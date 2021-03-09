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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kia, yeni nesil elektrikli modeli EV6'nın tasarımından ipuçları paylaştı

    Kia'nın yeni nesil elektrikli modeli EV6 çok yakında resmi olarak tanıtılacak. 2021 Kia EV6, şirketin elektriğe geçiş sürecindeki en önemli adımlardan biri. İşte detaylar:
    09 Mart 2021, 13:00 (3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kia, yeni nesil elektrikli otomobili EV6'ya ilişkin yeni ipuçları paylaştı. Yeni Kia EV6, E-GMP (Electric-Global Modular Platform) platformunu kullanan ilk Kia modeli olacak.

    Elektrikli modellere özel isimlendirme

    Güney Koreli üretici, yeni EV6'da yeni bir tasarım dili kullanmanın yanı sıra isimlendirme konusunda da farklı bir yol izlemiş. Aslına bakılırsa şirketin stratejisi oldukça basit zira model isminin başındaki 'EV' takısı 'electric vehicle' kavramını ifade ediyor.

    Kia, EV6 dahil tüm yeni nesil elektrikli modellerinde bu isimlendirme stratejisini kullanacağını, böylelikle tüketicinin hangi Kia modelinin tamamen elektrikli olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşamayacağını belirtti. EV takısından sonra gelen sayı ise o modelin ürün gamındaki pozisyonunu ifade edecek.

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    Yeni EV6

    2021 Kia EV6'ya dönecek olursak, daha önce CV olarak bilinen modelin oldukça farklı bir tasarım diline sahip olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda meşhur 'tiger nose' panjuru temsili şekilde olsa da göremeyeceğiz gibi görünüyor. Kia onun yerine yeni aydınlatmalarla entegre gibi görünen ince bir alan kullanılmış. Yeni Kia logosu da oldukça kaslı görünen ön kaputun ucuna konumlandırılmış.

    Yeni Kia EV6, düşük ön profili, geriye doğru yatık ön camı ve arkaya doğru eğim kazanan tavanıyla dinamik bir görünüm sunuyor. Geniş çamurlukların kaslı bir görünüm sunduğu elektrikli otomobilde görsellerden anlaşıldığı kadarıyla gizli kapı kolları kullanılmış. Elektrikli modelin arka bölümünde ise muhtemelen boydan boya uzanan LED stop grubu göze çarpıyor. İpucu videolarından anlaşıldığı kadarıyla ön ve arka aydınlatmalar karşılama ve ayrılma grafiklerine sahip.

    2021 Kia EV6'nin teknik detayları henüz belli değil fakat muhtemelen kuzeni Hyundai Ioniq 5 ile benzer olacaktır. Bu kapsamda 58 ve 72.6 kWh'lık batarya seçeneklerinin yanı sıra dört tekerlekten sürüş seçeneği de bekleyebiliriz. Ioniq 5, önden çekişli versiyonu ve büyük batarya seçeneği ile WLTP'ye göre 480 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

    Elektrikli Kia EV6'nın bu yılın ilk çeyreğinde resmi olarak tanıtılacak. Yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.kiamedia.com/us/en/media/pressreleases/17186/kia-teases-ev6-its-first-dedicated-ev
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    K Karbon 12 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Geriye doğru yatık ön cam...
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    haberelectro 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    TESLA TİTRE
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