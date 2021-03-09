Kia, yeni nesil elektrikli modeli EV6'nın tasarımından ipuçları paylaştı

Kia, yeni nesil elektrikli otomobili EV6'ya ilişkin yeni ipuçları paylaştı. Yeni Kia EV6, E-GMP (Electric-Global Modular Platform) platformunu kullanan ilk Kia modeli olacak.

Elektrikli modellere özel isimlendirme

Güney Koreli üretici, yeni EV6'da yeni bir tasarım dili kullanmanın yanı sıra isimlendirme konusunda da farklı bir yol izlemiş. Aslına bakılırsa şirketin stratejisi oldukça basit zira model isminin başındaki 'EV' takısı 'electric vehicle' kavramını ifade ediyor.

Kia, EV6 dahil tüm yeni nesil elektrikli modellerinde bu isimlendirme stratejisini kullanacağını, böylelikle tüketicinin hangi Kia modelinin tamamen elektrikli olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşamayacağını belirtti. EV takısından sonra gelen sayı ise o modelin ürün gamındaki pozisyonunu ifade edecek.

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Yeni EV6

2021 Kia EV6'ya dönecek olursak, daha önce CV olarak bilinen modelin oldukça farklı bir tasarım diline sahip olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda meşhur 'tiger nose' panjuru temsili şekilde olsa da göremeyeceğiz gibi görünüyor. Kia onun yerine yeni aydınlatmalarla entegre gibi görünen ince bir alan kullanılmış. Yeni Kia logosu da oldukça kaslı görünen ön kaputun ucuna konumlandırılmış.

Yeni Kia EV6, düşük ön profili, geriye doğru yatık ön camı ve arkaya doğru eğim kazanan tavanıyla dinamik bir görünüm sunuyor. Geniş çamurlukların kaslı bir görünüm sunduğu elektrikli otomobilde görsellerden anlaşıldığı kadarıyla gizli kapı kolları kullanılmış. Elektrikli modelin arka bölümünde ise muhtemelen boydan boya uzanan LED stop grubu göze çarpıyor. İpucu videolarından anlaşıldığı kadarıyla ön ve arka aydınlatmalar karşılama ve ayrılma grafiklerine sahip.

2021 Kia EV6'nin teknik detayları henüz belli değil fakat muhtemelen kuzeni Hyundai Ioniq 5 ile benzer olacaktır. Bu kapsamda 58 ve 72.6 kWh'lık batarya seçeneklerinin yanı sıra dört tekerlekten sürüş seçeneği de bekleyebiliriz. Ioniq 5, önden çekişli versiyonu ve büyük batarya seçeneği ile WLTP'ye göre 480 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

Elektrikli Kia EV6'nın bu yılın ilk çeyreğinde resmi olarak tanıtılacak. Yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.kiamedia.com/us/en/media/pressreleases/17186/kia-teases-ev6-its-first-dedicated-ev

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