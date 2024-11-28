Kia EV3 Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: Kia EV3 fiyatı ve özellikleri neler?

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Kia'nın en erişilebilir elektrikli otomobili yeni Kia EV3 Türkiye'de satışa sunuluyor. Standart ve Uzun Menzil seçenekleriyle tercih edilebilen yeni Kia EV3 fiyatı 1.490.500 TL'den başlıyor. Uzun menzilli seçenek için en uygun fiyat 1.640.500 TL.

Kia EV3 Türkiye fiyat listesi💸(Kasım 2024) Model Fiyat EV3 150 kW Elegance Standart Menzil 1.490.500 TL EV3 150 kW Elegance Uzun Menzil 1.640.500 TL EV3 150 kW Prestige Uzun Menzil 1.820.500 TL EV3 150 kW GT-Line Uzun Menzil 1.920.500 TL

Kia EV3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Kia EV3'ün tüm versiyonlarında 150 kW (204 PS) maksimum güç ve 283 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresini versiyona göre 7,5 ile 7,9 saniye arasında tamamlamasını sağlıyor. Otomobilin azami hızı ise versiyona bakılmaksızın 170 km/s ile sınırlandırılmış.

EV3'ün Standart Menzil versiyonunda 58,3 kWsa kapasiteye sahip batarya kullanılıyor. Bu batarya, WLTP'ye göre 435 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Uzun Menzil seçeneğinde ise kapasite 81,4 kWsa'e yükselirken WLTP menzili de 604 kilometreye (GT-Line'da 584 km) kadar çıkıyor.

EV3 de diğer modeller gibi Nikel manganez kobalt katotlu bataryaya sahip ancak daha uygun fiyatlı olduğu için 400V elektrik mimarisi kullanıyor. Küçük batarya, 11 kW üç fazlı AC şarjla 5 saat 20 dakikada %10-100 doluma ulaşabiliyor. 50 kW DC hızlı şarj istasyonunda ise %10-80 arası dolum 55 dakika sürüyor. DC 350 kW hızlı şarjda %10-80 dolum süresi 29 dakika olarak verilmiş ancak küçük bataryanın maksimum DC hızlı şarj kapasitesinin 100 kW olduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Kia EV3'ün büyük bataryasında aynı değerlerle AC şarj süresi 7 saat 15 dakika sürüyor. 50 kW DC hızlı şarj ile bataryayı %10'dan %80 doluma ulaştırmak için 79 dakika gerekiyor. Yine aynı şekilde DC 350 kW hızlı şarjda %10-80 süresi 31 dakika olarak açıklanmış ancak büyük bataryanın maksimum DC hızlı şarj kapasitesi de 135 kW. EV3'ün enerji tüketimi ise Elegance ve Prestige donanım seviyelerinde 14,9 kWsa/100 km iken GT-Line donanımında bu değer 15,5 kWsa/100 km olarak karşımıza çıkıyor.

Kia EV3'ün en hafif konfigürasyonda boş ağırlığı 1725 kg, en ağır konfigürasyonda ise 1930 kg olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin bagaj kapasitesi 460 litre ancak ikinci sıra koltuklar katlandığında 1251 litreye kadar çıkabiliyor. Buna ek olarak ön kaputun altında 25 litrelik bir depolama alanı daha mevcut.

Donanım seviyeleri arasındaki farklar

Tam Boyutta Gör Giriş seviyesindeki Elegance donanım seviyesinde 17 inç jantlar, adaptif LED ön farlar, LED stoplar, otomatik yanan farlar, ön-arka park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, kumaş koltuklar, otomatik klima, 5,3 inç dokunmatik klima kontrol ünitesi, 12.3'er inçlik ekranlar, geri görüş kamerası, ısı pompası, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı, dur&kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, kavşak dönüş destekli ön çarpışma engelleme asistanı (1.5), akıllı hız limiti ve yokuş kalkış desteği standart olarak sunuluyor.

Elektrikli kapı kolları, elektrikli açılabilir sunroof, Park yardım özellikli uzaktan akıllı park asistanı, Kör nokta görüntüleme asistanı, Kör nokta çarpışma önleme asistanı, Arka park çarpışma önleme asistanı, Ambiyans aydınlatma, Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, Kablosuz şarj sistemi, Çevre görüş kamera sistemi, Isıtmalı ön koltuklar, Isıtmalı arka koltuklar, Elektrikli sürücü koltuğu, Elektrikli, ayarlanabilir sürücü bel desteği, Deri koltuklar ve Isıtmalı direksiyon simidi için Prestige donanım seviyesini tercih etmek gerekiyor.

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En üstteki GT-Line donanım seviyesinde ise 19 inç jantlar, Adaptif kübik LED ön farlar, Dinamik LED arka stop lambası, LED sinyal lambası, kavşak dönüş destekli ön çarpışma engelleme asistanı (2.0), Araçtan Cihaza Şarj (V2L), Elektrikli bagaj kapağı, Karartılmış arka camlar, Soğutmalı ön koltuklar, Hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli ön yolcu koltuğu ve sportif deri direksiyon simidi gibi özellikler mevcut.

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Yeni Kia EV3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri