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    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları

    Hyundai, N markasının merakla beklenen ilk EV modeli IONIQ 5 N’i Türkiye’de satışa sundu. 650 beygirlik Hyundai IONIQ 5 N Türkiye fiyatı ve özellikleri işte burada:
    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai, elektrikli araç piyasasındaki iddiasını yeni performans modeli IONIQ 5 N ile daha da güçlendiriyor. Yüksek performans için tasarlanan ve 650 beygir gücüyle dikkat çeken IONIQ 5 N, firmanın N markasının ilk elektrikli modeli olma özelliğini taşıyor. Elektrikli otomobillere performans perspektifinden yaklaşan Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de de performansını sergilemeye geliyor.

    Aerodinamik ve sportif tasarım

    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları Tam Boyutta Gör

    IONIQ 5 N’in en dikkat çekici tasarım detayları arasında parlak siyah ön tampon, damalı bayrak desenli ızgara ve aktif hava perdeleri bulunuyor. Arka difüzör ve özel olarak tasarlanmış arka spoyler ise aracın yere basma kuvvetini artırarak aerodinamik performansı optimize ediyor.

    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları Tam Boyutta Gör

    Geniş tabanlı ve yüksek performanslı 275/35 R21 P-Zero EV N lastikleri ile IONIQ 5 N, yarış pistlerinde üstün bir yol tutuş sağlıyor. Ayrıca, yeni nesil süspansiyon sistemi, alçaltılmış ağırlık merkezi ile sürüş deneyimini daha da iyileştiriyor.

    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil N modele özel tampon tasarımları, ön ve arka kısmın uzunluğunu güncel IONIQ 5’e göre sırasıyla 25 milimetre ve 55 milimetre artırıyor. Genel olarak 20 milimetre daha alçak olan otomobil, geniş lastiklere uyum sağlamak için de alt kısmında 50 milimetre daha geniş ve daha belirgin bir difüzör kullanıyor. Bu sayede otomobil, tam 80 milimetre daha uzun.

    Hyundai, IONIQ 5 N modelinde sürdürülebilirlik temasını iç mekanda güçlü bir şekilde yansıtıyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan kaplama ve kumaşlar, çevreye duyarlı bir tasarımı ön plana çıkarıyor. Şeker kamışı ve PET şişelerden elde edilen biyo malzemelerle döşenmiş olan iç mekan, aynı zamanda şık ve modern bir görünüme sahip.

    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları Tam Boyutta Gör
    IONIQ 5 N'in iç mekanı, yarış atmosferini yaşatacak şekilde dizayn edilmiş. Özel olarak tasarlanan N Racing Bucket koltuklar, sürücünün en ideal oturma pozisyonunu bulmasını sağlarken, N logolu metal pedallar ve özel N direksiyon simidi gibi detaylar da sürüş heyecanını artırıyor.

    IONIQ 5 N'nin eğlenceli sürüş ruhunu en üst düzeye çıkarmak için sürüş modları da özelleştirilebiliyor ve “Custom 1 & Custom 2” olarak iki farklı butonla eşleştirilebiliyor. Ayrıca N Grin Boost (NGB) butonu, 10 saniyelik hız artışı sağlayarak araca ekstra bir performans katmanı ekliyor.

    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları Tam Boyutta Gör

    IONIQ 5 N'in orta konsolu, diz pedleri ve kaval kemiği desteğinin yanı sıra rahat kol dayanağıyla da sürücüsüne pistte ekstra bir destek sağlıyor. Konsolun alt kısmındaki uzantı ise yüksek G kuvveti esnasında vücudun direncini ve sağlamlığını korumaya yardımcı oluyor. Spor bir otomobil olan IONIQ 5 N, günlük kullanım için C tipi USB, kablosuz şarj cihazı ve bardak tutucular da sunuyor. N koltuklar da güçlendirilmiş desteklere sahip.

    650 beygirlik güç elinizin altında

    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları Tam Boyutta Gör
    Hyundai’nin E-GMP platformu üzerine inşa edilen IONIQ 5 N, 21.000 devre kadar çalışan iki adet elektrikli motora sahip. En yeni nesil 84 kWh pil ile donatılan otomobil, yüksek enerji için motordaki iki kademeli invertör sayesinde 448 kW/609 PS ve 740 Nm tork (NGB devredeyken 478 kW/650 PS ve 770 Nm) güç sunuyor. Maksimum 260 km/s hıza ulaşabilen IONIQ 5 N, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3,5 saniyede (NGB ile 3,4 saniye) tamamlıyor. Tamamen elektrikli aracın menzili ise ortalama olarak 448 kilometre. Şehir içindeki ulaşabildiği menzil ise 589 km’ye kadar çıkabiliyor.

    IONIQ 5 N, üstün viraj performansı için özel olarak geliştirilmiş bir yürüyen aksam ve yüksek torka dayanıklı motorlarla donatılmış durumda. Önde ve arkada sırasıyla 400 milimetre ve 360 milimetre çapa sahip olan hibrit diskler, dört pistonlu ön kaliperler ve yüksek sürtünmeli fren balataları, fren performansını üst düzeye çıkarırken, N Brake Regen sistemi ile elektrikli rejeneratif frenleme özelliği sağlanıyor.

    Pistlerde de iddialı ve drift yapabiliyor

    Araç, i-Pedal rejeneratif fren sisteminden ilham alınarak tasarlanan N Pedal ile yüksek hassasiyetli gaz tepkisi sağlıyor. Özellikle Hyundai i20 N WRC modelinde de kullanılan N Pedal, araç ağırlığını hızlıca arka aksa aktararak keskin virajlarda üst düzey yol tutuşu sağlıyor. Bu özellik, EV’lerin doğal ağırlığını avantaja çevirerek dinamik sürüş deneyimini daha da heyecan verici hale getiriyor.

    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları Tam Boyutta Gör
    IONIQ 5 N, elektrikli araç dünyasında nadir görülen bir özellik olarak drift yapabilme kabiliyetine sahip. N Drift Optimizer, aracın kontrol sistemlerini senkronize ederek drift açısını korumayı sağlıyor. Torque Kick Drift işlevi ise, manuel araçlardaki debriyaj tokatlama hareketini simüle ederek sürücülere daha hızlı ve kontrollü bir drift deneyimi sunuyor.

    IONIQ 5 N, ön ve arka akslara güç dağılımını 11 seviyeye kadar ayarlayabilen N Tork Dağıtımı (NTD) sistemi ile dikkat çekiyor. Sürücüler, gücü farklı oranlarda tekerleklere ileterek aracın yol tutuş özelliklerini kendi sürüş stillerine göre ayarlayabiliyor. Ayrıca, arka aksa yerleştirilen e-LSD sistemi, sürüş koşullarına bağlı olarak tekerleklerin kaymasını dengeleyerek yüksek hızlarda viraj almayı daha güvenli hale getiriyor. 1.800 Nm’ye kadar artırılmış tork kapasitesiyle e-LSD, üstün bir viraj performansı sağlıyor.

    IONIQ 5 N, sıfırdan en hızlı kalkışı sağlamak için N Launch Control sistemiyle donatıldı. Üç farklı çekiş seviyesi sunan bu sistem, pistte en hızlı kalkışı elde etmek için ideal çekişi sağlıyor. Ayrıca, N Race modu ile sürücüler, aracın enerji kullanımını doğrudan kontrol edebiliyor. “Dayanıklılık” ve “Hızlanma” seçenekleriyle, sürücüler pistte maksimum menzil ya da yüksek performans arasında seçim yapabiliyor.

    Simüle edilmiş vites geçişleri ve akustik deneyim

    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları Tam Boyutta Gör
    Hyundai, içten yanmalı araçların sürüş hissini IONIQ 5 N’e taşımak için N e-Shift ve N Active Sound+ özelliklerini geliştirdi. N e-Shift, içten yanmalı motorlu araçlardaki 8 vitesli çift kavramalı şanzıman (DCT) hissini simüle ederek manuel ve otomatik vites geçişleri arasında seçim yapma imkanı tanıyor. Böylece, sürücüler performans odaklı bir kontrol hissi yaşayabiliyor.

    N Active Sound+ özelliği ise, tıpkı içten yanmalı araçlardaki gibi egzoz seslerini simüle ederek sürüş deneyimini güçlendiriyor. Üç farklı ses modu sunan bu sistem, aracın hızına ve gaz tepkisine bağlı olarak dinamik bir işitsel deneyim sağlıyor. Özellikle i20 N ve i30 N’deki egzoz patlamaları da bu modelde yapay bir ses olarak karşımıza çıkıyor.  Araç içindeki Bose imzalı premium ses sistemiyle de sürüş sırasında yüksek kaliteli müzik keyfi sunuluyor.

    Tüm bunlarında yanında IONIQ 5 N, aşırı ısınma nedeniyle oluşabilecek güç kayıplarını da önleyebiliyor. Geliştirilmiş pil termal yönetim sistemi, artırılmış soğutma alanı, motor ve pil soğutucusu ile donatılmış. Pil ve elektrik motoru için kullanılan bağımsız radyatörler, yoğun pist sürüşü öncesinde ve sırasında IONIQ 5 N'in performans düşüşüne karşı üst düzey bir soğutma sağlıyor.

    Gelişmiş sürücü destek ve bilgi-eğlence sistemi

    Hyundai IONIQ 5 N şimdi Türkiye’de: İşte fiyatı ve detayları Tam Boyutta Gör
    Tüm bu özelliklere ek olarak, yolda güvenlik ve rahatlık sağlayan ileri seviye Hyundai Smart Sense Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri de aracın üstün bir koruma sunmasına yardımcı oluyor. Otomobilde, performans özelliklerine ek olarak gerekli olan tüm sürüş güvenlik sistemleri de standart olarak sunuluyor.

    Hyundai’nin yüksek çözünürlüklü 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve yine 12,3 inç dijital gösterge panelinin birleşimi de aracın en belirgin özelliklerinden bir diğeri. Bu ekranda yer alan N modu sayesinde tüm parametreler ve yarış ayarları isteğe bağlı olarak yapılabiliyor. Otomobil genetik olarak performansa yönelik fakat dilendiği zaman Eco moduna alınarak oldukça düşük bir enerji tüketimiyle geleneksel bir şehir otomobiline de dönüşebiliyor.

    IONIQ 5 N, ön camını dijital bir görüntü ekranına dönüştüren Head Up Display yani sanal gösterge de sunuyor. Bu sanal gösterge, navigasyon, gelişmiş güvenlik ayrıntıları ve aracın çevresi gibi temel bilgileri doğrudan sürücünün ön camdaki görüş alanına sunuyor. Otomobilin iç dikiz aynası da dijital. Yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerasından alınan HD görüntüler, sürekli olarak dikiz aynasına aktarılıyor. Bu özellik dilendiği zaman kapatılabiliyor.

    IONIQ 5 N, sunduğu bu performans özelliklerine ek olarak kullanıcıların yüksek voltajlı bataryada depolanan enerjiyi, araç kapalıyken bile çeşitli cihazları şarj etmek veya çalıştırmak için kullanmalarına olanak tanıyan V2L’yi de sunuyor.

    Hyundai IONIQ 5 N Türkiye fiyatı ne kadar?

    Hyundai IONIQ 5 N Türkiye fiyatı 4.9 milyon TL olarak açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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