuklar, Elektrikli sürücü koltuğu, Elektrikli, ayarlanabilir sürücü bel desteği, Deri koltuklar ve Isıtmalı direksiyon simidi için Prestige donanım seviyesini tercih etmek gerekiyor.
En üstteki GT-Line donanım seviyesinde ise 19 inç jantlar, Adaptif kübik LED ön farlar, Dinamik LED arka stop lambası, LED sinyal lambası, kavşak dönüş destekli ön çarpışma engelleme asistanı (2.0), Araçtan Cihaza Şarj (V2L), Elektrikli bagaj kapağı, Karartılmış arka camlar, Soğutmalı ön koltuklar, Hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli ön yolcu koltuğu ve sportif deri direksiyon simidi gibi özellikler mevcut.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.