Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları

- Aerodinamik ve sportif tasarım
- 650 beygirlik güç elinizin altında
- Pistlerde de iddialı ve drift yapabiliyor
- Simüle edilmiş vites geçişleri ve akustik deneyim
- Gelişmiş sürücü destek ve bilgi-eğlence sistemi
- Hyundai IONIQ 5 N Türkiye fiyatı ne kadar?
- Yorumlar
Aerodinamik ve sportif tasarım
IONIQ 5 N’in en dikkat çekici tasarım detayları arasında parlak siyah ön tampon, damalı bayrak desenli ızgara ve aktif hava perdeleri bulunuyor. Arka difüzör ve özel olarak tasarlanmış arka spoyler ise aracın yere basma kuvvetini artırarak aerodinamik performansı optimize ediyor.
Geniş tabanlı ve yüksek performanslı 275/35 R21 P-Zero EV N lastikleri ile IONIQ 5 N, yarış pistlerinde üstün bir yol tutuş sağlıyor. Ayrıca, yeni nesil süspansiyon sistemi, alçaltılmış ağırlık merkezi ile sürüş deneyimini daha da iyileştiriyor.
Hyundai, IONIQ 5 N modelinde sürdürülebilirlik temasını iç mekanda güçlü bir şekilde yansıtıyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan kaplama ve kumaşlar, çevreye duyarlı bir tasarımı ön plana çıkarıyor. Şeker kamışı ve PET şişelerden elde edilen biyo malzemelerle döşenmiş olan iç mekan, aynı zamanda şık ve modern bir görünüme sahip.
IONIQ 5 N'nin eğlenceli sürüş ruhunu en üst düzeye çıkarmak için sürüş modları da özelleştirilebiliyor ve “Custom 1 & Custom 2” olarak iki farklı butonla eşleştirilebiliyor. Ayrıca N Grin Boost (NGB) butonu, 10 saniyelik hız artışı sağlayarak araca ekstra bir performans katmanı ekliyor.
IONIQ 5 N'in orta konsolu, diz pedleri ve kaval kemiği desteğinin yanı sıra rahat kol dayanağıyla da sürücüsüne pistte ekstra bir destek sağlıyor. Konsolun alt kısmındaki uzantı ise yüksek G kuvveti esnasında vücudun direncini ve sağlamlığını korumaya yardımcı oluyor. Spor bir otomobil olan IONIQ 5 N, günlük kullanım için C tipi USB, kablosuz şarj cihazı ve bardak tutucular da sunuyor. N koltuklar da güçlendirilmiş desteklere sahip.
650 beygirlik güç elinizin altında
IONIQ 5 N, üstün viraj performansı için özel olarak geliştirilmiş bir yürüyen aksam ve yüksek torka dayanıklı motorlarla donatılmış durumda. Önde ve arkada sırasıyla 400 milimetre ve 360 milimetre çapa sahip olan hibrit diskler, dört pistonlu ön kaliperler ve yüksek sürtünmeli fren balataları, fren performansını üst düzeye çıkarırken, N Brake Regen sistemi ile elektrikli rejeneratif frenleme özelliği sağlanıyor.
Pistlerde de iddialı ve drift yapabiliyor
Araç, i-Pedal rejeneratif fren sisteminden ilham alınarak tasarlanan N Pedal ile yüksek hassasiyetli gaz tepkisi sağlıyor. Özellikle Hyundai i20 N WRC modelinde de kullanılan N Pedal, araç ağırlığını hızlıca arka aksa aktararak keskin virajlarda üst düzey yol tutuşu sağlıyor. Bu özellik, EV’lerin doğal ağırlığını avantaja çevirerek dinamik sürüş deneyimini daha da heyecan verici hale getiriyor.
IONIQ 5 N, ön ve arka akslara güç dağılımını 11 seviyeye kadar ayarlayabilen N Tork Dağıtımı (NTD) sistemi ile dikkat çekiyor. Sürücüler, gücü farklı oranlarda tekerleklere ileterek aracın yol tutuş özelliklerini kendi sürüş stillerine göre ayarlayabiliyor. Ayrıca, arka aksa yerleştirilen e-LSD sistemi, sürüş koşullarına bağlı olarak tekerleklerin kaymasını dengeleyerek yüksek hızlarda viraj almayı daha güvenli hale getiriyor. 1.800 Nm’ye kadar artırılmış tork kapasitesiyle e-LSD, üstün bir viraj performansı sağlıyor.
IONIQ 5 N, sıfırdan en hızlı kalkışı sağlamak için N Launch Control sistemiyle donatıldı. Üç farklı çekiş seviyesi sunan bu sistem, pistte en hızlı kalkışı elde etmek için ideal çekişi sağlıyor. Ayrıca, N Race modu ile sürücüler, aracın enerji kullanımını doğrudan kontrol edebiliyor. “Dayanıklılık” ve “Hızlanma” seçenekleriyle, sürücüler pistte maksimum menzil ya da yüksek performans arasında seçim yapabiliyor.
Simüle edilmiş vites geçişleri ve akustik deneyim
N Active Sound+ özelliği ise, tıpkı içten yanmalı araçlardaki gibi egzoz seslerini simüle ederek sürüş deneyimini güçlendiriyor. Üç farklı ses modu sunan bu sistem, aracın hızına ve gaz tepkisine bağlı olarak dinamik bir işitsel deneyim sağlıyor. Özellikle i20 N ve i30 N’deki egzoz patlamaları da bu modelde yapay bir ses olarak karşımıza çıkıyor. Araç içindeki Bose imzalı premium ses sistemiyle de sürüş sırasında yüksek kaliteli müzik keyfi sunuluyor.
Tüm bunlarında yanında IONIQ 5 N, aşırı ısınma nedeniyle oluşabilecek güç kayıplarını da önleyebiliyor. Geliştirilmiş pil termal yönetim sistemi, artırılmış soğutma alanı, motor ve pil soğutucusu ile donatılmış. Pil ve elektrik motoru için kullanılan bağımsız radyatörler, yoğun pist sürüşü öncesinde ve sırasında IONIQ 5 N'in performans düşüşüne karşı üst düzey bir soğutma sağlıyor.
Gelişmiş sürücü destek ve bilgi-eğlence sistemi
Hyundai’nin yüksek çözünürlüklü 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve yine 12,3 inç dijital gösterge panelinin birleşimi de aracın en belirgin özelliklerinden bir diğeri. Bu ekranda yer alan N modu sayesinde tüm parametreler ve yarış ayarları isteğe bağlı olarak yapılabiliyor. Otomobil genetik olarak performansa yönelik fakat dilendiği zaman Eco moduna alınarak oldukça düşük bir enerji tüketimiyle geleneksel bir şehir otomobiline de dönüşebiliyor.
IONIQ 5 N, ön camını dijital bir görüntü ekranına dönüştüren Head Up Display yani sanal gösterge de sunuyor. Bu sanal gösterge, navigasyon, gelişmiş güvenlik ayrıntıları ve aracın çevresi gibi temel bilgileri doğrudan sürücünün ön camdaki görüş alanına sunuyor. Otomobilin iç dikiz aynası da dijital. Yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerasından alınan HD görüntüler, sürekli olarak dikiz aynasına aktarılıyor. Bu özellik dilendiği zaman kapatılabiliyor.
IONIQ 5 N, sunduğu bu performans özelliklerine ek olarak kullanıcıların yüksek voltajlı bataryada depolanan enerjiyi, araç kapalıyken bile çeşitli cihazları şarj etmek veya çalıştırmak için kullanmalarına olanak tanıyan V2L’yi de sunuyor.
Hyundai IONIQ 5 N Türkiye fiyatı ne kadar?
Hyundai IONIQ 5 N Türkiye fiyatı 4.9 milyon TL olarak açıklandı.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über